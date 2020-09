Zidane: "No tengo nada contra Jovic. No quería cambiar el sistema, por eso no ingresó"

Real Madrid inició su camino en LaLiga de España con un empate sin goles contra la Real Sociedad. A pesar de dominar el encuentro y generar situaciones de gol, los atacantes blancos no estuvieron finos y fallaron de cara a la portería.

Zinedine Zidane fue cuestionado por los malos cambios que realizó en el encuentro. El estratega señaló que decidió no jugar con dos delanteros porque necesitaba refrescar las bandas. Además, el francés agregó que no tiene problemas con Luka Jovic.

"Tengo muchos jugadores. Hoy he elegido así. No tengo nada contra Jovic ni contra ningún jugador. No quería cambiar el dibujo y por eso toqué las bandas. No quería cambiar el dibujo, había que meter a jugadores en la banda. Es lo que hicimos", señaló Zidane en rueda de prensa.

FOTO: EFE

Finalmente, el entrenador del Real Madrid se mostró contento con el debut de Odegaard, quien se recuperó de una lesión en la rodilla y fue el conductor del ataque de los blancos.

"Contento con su debut. No tiene molestias en la rodilla que es lo importante. Es el primer partido y sólo hemos tenido tres semanas. Poco a poco iremos mejorando con Odegaard. Hay que estar tranquilos con todos. Nos ha faltado el gol, pero hay que estar tranquilos", finalizó.