Ansu Fati se recuperó de su lesión y entrenó junto a todo el plantel de Barcelona

Este viernes Barcelona recibió una buena noticia, pues el entrenamiento contó con la presencia de Ansu Fati, quien, se recuperó de las molestias en la cadera que lo alejó de los dos últimos amistosos del conjunto azulgrana en donde lograron vencer primero a Nastic y luego a Girona.

Junto al extremo Ansu Fati, hubo otra sorpresa en Barcelona. Y es que, mientras se resuelve su salida para irse al Inter de Milán, Arturo Vidal se puso a trabajar bajo las órdenes de Ronald Koeman; sin embargo, la continuidad de chileno no es segura porque no el comando técnico le hizo saber que no lo tiene en sus planes, pero, también es verdad que tiene todo cerrado con el cuadro italiano.

Al estar recuperado, Ansu Fati queda listo para el tercer y último amistoso de Barcelona. Los azulgranas jugarán este sábado desde las 12:00 horas contra Elche por el trofeo Joan Gamper y tras ello, quedarán listos para debutar en LaLiga Santander, donde tendrán como rival a Villarreal el próximo domingo.

Como se sabe, Barcelona no ha participado en las primeras dos fechas debido a que recién estaba empezando su pretemporada tras su participación en la Champions League. Los azulgranas, con Messi a la cabeza, pero con algunas bajas como la de Suárez y Arturo Vidal, afrontará una temporada distinta.

Según medios españoles como Sport, Ronald Koeman exhibirá a sus jóvenes promesas en el trofeo Joan Gamper en el Camp Nou. Trincao y Pedri son los jugadores llamados a convertir en figuras esta temporada. Incluso, el técnico holandés ya se encargó de destacar las cualidades de ambos futbolistas.

Lo que queda por saber es si finalmente Ronald Koeman mandará de titular a su flamante jale, Miralem Pjanic o lo guarda para el inicio de LaLiga Santander, pues lleva pocos días entrenando junto al resto del equipo. Durante el último amistoso disputado, el bosnio estuvo en la tribuna observando el encuentro.