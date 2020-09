Pep Guardiola: "No sé qué intenciones tiene Messi en el futuro"

Durante semanas se habló del supuesto acuerdo entre Messi y Manchester City cuando la estrella argentina anunció su salida de Barcelona, aunque finalmente decidió quedarse en España. El interés existió, pero no se concretó. Semanas después, Pep Guardiola decidió dar su opinión sobre el frustrado fichaje.

"No tengo nada que explicar de lo que ocurrió porque Messi se expresó a la perfección. Es un futbolista del Barcelona, un club al que amo, y nada más. No sé que intenciones tiene Leo Messi en el futuro", enfatizó Pep Guardiola sobre la decisión del argentino de quedarse para terminar el año de contrato que le queda.

A su vez, Pep Guardiola habló de la presente temporada, donde buscarán intentar conseguir la Premier League y la Champions League, precisamente este último trofeo es la gran ambición del comando técnico y jugadores, ya que en la última temporada fueron eliminados por un equipo inferior en el poder ofensivo.

"Tengo la suerte de trabajar en este club y con estos jugadores. Quiero esforzarme más para que el equipo rinda más y la afición esté orgullosa", precisó el técnico español sobre las expectativas que tienen pata lo que será jugar la Premier League y la Liga de Campeones.

Finalmente, Pep Guardiola no dudó en elogiar el fichaje de Thiago Alcántara por Liverpool. "No estuvimos interesados en traerle a Manchester porque tenemos otros futbolistas en esa posición. Pero me alegro de que venga a la Premier, la liga disfrutará de un gran tipo", declaró en conferencia de prensa el técnico del City.