Messi: "Este último año no encontré la felicidad dentro del club" [VIDEO]

En medio de una larga entrevista, Lionel Messi confirmó su continuidad en Barcelona, a pesar del burofax enviado hace unas semanas a Bartomeu. Sobre la apresurada decisión que lo llevó a tomar no es el 8-2 que recibieron en la Champions League, sino viene desde hace un año atrás.

Lionel Messi fue claro y precisó perdió la felicidad, puntualmente, en la última temporada. El astro argentino confiesa que busca acabar de la mejor manera su carrera futbolística y en Barcelona no lo estaba consiguiente.

"Me ha dolido mucho que se publiquen cosa en contra mía y sobre todo, que se publiquen cosas falsas. O que se llegase a pensar que podía ir a juicio contra el Barça para poder beneficiarme. Nunca haría una cosa así. Repito, me quería ir y estaba en todo mi derecho, porque lo decía el contrato que podía quedar libre. Y no es ‘me voy y ya está’. Era me voy y me costaba muchísimo. Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad dentro del club".

En todo momento, Lionel Messi recalcó que desde hace un año viene diciendo que quiere irse; sin embargo, el presidente de Barcelona lo ignoró todo el tiempo, por tal motivo, decidió enviar el burofax porque no tenía respuesta alguna.

Eso si, Lionel Messi señaló necesita un proyecto ganar, puesto que en la temporada que acaba de terminar, 'se parchó' al equipo y nunca se vio un proyecto a futuro. Él señaló que necesita ganar título con Barcelona.

“Claro que me costó mucho decidir. No viene del resultado del Bayern, viene de muchas cosas. Siempre dije que quería acabar aquí y siempre dije que me quería quedar aquí. Que quería un proyecto ganador y ganar títulos con el club para seguir agrandando la leyenda del Barcelona a nivel de títulos. Y la verdad que hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros a medida que van pasando las cosas. Como dije antes siempre pensé el bienestar de mi familia y del club”