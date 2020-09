La sensible baja que sufrirá Zinedine Zidane para el inicio de la liga española

El próximo 20 de septiembre, Real Madrid debutará de visita ante la Real Sociedad por la Liga Española. El cuadro blanco volverá a jugar un partido oficial luego de la dolorosa derrota ante Manchester City por 2-1 lo que significó su eliminación en la Champions League.

Para este cotejo, según la información brindada por COPE, los 'Galácticos' sufrirán una sensible baja: Eden Hazard no llegará al debut. El mediocampista belga continúa con molestias en el tobillo y su presencia está descartada.

Incluso, una de las grandes preocupaciones en Real Madrid es que Eden Hazard volvió de vacaciones pero sin estar en forma. Esto quedó evidenciado cuando fue llamado por Roberto Martínez para que afronte la Liga de las Naciones con la selección de Bélgica.

El seleccionador español no alineó al 'Duque' debido a que no se encontraba preparado para afrontar un duelo. "Hay que darle paciencia porque el jugador (Eden Hazard) no está a ritmo de partido. Necesita trabajo personalizado. No está preparado para jugar 90 minutos".

¿Qué alternativas maneja Zinedine Zidane para la ofensiva del Real Madrid? Todo hace indicar que el estratega francés pondrá desde el vamos al brasileño Rodrygo para que sea el complemento ideal de Karim Benzema.

Asimismo, Marco Asensio es otro de los que se perderá el debut, por lo que 'Zizou' apostaría por el ingreso de Vinicius Júnior. Lo cierto es que Eden Hazard está muy lejos del nivel mostrado en Chelsea, desempeño.