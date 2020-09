Luis Suárez responde al mensaje de Messi: "Que 2, 3 o 4 no empañen lo gigante que eres"

El último jueves, Luis Suárez se despidió de Barcelona y la mañana de este viernes, pasó los respectivos exámenes médicos y posteriormente fue presentado como flamante jale del Atlético Madrid; sin embargo, mientras sucedía la presentación, Lionel Messi, su gran amigo y compañero en el club azulgrana, le dedicó unas emotivas líneas de despedida, que rápidamente obtuvo la respuesta del uruguayo.

Claramente el mensaje de Messi fue un dardo directo para la directiva de Barcelona encabezada por Josep Maria Bartomeu, el enemigo público del argentino. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club... Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada"

La respuesta de Luis Suárez llegó en seguida y le hizo un pedido especial. "No te olvides de lo que dije: sigue disfrutando y demostrando que por algo eres el uno" y que 2, 3 o 4 no empañen lo gigante que eres para el club y para el mundo del fútbol. Te quiero mucho amigo y los vamos a extrañar a los 5", escribió el charrúa.

En otra parte del mensaje, Luis Suárez escribió: "gracias por tus palabras, pero más gracias por ser como eres, por lo que fuiste desde el primer día conmigo y con mi familia. Estaré siempre agradecido al Messi humado, divertivo y sentimentar, porque al jugador todo el mundo lo sabe".

El mensaje de Messi no solo fue comentado y compartido por Luis Suárez, sino que también muchos exfutbolistas del Barcelona comentaron. Neymar y Samuel Etoo también se unieron al mensaje de protesta. "Increíble cómo hacen las cosas", precisó el brasileño, mientras que, el camerunés dijo: "Hijo, la elegancia no se compra, cuidate y piensa en ti".

Incluso, Dani Alves también se pronunció al respecto. El ex futbolista del Barcelona precisó: "Infelizmente esa es la realidad que viene de hace tiempo. Solo se confirma año tras año. No es sobre ganar o perder, eso lo sabemos y mucho, es sobre respeto y eso no lo sabemos".