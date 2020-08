¿La despedida? Lionel Messi se reúne con futbolistas del Barcelona en la casa de Luis Suárez

Lionel Messi no continuaría más en el Barcelona tras 20 años en la institución catalana. Si bien el presidente azulgrana, Josep Maria Bartomeu, aseguró que no negociará el traspaso del crack argentino, la 'Pulga' decidió no presentar en la Ciudad Deportiva para someterse a las pruebas de descarte del nuevo coronavirus.

En ese sentido, el padre y representante del jugador rosarino se reunirán esta semana con Josep Maria Bartomeu para buscar una salida amistosa y así no llegar a los tribunales. "El crucial encuentro será en principio el miércoles. Eso sí, cada parte irá con una hoja de ruta muy clara y definida y, por lo que se conoce en la previa, la cita al más alto nivel entre el máximo representante de la entidad y el padre del crack no apunta a que vaya a acabar con acuerdo alguno", indicó "Mundo Deportivo".

Ahora, Lionel Messi se reunió el último domingo con algunos de sus compañeros del Barca en la casa del uruguayo Luis Suárez, quien tampoco seguirá defendiendo los colores blaugranas al no estar en los planes del nuevo estratega culé, Ronald Koeman.

Si bien en las imágenes emitidas por "Deportes Cuatro" no aparece Lionel Messi entrando o saliendo del mencionado lugar, se pudo observar que un tercero manejaba la camioneta de su esposa Antonela Roccuzzo abandonando la residencia del experimentado artillero 'charrúa'.

Asimismo, Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes llegaron acompañados de sus parejas, también acudieron a la fiesta con sabor de despedida que organizó el 'Pistolero'. Por si fuera poco, desde afuera se escuchó música y comentarios como: "No vale, tiene que ser directo".

"Antes de hacer la mudanza y recoger las maletas, Luis Suárez invitó este domingo a su casa a sus amigos Leo Messi, Jordi Alba y la mujer de Sergio Busquets, Elena Galera, entre otros (...) Tanto Antonella como Elena y Romarey (pareja de Alba) acudieron al domicilio de Luis Suárez conduciendo los vehículos", explicó el medio español.