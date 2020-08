Lionel Messi podría dejar de jugar un año para abandonar Barcelona

La novela deportiva protagonizada entre Lionel Messi y el Barcelona continúa. En los próximos el padre del argentino deberá tener una reunión con la dirigencia del cuadro español para cerrar detalles de su salida, aunque en esa disputa judicial no se descarta que deje de jugar un año.

¿Cómo sucedería eso? El contrato de Lionel Messi con Barcelona termina en el 2021 aunque en este momento existe una cláusula de salida. El argentino estaría dispuesto a no jugar más hasta cumplir de forma definitiva ese ciclo si los españoles continúan con la intención que se pague la cláusula de 700 millones de euros.

El periodista español, Llorens habló en Espn y aseguró a pesar que Lionel Messi no piensa en esa opción es una posibilidad. "Todo puede ser posible, aunque para el jugador no sea concreto es la única salida para llegar al Manchester City, es decir dejar hasta el 1 julio del 2021. En el entorno de Messi no lo valoran, pero es un punto judicial", mencionnó.

Dejar de afrontar los partidos toda una temporada suena descabellado, pero judicialmente Lionel podría acatar esa decisión como rebeldía con Barcelona a quien le dio mucho y no permite cumplir el contrato por exigir dinero.

"El diez del Barcelona en 2017 firmó su última renovación por la cual, ampliaba su vinculación con los culés para las tres próximas campañas más una opcional (desde la temporada 2016/17 hasta la 2019/20). La 20/21, es la opcional", señala el programa el Larguero.

El polémico caso de Messi se decidiría en los tribunales, porque "la defensa del Barcelona de España se basaría en que el futbolista de 33 años había roto el contrato por causa no justificada".