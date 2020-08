Ronald Koeman: "Messi es el mejor jugador del mundo y lo quieres tener en tu equipo”

Este miércoles, Barcelona confirmó la contratación de Ronald Koeman como su nuevo entrenador y quien será el encargado del proyecto que buscará sacar al club catalán de la profunda crisis deportiva en la que se encuentran sumergido.

El holandés fue presentado por todo lo alto junto al cuestionado presidente del club Josep María Bartomeu dejando en claro que uno de sus principales objetivos es retener a Lionel Messi dentro del equipo culé ya que lo considera como el mejor jugador del mundo y un futbolista que gana partidos.

"Primero, no sé si tengo que convencer a Messi, no sé. Y claro que es el mejor jugador del mundo y al mejor jugador del mundo lo quiero tener en mi equipo y no en el equipo contrario. Por mi parte, como entrenador, me encantaría trabajar con Messi porque te gana partidos y, si saca el rendimiento que él siempre ha demostrado, estaré contentísimo si quiere quedarse”, inició.

“Leo todavía tiene contrato, entonces quiere decir que todavía es jugador de Barcelona, pero hay que hablar con él porque es uno de los capitanes del equipo y a partir de hoy vamos a trabajar y hablar con varios jugadores. Tomares decisiones, pero en el caso de Messi ojalá que siga muchos años aquí”, sentenció.

Como se recuerda, luego de la humillante eliminación a manos de Bayern Múnich, los principales medios españoles aseguraron que Lionel Messi busca salir de Barcelona durante este mercado de pases. Los líos dirigenciales y la falta de un proyecto deportivo sólido serían las principales razones del argentino para dar un paso al costado.

Sin embargo, el crack de los catalanes aún mantiene contrato con el club por lo que Ronald Koeman buscará convencerlo de quedarse para liderar su proyecto futbolístico. El holandés ya convocó a una reunión de emergencia con los referentes del plantel entre los que se encuentran Lionel Messi.