Frenkie de Jong sobre la permanencia de Lionel Messi en Barcelona: "Estoy muy contento"

El mediocampista de Barcelona, Frenkie de Jong, ha expresado su felicidad sobre la decisión de Lionel Messi. La 'Pulga' estuvo muy cerca de abandonar el Camp Nou, pero finalmente decidió dar marcha atrás debido a varios aspectos.

"Personalmente estoy muy contento de que se quede. Es el mejor jugador del mundo y si permanece en el Barcelona, eso te hace feliz", explicó el volante neerlandés a la cadena NOS luego del enfrentamiento entre su selección y Polonia por la primera fecha de la Liga de las Naciones.

De Jong indicó que de momento no ha tenido ningún contacto con las personas allegadas a Barcelona para conocer novedades sobre el particular caso de Lionel Messi: se preparó para el duelo de los Países Bajos.

"No he tenido ningún contacto con la gente de Barcelona. Era algo entre Messi y el club. Yo no tenía ningún control sobre el asunto y no estaba en Barcelona, así que tenía sentido seguirlo desde la distancia", exclamó.

Asimismo, De Jong indicó tener "muchas ganas de volver" a la capitlan catalana y así pueda unirse al grupo que hoy lidera Ronald Koeman, quien fue su entrenador en la selección de los Países Bajos hasta hace muy poco.

A sus 23 años, el mediocampista apunta ser una de las piezas fundamentales en el esquema de Koeman, quien intentará sacar el máximo del rendimiento de su dirigido: compartirá zona con Miralem Pjanic y Sergio Busquets.