Ronald Koeman reconoció que Barcelona sigue tras Lautaro Martínez y Memphis Depay

Barcelona confirmó el último miércoles la salida del club de Luis Suárez y su posterior fichaje por Atlético Madrid. Ante esta partida, el equipo de Ronald Koeman se quedaría sin un referente en la delantera y afrontará la actual temporada con Antoine Griezmann y el juvenil Ansu Fati.

No obstante, el entrenador holandés ha reconocido en su última conferencia de prensa que el interés por fichar a Lautaro Martínez y Memphis Depay siguen en pie a pesar de las últimas informaciones que señalaban que las operaciones se habían enfriado.

“Nada está descartado, pero como he dicho me centro en los jugadores que están, no hace falta hablar de posibles fichajes. Pero un equipo como el Barcelona siempre está viendo a otros jugadores para intentar mejorar la plantilla y tiene que estar preparado para reforzarse”, señaló el entrenador holandés.

“El tema económico es muy, muy, muy complicado y lo que yo quiero quizás no puede ser por la parte financiera del club. Si me quedo con estos jugadores que tengo ahora vamos a trabajar durísimo para lograr lo que queremos”, agregó.

Como se sabe, Barcelona dejó ir Luis Suárez, Arturo Vidal e Iván Rakitic con la intención de aminorar los gastos en la plantilla ya que el club atraviesa por un momento económico complicado. Ante ello, según los principales diarios deportivos catalanes, Memphis Depay es la principal opción para reforzar el ataque culé.

Y es que la cercanía que Koeman y el delantero de Lyon adquirieron en el seleccionado de los Países Bajos lo deja mejor posicionado. Además, la apuesta económica es mucho menor en comparación con lo que pide Inter por Lautaro Martínez.