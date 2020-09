"No nos vayamos, papá": Messi reveló que sus hijos lloraron para que se quede en Barcelona [VIDEO]

La novela de Lionel Messi - Barcelona llegó a su fin, luego de la difusión de la entrevista exclusiva que brindó la 'Pulga' a Goal. En ella, el delantero argentino reveló que uno de los puntos más importantes y que terminaron influyendo en su decisión fue su familia.

Messi indicó que la reacción sus seres queridos lo terminó por marcar: lo calificó como un momento duro. Y es que sus menores hijos lloraron con la sola idea de que su padre tenga que partir del Camp Nou hacia una nueva aventura.

“Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio", exclamó el futbolista de 33 años al referido medio.

“Todo este tiempo ha sido duro para todos. Tenía claro lo que quería, lo había asumido y dicho. Mi mujer con todo el dolor del alma me apoyaba y acompañaba", agregó con la voz entrecortada.

Lionel Messi detalló que fue Thiago el causante de que medite la decisión y ponga sobre el tapete la tranquilidad de su familia. "Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba".

"No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía “no nos vayamos”, repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión", conjeturó.