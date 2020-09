Toni Kroos aseguró no estar triste por la salida de Messi: “Para el Madrid es bueno”

Barcelona y el fútbol español viven horas de mucha incertidumbre luego que Lionel Messi manifestara su intención de dejar España y probar nuevos aires en una liga distinta. Por ello, no solo los fanáticos culés han reaccionado ante esta noticia, sino también los aficionados de Real Madrid los cuales se sienten algo más contentos ante la inminente partida del crack argentino.

Pero no solo los hinchas merengues han mostrado su tranquilidad sobre este hecho, sino también los jugadores como es el caso del Toni Kroos. El volante alemán atendió este miércoles a la prensa especializada y no dudó en responder sobre el tema del momento asegurando que no está triste por la salida del argentino y que para el Madrid es una noticia positiva.

“Hay dos cosas. Para LaLiga es malo ya que al igual que la salida de Cristiano, Messi es un jugador interesante para todo el mundo. Para nosotros (Real Madrid) es un poco diferente porque si se va Barcelona pierde un jugador importantísimo. Por eso no es muy malo para nosotros. Yo por ejemplo no estoy triste”, expresó el campeón del mundo en Brasil 2014.

“Pero no sabemos que va pasar, al final tendremos que esperar y seguro que si se va no es una garantía que ya ganaremos todo con Real Madrid. Sabemos que Barcelona seguirá siendo un gran equipo, pero si Messi se va, será peor para ellos”, sentenció.

Como se recuerda, desde el debut de Lionel Messi con camiseta de Barcelona, el argentino ha tenido al Real Madrid como uno de los equipos a los que más goles le convirtió en toda su carrera. En total, fueron 26 goles convertidos por el argentino en los 44 partidos jugados ante los merengues.

Por ello, Real Madrid es el cuarto equipo al que más goles le convirtió Messi en España detrás de Sevilla, Atlético Madrid y Valencia. Una racha goleadora que incluso le permitió a Barcelona eliminar a su clásico rival en las semifinales de la Champions League 2011 con doblete de ‘La Pulga’.