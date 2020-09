LaLiga Santander EN VIVO: programación fecha 1, tabla de posiciones y resultados en España

LaLiga Santander EN VIVO programación, resultados y tabla de posiciones de la jornada 1. Una nueva temporada iniciará este fin de semana en el fútbol de España. El campeonato en su versión 2020-21 comienza este sábado 12 de septiembre, aunque no con todos los equipos teniendo acción.

¿Por qué Real Madrid y Barcelona no juega LaLiga Santander?

Uno de los detalles importantes del arranque de LaLiga es que tanto Barcelona como Real Madrid no verán acción, esto debido a que terminaron la temporada más tarde de lo normal dada su participación a nivel internacional. Lo mismo sucederá con los primeros encuentros de Atlético Madrid y Sevilla.

Programación de la fecha 1 de LaLiga Santander

No obstante, esto no quiere decir que no habrá partidos importantes. El partido que iniciará el nuevo ciclo será el Eibar vs Celta de Vigo, cotejo que es de gran atractivo para el Perú ante el posible debut de Renato Tapia. El duelo abrirá la jornada sabatina: inicia en el Estadio Municipal de Ipurua a las 9.00 horas de Perú.

De la misma forma, Granada medirá fuerzas con el Athletic Club de Bilbao, un duelo que trae al recuerdo la goleada por 4-0 del equipo local en la última jornada del torneo anterior. Y el día lo cerrará el Cádiz vs Osasuna, el equipo local posiblemente con la presencia de Jean Pierre Rhyner.

Y en la jornada dominical, Alavés iniciará temprano en casa ante el Real Betis (7.00 horas de Perú) para luego dar paso al Real Valladolid vs Real Sociedad. Más tarde, Villarreal recibirá en casa al Huesca, uno de los recién ascendidos, y Valencia, que dejó partir a muchas figuras, recibe al Levante.

