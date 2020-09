Con gol de Griezmann: Barcelona venció 1-0 al Elche por la Copa Joan Gamper

Barcelona volvió a sumar un nuevo triunfo en España. Los dirigidos por Ronald Koeman vencieron por 1-0 al Elche gracias al gol de Griezmann y se quedaron con el trofeo Joan Gamper.

Desde el arranque salió con todo el Barcelona. Tan solo a los dos minutos de juego, Antoine Griezmann vencía a Badía tras un gran pase filtrado de Messi que Jordi Alba aprovechó para asistir al francés.

Luego, los culés siguieron buscando ampliar su ventaja en el marcador. Lionel Messi intentaba de pelota parada y remates de larga distancia, al igual que Coutinho.

Pero Badía estuvo muy seguro bajo los tres palos del Elche por lo que la primera parte llegó a su fin con el resultado parcial de 1-0 para los de Ronald Koeman.

Ya en el segundo tiempo, Barcelona continuó con la posesión del balón. Griezmann quería más, Messi en la personal y Coutinho con sus disparos inquietaban la valla de la visita.

Elche trataba de jugar lejos de su arco, aunque era muy notorio la superioridad del Barcelona. Sin embargo, cerca del final, Neto salvó lo que era el empate por lo que fue victoria por la mínima para los locales.

De esta manera, Barcelona sumó su tercer triunfo al hilo en esta pretemporada y confía en llegar de la mejor manera en su debut ante Villarreal por la Liga Santander 2020-2021.

Allineaciones confirmadas: Barcelona vs. Elche

El partido es de carácter amistoso.

SEGUNDO TIEMPO

- 90' ¡Final del partido!

- 90' Vamos a jugar dos minutos más.

- 85' Barcelona quiere asegurar la victoria.

- 81' Espectacular atajada de Neto para evitar el empate del Elche. Diego Bri fue el que disparo.

- 80' Salieron Nino y Fidel. Entraron Bri y Salinas en el Elche.

- 79' Salió Coutinho y entró Pedri en el Barcelona.

- 74' Cae Pjanic, pero el juez dice que no hay nada.

- 72' Despeja sin problemas la defensa del Elche.

- 71' Gran asistencia de Coutinho y Trincao casi marca el segundo. Badía la mandó al tiro de esquina.

- 70' Salió Carmona y entró Rodríguez en el Elche. También se retiró Mfulu e ingresó Moreno.

- 65' Buena jugada personal de Messi, pero Badía le dice que no.

- 62' Salieron Busquets, Ansu Fati y Griezmann . Entraron Dembéle, Pjanic y Trincao en el Barcelona.

- 61' Está adelantado Coutinho y todo acaba en un tiro libre en salida para el Elche.

- 60' Tiro de esquina para el Barcelona.

- 56' Amarilla para Lenglet por fuerte entrada contra Nino.

- 55' Griezmann estaba cerca de volver a marcar, pero la defensa cerró con lo justo.

- 50' Sigue atacando el cuadro culé por las bandas. Cerca del segundo.

- 48' Cabezazo de Ansu Fati que se va muy cerca. La tuvo el local.

- 45' Arrancó la parte complementaria.

Entretiempo

PRIMER TIEMPO

- 45' Final de la primera parte.

- 42' Falta contra Coutinho. Messi sacó el centro, pero Piqué se estorbó con Lenglet.

- 41' Gran jugada personal de Coutinho, pero su remate se va desviado.

- 39' Ahora sí, Neto controla y sale desde el fondo el cuadro culé.

- Barcelona la manda otra vez el córner.

- 38' Buen remate y el balón se va al tiro de esquina. Sigue avisando el Elche.

- 35' Comienza llegar con mayor peligro la visita.

- 32' Coutinho se pierde el segundo de cabeza para el Barcelona.

- 31' Todo acaba en una falta en ataque. Tiro libre en salida para el Elche.

- 30' Ahora hay córner para el local.

- 25' Tiro de esquina para el Elche, pero despeja la defensa local.

- 23' Primera llegada clara de la visita, aunque sin problemas para Neto.

- 21' Gran atajada de Badía para evitar el gol de Messi.

- 21' Falta contra Busquets y hay tiro libre peligroso para los culés. Va Messi.

- 18' Tiro de esquina para el Barcelona, pero se luce la defensa del Elche.

- 16' Remate de De Jong y el arquero Badía evita una nueva caída de su valla.

- 15' Intentaba de contragolpe la visita, pero la recupera rápidamente Barcelona.

- 10' Totalmente replegado el Elche. Barcelona quiere el segundo.

- 7' Remate desviado de Griezmann. Muy superior el cuadro culé.

- 5' Sigue atacando el Barcelona con Lionel Messi.

- 2' ¡GOOOOOOOOOL DEL BARCELONA! Gran jugada colectiva y Griezmann aprovechó un gran pase de Alba para poner el 1-0 en el marcador.

- 1' Arrancó el partido en España.

- El Barça-Elche inicia las 19:00 horas en el estadio Camp Nou de Barcelona.

Barça-Elche: alineaciones confirmadas

Barcelona: Neto, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Coutinho; Messi, Griezmann e Ansu Fati

Elche: Edgar Badia, Gonzalo Verdú, Nino, Jony Álamo, Pere Milla, Dani Calvo, Josema, Fidel, Josan, Tete Morente y Nuke Mfulu.

- La previa del partido.

- ¡Atención! Formación confirmada del Barcelona: Neto, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Coutinho; Messi, Griezmann e Ansu Fati.

- Esto decía Frenkie De Jong sobre Riqui Puig el pasado mes de agosto: "Riqui Puig tiene un talento tremendo, entiende a la perfección el juego del Barça. Para mí está sobradamente preparado para ser titular". El canterano de La Masía será cedido esta temporada. Se cree que su futuro estará en el Ajax de Ámsterdam.

- Lista de jugadores del Elche para enfrentar al Barcelona: Edgar Badia, Luis Castillo (El Parce), Lluis Andreu, Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Josema, Nacho Pastor, Barri, Salinas, Víctor Rodríguez, Fidel, Josan, Nuke Mfulu, Tete Morente, Jony Álamo, César Moreno, Diego Bri, Nino, Pere Milla, Claudio Medina y Nacho Ramón.

¿Por dónde pasan el partido del Barcelona?

El partido del Barcelona contra Elche C. F. será transmitido por el canal Barca TV Plus para Latinoamérica; mientras que en España lo hará TV3 y, también, Barca TV PLUS.

- El FC Barcelona debuta en LaLiga de España este domingo 27 de septiembre frente al Villarreal.

- El Elche muestra los banderines previo al juego contra Barcelona.

- Monchi Rodríguez, jugador del FC Barcelona, se irá cedido al Girona.

- Andre Pirlo, sobre Luis Suárez: "¿Nuestro delantero? Difícil que pueda ser Luis Suárez".

- Con esto, Ronald Koeman confirma que no cuenta con los siguientes futbolistas para al duelo contra Elche: Luis Suárez, Arturo Vidal y Riqui Puig.

- Incertidumbe sobre el futuro de Riqui Puig. La prensa española ha dado con la noticia que el entrenador holandés ha decidido prescindir del futbolista de la cantera. Nadie se lo esperaba.

Koeman está en su derecho de elegir los jugadores que considera convenientes para su proyecto pero el club puede entender que Riqui Puig es Patrimonio de futuro y que no se puede desaprovechar. Si lo deja ir pierde un valor futuro. Delicada cuestión — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) September 19, 2020

- ¡Atención! Te presentamos la convocatoria de Ronald Koeman en el Barcelona para este partido frente al Elche por el Trofeo Joan Gamper: Neto, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Nelso Semedeo, Gerard Piqué, Araujo, Sergio, Carles Aleña, Antoine Griezmann, Pjanic, Lionel Messi, Ousmane Dembélé, Coutinho, Lenglet, Trincao, Jordi Alba, Martin Braithwaite, Sergio Roberto, Frenkie de Jong, Junior, Pedri, Konrad y Ansu Fati.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Barcelona y Elche!

¿Cómo ver Barça TV+ GRATIS en ESPAÑA?

Barça TV+ se encuentra disponible de forma gratuita bajo registro o bien por suscripción, mensual por 3,99 euros o anual por 29,99 euros (la oferta incluyo Culers Premium Membership). Entre otras cosas, lo que diferencia de este contenido es la modalidad para ver GRATIS con beneficios limitados.

En tanto, los socios del Barça cuentan con la opción Premiem del programa CULERS Membership y tienen acceso a todos los contenidos de Barça TV será gratuito. Por otro lado, los peñistas del Barcelona tendrán un 50% de descuento.

¿Qué es el programa CULERS Premium Membership?

Es un beneficio para socios e hinchas del Barcelona que trae acceso ilimitado a Barça TV+ (Series, documental, repetición de partidos y contenido exclusivo de jugadores) y, además, estos contarán con su propia tarjeta Culers Premium Membership personalizada.

Descuento en entradas de hasta el 50%

Acceso preferente a entradas

Ventas exclusivas de merchandising

Ventajas especiales nuestros partners

Donación a la fundación Barça

Barcelona contra Elche C. F.

El diario Líbero.pe realizará una transmisión minuto a minuto del partido Barcelona vs. Elche gracias a las señales de Barca TV y TV3. En la previa encontrarás: alineaciones, pronósticos de casas de apuestas, horario del encuentro, canal para ver el amistoso y más.

Ronald Koeman, el entrenador del Barcelona, explicó que "será especial volver al Camp Nou" mañana sábado a las 19.00 CET (17.00 GMT) en la disputa del Trofeu Joan Gamper ante el Elche, aunque "aún lo hubiese sido más con aficionados azulgranas en las gradas".

En declaraciones para los medios del club el técnico holandés, que en 1995 vistió por última vez en partido oficial la camiseta del Barcelona en el Camp Nou, también consideró que el encuentro ante el Elche será "una prueba para el físico, el juego y la calidad" de su equipo y que este "tiene que estar mejor para afrontar la Liga".

Koeman dijo que "los jugadores y el equipo han mejorado mucho en el aspecto físico" y que esta semana se han "trabajado temas tácticos". Por eso espera que mañana se vea "el partido más completo del Barcelona en esta pretemporada".

Respecto a Miralem Pjanic, quien ya ha completado un par de entrenamientos con el Barcelona después de superar el coronavirus, el holandés informó que "estará en la lista de convocados y, aunque aún no está para jugar todos los minutos, puede que tenga algunos".

El encuentro ante el Elche, el cual Koeman opina que "es un rival de nivel que también estará en Primera División", será la última prueba para el Barcelona antes de debutar en la Liga el fin de semana siguiente ante el Villarreal también en el Camp Nou.

Para el partido, Koeman recuperará a Ansu Fati, ya recuperado de sus molestias físicas. También estará pendiente del futuro de Luis Suárez y de Arturo Vidal, en la rampa de salida del club azulgrana, pero que hoy viernes han vuelto a entrenarse con el equipo catalán.

Últimas noticias del Barcelona vs. Elche

Últimas noticias Respuesta ¿Cuándo juegan? Sábado 19 de septiembre ¿A qué hora? 19:00 horas de España ¿En qué canal? Barca TV y TV3 ¿En qué estadio? Camp Nou

¿Qué canal transmite el partido Barcelona vs. Elche?

¿A que hora juega Barcelona vs. Elche?

Últimas noticias de Elche

El central del Elche CF Josema Sánchez afirmó este jueves que el nuevo entrenador del equipo, el argentino Jorge Almirón, tiene una idea de juego que le gusta a los jugadores y que les ha convencido.

“Es verdad que como toda idea nueva necesitamos un tiempo de adaptación”, pero estamos en el buen camino, dijo el defensa en los medios del club en la concentración del equipo en San Pedro del Pinatar.

Josema, que llegó al club en el pasado mercado de invierno, aseguró que la semana ha sido “bastante dura” para el equipo en cuanto a la carga de trabajo, ya que deben acostumbrarse a los hábitos del nuevo preparador físico.

“Está siendo muy duro, pero poco a poco lo vamos a coger y nos va a hacer tener un puntito más”, dijo Josema, quien se mostró convencido de que ese ritmo de entrenamientos que está realizando el Elche le vendrá “muy bien" en el inicio de la competición.

En cuanto al próximo amistoso, ante el FC Barcelona en el Camp Nou, Josema señaló que es un partido “bonito” que debe servir a su equipo para “disfrutar y coger ritmo” de cara al inicio de la temporada la siguiente semana ante la Real Sociedad.