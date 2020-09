Lionel Messi: "Te merecías que te despidan por lo que eres, pero ya no me sorprende nada"

El delantero del Barcelona, Lionel Messi, utilizó su cuenta oficial de Instagram para referirse sobre la salida de Luis Suárez del plantel catalán y a su vez, lanzar nuevos dardos contra la directiva de Josep María Bartomeu.

Para la 'Pulga', ha sido inaudito la forma en cómo el atacante uruguayo ha sido despedido del Camp Nou. Considera que se le debió de dar un trato totalmente diferente por todo lo entregado en los años que estuvo en tienda azulgrana.

"Ya me venía haciendo la idea pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de verdad. Que difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en las canchas como afuera", inicia la misiva de Messi en Instagram.

"Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas... Muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos", agrega.

"Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", expresó.

Messi le deseó todo el éxito a su ex compañero de equipo. Según informaciones españolas, y por las propias declaraciones de Luis Suárez, Atlético de Madrid sería el nuevo destino del 'Pistolero'. "Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo", concluye.

Luis Suárez llegó a Barcelona procedente de Liverpool en la temporada 2014/15. Las informaciones de la época indican que el cuadro español pagó 81 millones de euros al conjunto inglés por su pase: convirtió 198 goles en 283 partidos.