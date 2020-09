Celta con Renato Tapia saldrá a cortar mala racha en La Liga frente al Valencia

Con la consigna de cortar una mala racha que no le permite ganar hace rato en La Liga, Celta de Vigo, con Renato Tapia en la medular, recibirá esta tarde (2:00 p.m. por DirecTV Sports) al siempre protagonista Valencia por la segunda fecha del torneo español.

Los celestes vienen de estrenarse en el campeonato con un tibio empate sin goles ante el Eibar de visita por lo que hoy en Balaídos saldrán por su primer triunfo teniendo en cuenta que, sumado a las últimas fechas de la temporada anterior, registran 8 partidos ligueros que no consiguen ganar.

Nuestro compatriota Renato Tapia tuvo un excelente desempeño en la primera fecha por lo que fue ratificado en el equipo titular por el técnico Óscar García, quien además depositará todas sus esperanzas de gol en los pies del goleador Iago Aspas.

Mientras tanto en el conjunto “che”, acostumbrado siempre a pelear los puestos de arriba, viene motivado tras estrenarse con una contundente victoria 4-2 frente al Levante y amenaza con amargarle la tarde al local.

Por otro lado los peruanos en Europa seguirán teniendo acción cuando el Emmen de Sergio Peña y Miguel Araujo visiten esta tarde al poderoso PSV Eindhoven esta tarde (1:00 pm.) en el marco de la segunda jornada de la Eredivisie de Holanda.

En tanto no fue la jornada de Christian Cueva en Turquía. El Yeni Malatyaspor no pasó del empate frente al Goztepe en la segunda fecha de la Superliga. El peruano jugó 81 minutos y todavía no llega a su mejor nivel.