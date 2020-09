Real Madrid no tuvo un buen partido y solo empató 0-0 con Real Sociedad por LaLiga

La temporada del Real Madrid arrancó de forma oficial, aunque no con la mejor presentación que sus hinchas hubieran deseado. El equipo de Zinedine Zidane midió fuerzas con la Real Sociedad de visita, pero no tuvo una buena performance futbolística, quedando en un triste empate.

Si bien se trataba de la fecha 2 de LaLiga Santander, el equipo merengue recién aparecía tras el tiempo de descanso por terminar más tarde la campaña pasada. El equipo inicial fue el ideal para Zidane, a excepción de Odegaard por Casemiro en la mitad del campo: más fútbol que marca.

El volante noruego intentó ser conductor del equipo, pero no brilló mucho. Vinicius y Rodrygo, los extremos, tampoco lucieron su mejor tarde, mientras que Carvajal y Mendy desbordaron constantemente, pero no lograron sacar un buen centro para que Benzema pueda aprovechar.

La Real Sociedad, que solo sacó un empate ante Real Valladolid en la primera fecha, tampoco mostró muchas cosas favorables y terminaron sin hacerse daño. Zinedine Zidane tendrá que ver como modificar el equipo para enfrentar a Real Betis la próxima fecha, que es el líder invicto.

Alineaciones confirmadas: Real Madrid vs. Real Sociedad

Real Madrid : Thibaut Coutois, Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Toni Kroos, Karim Benzema, Luka Modric, Vinicius Junior, Martin Odegaard, Mendy y Rodrygo.

Real Sociedad :: Remiro, Aritz, Portu, Merino, Oyarzabal, Aigen, Guevara, Gorosabel, Isak, Barrenetxea y Le Normand.

Real Madrid vs. Real Sociedad : minuto a minuto

SEGU NDO TIE MPO

90+2' Real Sociedad le baja la intensidad al partido.

90+1' CAMBIO EN REAL MADRID: Ingresa Arribas por Vinicius.

90' Falta ofensiva de la Real Sociedad.

89' CAMBIO EN REAL SOCIEDAD: Ingresa González por Guevara.

88' Está sentido Varane (Real Madrid) y tiene que recibir atención médica.

87' David Silva (Real Sociedad) remata desde fuera del área, pero es bloqueado con lo justo.

86' Presión alta del Real Madrid en la recta final.

84' Vinicius (Real Madrid) busca desequilibrar por la izquierda, pero falla en su amague.

83' TARJETA AMARILLA: Carvajal (Real Madrid) amonestado.

82' Centro de Medy (Real Madrid), pero es despejado con facilidad.

81' Valverde (Real Madrid) encara por la derecha, pero se frenó y acabó el peligro.

80' Mendy (Real Madrid) se metió al área por la izquierda, pero cometió falta.

79' Posición adelantada de Portu (Real Sociedad) por la izquierda.

78' Real Madrid sigue presionando y llegando con peligro por la derecha.

77' Proyección de Vinicius (Real Madrid) por la izquierda, pero su centro raso no encontró receptor.

76' Real Madrid le baja la intensidad al partido jugando en su campo.

75' Vinicius (Real Madrid) controla por la izquierda, pero estaba adelantado.

74' CAMBIO EN REAL SOCIEDAD: Ingresa Januzaj por Oyarzabal.

73' Falta de David Silva contra Kroos en campo rival.

72' Real Madrid muestra gran claridad con el balón en su posesión.

71' El partido sigue sin entrar en gran intensidad de juego.

70' CAMBIOS EN REAL MADRID: Ingresan Casemiro, Valverde y Marvin por Odegaard, Modrid y Rodrygo.

69' Real Madrid cuida el balón, con gran calidad.

67' Remate de Kroos (Real Sociedad), pero el portero contiene.

66' Salida de la Real Sociedad por bajo, con tranquilidad.

65' Gran pase de Kroos (Real Madrid) para Carvajal, pero el lateral no pudo controlar.

64' Carvajal (Real madrid) cierra su zona ante la llegada de Barrenetxea.

63' CAMBIO EN REAL SOCIEDAD: Ingresa David Silva por Isak.

62' ¡UFFF! Gran remate de Benzema (Real Madrid) desde fuera del área, pero el portero salva.

61' Kroos (Real Madrid) controla en el medio y espera una opción de ataque.

60' Vinicius (Real Madrid) recibe por la izquierda, encara, pero no puede habilitar a algún compañero.

59' Real Madrid busca recupera el dominio territorial que tenía.

58' Barrenetxea (Real Sociedad) encara por la izquierda, amaga y saca un mal centro.

57' Real Sociedad es un poco más agresivo ahora.

56' Remate de Oyarzábal (Real Sociedad), pero no lo hizo con fuerza.

55' Remate de Carvajal (Real Madrid) y el portero contiene en dos tiempos.

54' Buen cruce de Sergio Ramos (Real Madrid) por el centro del área.

53' Real madrid se mantiene con la posesión del balón.

52' Pase filtrado para Benzema (Real Madrid) y remata sobre la marca. No causa peligro.

51' Cambio de frente de Kroos para Carvajal, pero no progresa.

50' Real Sociedad sigue sin obtener el balón.

49' Falta contra Varane (Real Madrid) cuando retrocedía a su campo.

48' Real Madrid combina pases en su campo.

47' ¡UFFF! Remate cruzado de Berrenetxea (Real Sociedad) que pasa rosando el poste.

46' El segundo tiempo está en marcha.

DESCANSO: Real Madrid 0-0 Real Sociedad

45' El árbitro decide no añadir tiempo. Refleja lo que se dio en el campo.

44' Real Madrid intenta llegar a campo rival, pero no tiene claridad.

43' ¡UFFF! Doble acción de peligro de Isak (Real Sociedad). Primero Courtois le negó el gol en el mano a mano y luego remató a colocar al segundo poste, algo desviado.

42' Centro al segundo poste y Le Normand (Real Sociedad), pero no conectó bien.

41' Portu (Real Sociedad) encara con velocidad por la derecha y ganó el córner ante la marca de Ramos.

40' Remate de Benzema (Real Madrid), casi desde el punto penal. El balón se va lejos.

39' Remate de Vinicius (Real Madrid) desde el borde del área, pero totalmente desviado.

38' ¡UFFF! Benzema (Real Madrid) queda mano a mano tras una salida errónea del rival, pero su remate cruzado se va desviado.

37' Remate de volea de Ramos, pero Muñoz había despejado con la cadera.

36' Centro de Carvajal (Real Madrid) desde la derecha. Se arma un córner y podría haber mano.

35' Gran corte de Varane (Real Madrid) cuando se armaba el contragolpe rival.

34' Por la izquierda llegó Mendy (Real Madrid), pero el centro no pudo ser conectado por Benzema.

33' TARJETA AMARILLA: Muñoz (Real Sociedad) amonestado.

32' Rodrygo (Real Madrid) encara por la derecha, pero recibe falta.

31' Real Madrid adelanta sus líneas para presionar, pero no son agresivos.

30' Real Sociedad no aprovecha la acción de balón parado.

29' TARJETA AMARILLA: Mendy (Real Madrid) amonestado por evitar un contragolpe.

28' El córner no fue aprovechado por el Real Madrid.

27' Mendy (Real Madrid) avanza con velocidad por la izquierda, pero cuando llegó a línea de fondo bloquearon su centro.

26' Real Madrid busca profundidad por las bandas tras la serie de toques cortos.

25' Rodrygo (Real Madrid) encara por la derecha, pero no progresa.

24' TARJETA AMARILLA: Barrenetxea (Real Sociedad) amonestado.

23' Falta ofensiva de Sergio Ramos en la acción de balón parado.

22' Será tiro de esquina para el Real Madrid.

21' Ha sido constante la decisión del Real Madrid de retroceder hasta su arco.

20' Centro de Muñoz (Real Sociedad) desde la izquierda, tras ganar con fuerza, pero no encuentra receptor.

19' Falta contra Rodrygo (Real Madrid) en la mitad del campo.

18' Mendy (Real Madrid) presiona en busca del balón por la izquierda, pero no encuentra espacios.

17' Remate de Kroos (Real Madrid), pero estaba adelantado.

16' Tiro de esquina para el Real Madrid. Jugada preparada que no progresa.

15' Real Madrid se mantiene ordenado con toques cortos.

14' Real Sociedad lleva la disputa a la mitad del campo. Tiro libre para su rival.

13' Remate de Benzema (Real Madrid) desde fuera del área, pero fácil para el portero.

12' Real Madrid empieza a arrinconar a su rival.

11' Ejecuta Kroos (Real Madrid), pero no tiene dirección correcta.

10' Buena habilitación de Vinicius (Real Madrid) por la izquierda. Ganó una falta.

09' La Real Sociedad intenta imponerse, pero no logran claridad.

08' La posesión del balón es del Real Madrid.

07' Sentido Benzema (Real Madrid) tras una disputa aérea.

06' Oyarzábal (Real Sociedad) buscaba a Isak, pero no progresa la jugada.

05' Real Madrid no tiene problemas en volver hasta su campo para reiniciar el juego colectivo.

04' Ataque del Real Madrid, con Vinicius y Rodrygo, pero no progresan.

03' Toques cortos del Real Madrid en su campo, con problemas por la presión rival.

02' Real Madrid tiene la posesión del balón.

01' El partido está en marcha.

- El partido inicia a partir de las 4:00 p. m. hora de Buenos Aires, Argentina.

- ¡Atención! Formación confirmada del Real Madrid: Thibaut Coutois, Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Toni Kroos, Karim Benzema, Luka Modric, Vinicius Junior, Martin Odegaard, Mendy y Rodrygo.

Suplentes: Lunin, Altube, Nacho, Marcelo, Casemiro, Valverde, Borja Mayoral, Luka Jovic, Álvaro Odriozola, Martin y Arribas.

- ¡Atención! Formación confirmada de la Real Sociedad: Remiro, Aritz, Portu, Merino, Oyarzabal, Aigen, Guevara, Gorosabel, Isak, Barrenetxea y Le Normand.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Real Madrid y Real Sociedad!

Real Madrid contra Real Sociedad

Ver ESPN 2 EN VIVO Real Madrid vs Real Sociedad EN DIRECTO y ONLINE. El cuadro dirigido por Zinedine Zidane debuta este domingo 20 de setiembre, desde las 2.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española), por la fecha 2 de Liga Santander. Zidane planteará un juego ofensivo con la finalidad de marcar en los primeros minutos ante un equipo que dejó dudas en su debut liguero frente al Valladolid, duelo que acabó con empate a uno. Todas las incidencias online con el minuto a minuto en Libero.pe

Real Madrid visita esta tarde a la Real Sociedad de Imanol Alguacil en busca de su primer festejo en la temporada. Pese a que Zidane no podrá contar con Eden Hazard, Lucas Vázquez, Eder Militao, Mariano Díaz y Marco Asensio, el francés se llena de optimismo en el debut liguero.

