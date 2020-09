Periodista español sobre Lionel Messi: "Hizo el ridículo, ya no puede ser el capitán de Barcelona"

Se terminaron las especulaciones. Lionel Messi confirmó este viernes que seguirá vistiendo los colores del Barcelona y cumplirá su contrato hasta junio del 2021. "Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barca nunca porque es el club que amo", señaló la 'Pulga' en entrevista para el "Goal".

Si bien el anuncio de Leo Messi fue celebrado por los hinchas 'culés', un sector de la prensa española cuestionó la decisión del '10' argentino, ya que indican que "se queda en la escuadra blaugrana contra su voluntad".

En ese sentido, Josep Pedrerol, conductor del conocido programa "El Chiringuito", criticó la presentación del futbolista rosarino. "No puede dar la entrevista más importante de los últimos años en chanclas", manifestó.

Después, el periodista español consideró que Lionel Messi ya no debería ser el capitán del club catalán. "Se queda el gran jugador, pero no se queda el gran capitán. Messi es un gran futbolista, pero ya no puede ser el capitán del Barcelona ni el líder de este equipo (...) "Han sido 10 días intensos en donde Messi empezó haciendo el ridículo y acabó haciendo un ridículo absoluto", remarcó Pedrerol.

Asimismo, Josep Pedrerol, quien afirmó que el astro sudamericano debe pedir perdón al "barcelonismo", sostuvo que Leo Messi no quería ir a los tribunales con Barcelona de España, porque sabía que perdería el juicio.

"Messi se queda contra su voluntad, Messi se quería ir del Barza. Ha dicho a Barza no lo quiero meter en un juicio... No Leo, no es así, lo que ocurre es que tú no querías perder este juicio y lo habrías perdido y estabas solo. Y nadie te habría apoyado, el City te dejó tirado...", reveló el comunicador de 54 años.