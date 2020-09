Fin a la novela: Lionel Messi confirmó su continuidad en Barcelona a través de entrevista

Lionel Messi confirmó su permanencia por una temporada más en Barcelona y de esta manera puso a fin a los rumores que señalaban sobre su posible partida hacia la Premier League: Manchester City era el club que estuvo cerca de hacerse con sus servicios.

A través de una entrevista brindada a GOAL, Messi indicó que "jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona. (¿Desde cuando me quiero ir?) Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí", declaró.

"Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra”, agregó.

Lionel Messi indicó que no había ningún proyecto en Barcelona. "(¿Qué si me costó decidir?) Claro que me costó mucho decidir. No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club", detalló.

“Me ha dolido mucho que se publiquen cosa en contra mía y sobre todo, que se publiquen cosas falsas. O que se llegase a pensar que podía ir a juicio contra el Barça para poder beneficiarme. Nunca haría una cosa así. Repito, me quería ir y estaba en todo mi derecho, porque lo decía el contrato que podía quedar libre. Y no es ‘me voy y ya está’. Era me voy y me costaba muchísimo. Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club”, exclamó.

El famoso burofax

El recordado burofax, enviado por los representantes legales de Lionel Messi, fue aclarado por el futbolista quien indicó que esperaba que con ese documento pudiera hacerse oficial su salida de Barcelona, sin embargo, esto no ocurrió por la decisión de Josep María Bartomeu.

“El burofax fue para hacerlo oficial de alguna manera. Durante todo el año llevaba diciéndole al presidente que me quería ir, que había llegado el momento de buscar nuevas ilusiones y nuevos rumbos en mi carrera. Él me dijo todo el tiempo: ‘Ya hablaremos, que no, que esto y lo otro’, pero nada. Por decirlo de alguna manera, el presidente no me daba ‘bola’ a lo que le estaba diciendo. Mandar el burofax era hacer oficial que me quería ir y que quedaba libre y el año opcional no lo iba a usar y me quería ir. No era para montar un lío, ni para ir en contra del club, sino la manera de hacerlo oficial porque mi decisión estaba tomada".

"Si yo no mando el burofax es como que ni pasa nada, que me queda el año opcional que tenía y seguía el año. Lo que ellos dicen es que no lo dije antes del 10 de junio, pero repito, estábamos en mitad de todas las competiciones y no era el momento. Pero aparte el presidente siempre me dijo ‘cuando acabe la temporada decides si te quedas o te vas’, nunca puso fecha, y bueno, simplemente era hacerle oficial al club que no seguía, pero no para entrar en una pelea porque yo no quería pelearme con el club", aclaró.

Reuniones de última hora salvaron la relación Messi-Barcelona

Reuniones de últimas horas, entre el padre del jugador, Jorge Messi, y el presidente de la institución catalana, Josep María Bartoumeu, generaron el consenso de la 'Pulga' para que pueda mantenerse en la referida institución: se pondrá a disposición de Ronald Koeman con miras a la próxima temporada.

Y es que el duro golpe que sufrió Barcelona a manos de Bayern Múnich en los cuartos de final de la Champions League no pasó desapercibido para Lionel Messi. Los bávaros arrollaron sin piedad a un débil conjunto catalán quien fue superado en todas sus líneas.

Fue entonces que la peor pesadilla para los hinchas catalanes empezó a gestarse: Lionel Messi decidió abandonar el Camp Nou al considerar una desidia total por parte de la directiva, quien tomó decisiones muy polémicas en lo deportivo.

Primero fue la abrupta salida de Ernesto Valverde. A José María Bartomeu y resto de dirigentes no le agradaba la idea del estratega y es por ello que decidieron finiquitar su vínculo. En su reemplazo llegó Quique Setién, quien había alcanzado un importante desempeño con Real Betis.

Pero esto tampoco funcionó y el DT español también tuvo que pasar por el mismo pasillo que su antecesor. A esto hay que sumarle que los refuerzos prometidos nunca llegaron: la debilidad en los distintos puestos quedó más que reflejada en el duelo ante Bayern Múnich y ello colmó la paciencia del argentino.

Cuando todos creían que era una simple molestia, Messi giró un burofax a Barcelona en donde le comunicaba su intención de ya no seguir perteneciendo a sus filas. Esta postura se erradicó con sus inasistencias a las pruebas de PCR (para detectar el coronavirus) así como a los entrenamientos de inicio en la era de Ronald Koeman.

Jorge Messi, padre del futbolista de 33 años, viajó hacia España para reunirse de emergencia con los directivos de Barcelona. El empresario 'che' fue abordado por la prensa e indicó que era "difícil" que su vástago siga ligado al Camp Nou. No obstante, el primer encuentro con Bartomeu rindió sus frutos.

Lionel Messi se reunió con su padre en su casa, ubicada en Castelldefels, luego de que este último se reuniera con Bartomeu. Allí el atacante, informado sobre los pormenores, tomó la decisión de quedarse, poniendo fin a todos los rumores.

Lo que si continúa como rumor es la permanencia de Luis Suárez. Medios españoles afirman que la continuidad del 'che' tendría tendría un efecto colatereal: el 'Pistolero', a pesar de no ser del agrado de Ronald Koeman, seguirá en el club pues sería uno de los pedidos expresos de Lionel Messi.

Jorge Messi y el comunicado hacia LaLiga

La intervención de LaLiga, ente organizador del campeonato español, a través de un comunicado fue respondida por Jorge Messi, padre y agente del futbolista. En ella ratifica que no está obligado a pagar la cláusula de 700 millones de euros para liberarse de Barcelona.

“Esta indemnización no aplicará cuando la resolución del contrato por decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada 2019-2020. Sin perjuicio de otros derechos que se recogen en el contrato y que ustedes omiten, es obvio que la indemnización de 700 millones de euros, prevista en la cláusula previa, no aplica en absoluto”, afirmó.