Koeman y su mensaje a Lionel Messi: “Está afectado, pero ha regresado con muchas ganas”

Luego de varias semanas de pretemporada bastante recargadas, el Barcelona de Ronald Koeman y Lionel Messi debutará este domingo ante Villarreal por la fecha tres de LaLiga Santander. El cuadro culé no disputó las dos primeras jornadas al haber disputado los cuartos de final de la Champions League y quedar eliminados a manos del Bayern Múnich.

Por ello, el entrenador holandés tomó la palabra este sábado y dio a conocer su parecer tras sobre varios temas importantes, entre ellos la molestia de Lionel Messi por la salida intempestiva de Luis Suárez. Koeman aseguró que entiende el enojo del crack argentino, pero también señaló que a pesar de ello se viene entrenando de la mejor manera para dar su mejor rendimiento en su equipo.

“Es normal que esté triste cuando se va un amigo del club. Han vivido años juntos, pero lo importante es cómo está entrenándose y jugando. Ha sido un ejemplo. Está afectado, pero ha regresado con muchas ganas. Y lo va a demostrar en los partidos”, expresó.

Como se recuerda, Barcelona hizo oficial la salida de Luis Suárez y su fichaje por Atlético Madrid luego que Ronald Koeman le comunicara, semanas atrás, que no contaría con él para la presente temporada. Esto no fue pasado por alto por Lionel Messi quien dejó en claro su enojo en su último post de Instagram despidiendo a su amigo uruguayo.

"Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despidan como lo que sos: uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como individualmente. Y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada", expresó ‘La Pulga’.

Ronald Koeman no descartó la llegada de Lautaro Martínez o Memphis Depay

Tras la salida de Luis Suárez, Ronald Koeman sabe que necesita un centrodelantero en su equipo por lo que señaló que no está cerrada la negociación por Lautaro y Depay. “Nada está descartado, pero como he dicho, me centro en los jugadores que están. El Barça siempre tiene que estar preparado para reforzarse”, sentenció.

Lionel Messi y su mensaje de despedida a Luis Suárez