Ronald Koeman y su nuevo estilo para Barcelona: "El equipo tiene que ser más intenso"

Ronald Koeman se convirtió en el nuevo entrenador de Barcelona, así lo dio a conocer el club 'blaugrana' en sus redes sociales: el DT de 57 años decidió renunciar a su cargo de seleccionador de los Países Bajos para asumir este gran reto: es presentado en conferencia de prensa.

Barcelona presenta a Ronald Koeman conferencia de prensa EN VIVO

- Ronald Koeman, nuevo entrenador de Barcelona. " (Philippe Coutinho si seguirá) Eso mismo. Es jugador de Barcelona. Si hay que tomar decisiones, vamos tomarlas. Me han informado. yo sé que ahora que tenga más tiempo para conocer a los jóvenes. Nosotros no tenemos ni una duda ni peligro de poner gente joven. Hay calidad suficiente para poner a jóvenes. Tenemos que tener un equilibrio de gente experimentado. En general, el equipo tiene que cambiar con más intensidad.

- Ronald Koeman, nuevo entrenador de Barcelona. "Para un jugador que llega a Barcelona, con los años que tiene Frenkie de Jong, siempre es complicado. Su primer año es muy positivo. He dicho, alguna vez, que no ha jugado en su posición como lo hacia en la selección holandesa. Para un entrenador lo mejor es encontrar una posición cómoda porque así se podrá sacar el máximo rendimiento. Para él y otros jugadores.

- Josep María Bartomeu, presidente de Barcelona. "Barcelona tiene una salud económica y social muy buena. Tenemos una crisis deportiva y queremos aplacarla con Ronald, que ha sido el primer paso.

- Ronald Koeman, nuevo entrenador de Barcelona. "Sobre la permanencia de Luis Suárez no voy a comentar. Por respeto a él. Se va a conversar, pero será internamente al igual que con todos.

- Ronald Koeman, nuevo entrenador de Barcelona. "Primero hay que poner energía en cosas que tienes en tus manos. Lo único que puedo hacer es sacar buenos resultados con Barcelona. Sé que hay elecciones, pero no puedo hacer nada si no hay seguridad para la duración de mi contrato. Como entrenador no hay seguridad. Que la gente disfrute de mi equipo, si yo gano, seguramente que el próximo presidente pueda seguir conmigo.

- Ronald Koeman, nuevo entrenador de Barcelona. "Muy triste. La imagen no es la que queremos. Ha sido un día triste, después de un día triste vamos a tener días diferentes".

- Ronald Koeman, nuevo entrenador de Barcelona. "No hablo de fichajes. No hablo de jugadores que no están aquí. Lo que nosotros debemos de hacer es ver nuestra plantilla, ver posiciones donde debemos de mejorar. Lo más importante es ver que tenemos acá. Entiendes que no puedo hablar de gente que no está acá. Van de Beek es un jugador de Ajax, un jugador de selección. Ya veremos.

- Ronald Koeman, nuevo entrenador de Barcelona. "En principio no tengo que cambiar la columna vertebral. Un jugador de 30 o 33 años no está acabado. Es saber si tiene hambre de gloria. Hay jugadores de 20 años que no tienen hambre. Nosotros tenemos que buscar el mejor equipo para ganar partidos. Acá hablo con jugadores. Solo quiero trabajar con gente que quieran estar aquí y nada más.

- Ronald Koeman, nuevo entrenador de Barcelona. (Sobre la salida de algunos jugadores. "No me gusta íntimamente de los jugadores. Lo que queremos es buscar lo mejor para el club. El tema de jugadores es buscar la plantilla más fuerte. Hay jugadores que a cierta edad puedes tener dudas de su rendimiento, pero hay que respetar. Hay que lo mejor para el club, plantilla y equipos. Si hay que tomar decisiones hay que tomar decisiones.

- Ronald Koeman, nuevo entrenador de Barcelona. "Los jugadores tienen que entender que deben de disfrutar de estar en Barcelona. Estar orgulloso de estar en Barcelona para sacar su máximo nivel".

- Ronald Koeman, nuevo entrenador de Barcelona. "(Sobre su sello futbolístico). Soy holandés y a nosotros nos gusta tener el balón. Mi pensamiento es tener el balón, jugar bien al fútbol y al final es importante ganar el partido. He aprendido de muchos entrenadores como jugador, tengo experiencia en muchos equipos como entrenador y creo que estoy capacitado a entrenar a Barcelona. Siempre ha habido conexión entre Barcelona y Holanda.

- Ronald Koeman, nuevo entrenador de Barcelona. "Hoy es un día muy alegre. Saben lo importante que es para Barcelona, es mi casa. Voy a tener la posibilidad de entrenar a un equipo tan grande. No va a ser fácil. No es un momento fácil. Exige siempre al máximo y eso me gusta. Hay calidad suficiente para exigir al máximo en resultados y títulos.

- Ronald Koeman, nuevo entrenador de Barcelona. "Ahora sí, he firmado y sí soy entrenador de Barcelona. Vamos a trabajar para tener al equipo fuerte. Hay que hacer cambios. La imagen del día no queremos nosotros (por la derrota ante Bayern). Vamos a trabajar duro"

- Ronald Koeman, nuevo entrenador de Barcelona. "El Barcelona es el club más poderoso del mundo. El sueño que he tenido se ha hecho realidad. A partir de ahora a trabajar. Barcelona tiene que estar arriba de todo. Vamos a dar todo lo que tenemos. Es nuestro oficio. Es nuestro trabajo. Junto con trabajadores que tienen mucha calidad".

- Josep María Bartomeu, presidente de Barcelona: "Es una situación delicada en lo deportivo. A partir de aquí, poder construir un nuevo ciclo. La mezcla que tienes con la directiva... Gracias nuevamente por el reto".

- Josep María Bartomeu, presidente de Barcelona: "Hemos estado hablando con Ronald que alguna vez llegaría al Barcelona y ha llegado el momento. Por las circunstancias que se vive en el Barza. Te agradezco mucho porque no son momentos fáciles".

- A las 11:00 a. m. se ha fijado para presentar a Ronald Koeman como nuevo su nuevo entrenador. El neerlandés llega en reemplazo de Quique Setién.

"¡Bienvenido a casa, Ronald Koeman!", fue el mensaje que acompañó Barcelona en el referido anuncio. De esta forma, el elenco español retorna a una de sus escuelas que mayor protagonismo le ha dado a nivel internacional.

Cabe señalar que hace unos días, Koeman había dejado en claro su intención de fichar por Barcelona. Fue visto y abordado en el aeropuerto de la ciudad que acoge a Lionel Messi y allí no ocultó sus felicidad.

“Este es el momento de aceptar el cargo de entrenador del Barça. Me gustaría, claro pero todavía no hay un acuerdo definitivo, faltan las firmas en el contrato. Es en ese momento cuando todo es cien por cien seguro", refirió Koeman.

“No puedo decir nada todavía que sea definitivo, me encantaría poder hacerlo pero ahora no toca, tenemos que esperar. No puedo decir nada más”, agregó el ex zaguero quien deberá de renunciar a la selección de los Países Bajos para asumir el mando de Barcelona.

Según informa Mundo Deportivo, son dos años de contrato los que le ofrece Barcelona al técnico de 57 años. No obstante, también se resalta que la Federación de los Países Bajos no quiere dejar partir a su líder sin recibir nada a cambio: fueron alrededor de 5 millones de euros los que tuvo que pagar Barcelona. Koeman había colocado una cláusula de salida en caso reciba el llamado de Barcelona, pero esta terminó por prescribir.

Los cuatro jugadores que Ronald Koeman no querría en su plantel

Según informan medios españoles, son cuatro jugadores con los que Ronald Koeman no contará: Luis Suárez, Sergio Busquets, Gerard Piqué e Ivan Rakitic. Veremos que ocurre en la nueva aventura del neerlandés al mando del conjunto blaugrana.

¿Qué equipos dirigió Ronald Koeman?

Ronald Koeman arrancó su carrera como entrenador desde 1999 como asistente en Barcelona. Ha dirigido al Vitesse Arnhem, Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton y Everton.

Sumó varios títulos con el Ajax (Liga), PSV Eindhoven (Liga), Valencia (Copa del Rey) y Benfica (Supercopa de Portugal).

Ronald Koeman fue jugador del Barcelona desde 1989/1994

Ronald Koeman fue jugador del Barcelona desde 1989-1994. Fue campeón de Europa (1991/92) y ganó cuatro ligas españolas. Antes ya había levantado la Copa de Europa con el PSV (1987/88).