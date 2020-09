El día que Messi renunció a Argentina y luego rectificó su decisión

La semana pasada Lionel Messi comunicó a Barcelona, mediante un burofax, que no continuará, esto debido a que no tiene claro el panorama de lo que pasará con el club, y por ello, hace uso de su cláusula, el cual le permite marcharse a otro equipo; sin embargo, la historia dio un giro de 180°, pues anunció que 'se queda'.

La decisión de continuar en Barcelona es por varios motivos, específicamente, porque el club no se plantea dejar salir a su máxima estrella y menos, que se marche en calidad de jugador libre. Caso contrario, el jugador deberá pagar la cláusula de su contrato que asciendo a 700 millones de euros, una cifra impagable para cualquier equipo, por más millones que tengan en caja, puesto que se arriesgan a una drástica sanción de la UEFA.

Bajo este panorama, Lionel Messi asesorado por su agente y abogados legales, cambió de decisión de marcharse y ahora se quedará a cumplir el año de contrato que le resta con Barcelona. El 10 anunció en una extensa entrevista que en los próximos días se unirá a la pretemporada de Ronald Koeman con miras al debut ligero pactado para la siguiente semana.

La decisión de continuar en Barcelona, hace recordar a aquella vez en que Lionel Messi también anunció su renuncia a la selección de Argentina, pero menos de dos meses después confirmó su retorno. Dos situaciones parecidas, marcadas por malos resultados, hicieron que tome estas posturas.

Messi confirmó que se queda en Barcelona

"Jamás iría a juicio contra el club de mi vida, por eso me voy a quedar en el Barcelona. (¿Desde cuando me quiero ir?) Le dije al club, sobre todo, al presidente, que me quería ir. Se lo llevo diciendo todo el año. Creía que era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesitaba más gente joven, gente nueva y pensaba que se había terminado mi etapa en Barcelona sintiéndolo muchísimo porque siempre dije que quería acabar mi carrera aquí.

Se me hizo muy difícil todo y llegó un momento que me planteé buscar nuevos objetivos, nuevos aires. No vino a causa del resultado de Champions ante el Bayern, la decisión llevaba pensándola mucho tiempo. Se lo dije al presidente y bueno, el presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra"