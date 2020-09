Luis Suárez en su despedida del Barcelona: “Siempre seré un culé más” [VIDEO]

El último miércoles no fue un día más en la vida de Luis Suárez. El delantero, tuvo su última práctica como jugador del Barcelona para luego despedirse de sus ahora ex compañeros y mudarse al Atlético de Madrid.

Sin embargo, en su paso por el Barcelona, Luis Suárez vivió buenos y malos momentos. Además, se convirtió en el tercer máximo artillero en la historia del cuadro culé por lo que este jueves dio una conferencia de prensa en donde se despidió del club.

“Siempre sepan que van a tener un culé más, esté en donde esté. Agradecerle eternamente a toda la gente” empezó diciendo Luis Suárez para segundos después tomar un respiro al estar al borde de las lágrimas.

Luego, Luis Suárez agregó lo siguiente: “Llegar a acá y cumplir un sueño en el Barcelona, es un sueño hecho realidad. De llegar a los números o al momento al que llegue, no me lo imaginaba porque es algo que no lo planeas”.

El ‘Pistolero’ también señaló sentirse feliz por todo lo que logró en el club. “En el Barcelona tienes que estar constantemente rindiendo al máximo y nunca sabes cuántos años puedes durar. Me tengo que sentir orgulloso de haber aguantado tanto y siempre intentando rendir de la mejor manera posible. Me voy orgulloso y satisfecho después de seis años”, enfatizó Suárez.

Tras la negativa campaña que tuvo el Barcelona la temporada pasada, Ronald Koeman reemplazó a Quique Setién y comunicó en la interna que Luis Suárez no estaba en sus planes. De esta manera, el oriental se vio obligado a ver otras opciones.

Desde que llegó al Barcelona hace seis años, Luis Suárez no tardó en adaptarse al club llegando a marcar 198 goles en 283 partidos. Por si fuera poco, tuvo 97 asistencias y logró 13 títulos con el elenco culé.