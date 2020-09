Barcelona vs. Villarreal EN VIVO: ¿A qué hora juegan Messi y Ansu Fati por LaLiga?

Barcelona vs. Villarreal EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO se enfrentarán, con Lionel Messi y Ansu Fati, este domingo 27 de septiembre 14:00 horas de Perú (16:00 horas de Argentina; 21:00 horas de España) en el Estadio Camp Nou por la tercera jornada de LaLiga Santander. La transmisión del partido en España estará a cargo de Movistar LaLiga, Barça TV y Mitele Plus; mientras que ESPN 2 y ESPN PLAY en Latinoamérica (Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Bolivia); y, finalmente, SKY Sports HD y Blue To Go para México y el resto de países de Centroamérica. Sigue todas las incidencias del partido de fútbol en vivo y los videos de los goles en tiempo real en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

El partido entre Barcelona y Villarreal será importante para los planes del técnico Ronald Koeman y, también, para la afición blaugrana porque ahora se sabrá la identidad de este nuevo equipo blaugrana cuando debute en LaLiga Santander tras las salidas de jugadores como Arturo Vidal (Inter de Milán), Iván Rakitic (Sevilla), Luis Suárez (Atlético de Madrid) y Nelson Semedo (Wolverhampton). A la espera del fichaje de Serginho Dest (Ajax), el Barça encontró una interesante respuesta en el brasileño Coutinho, quien ha sido el mejor socio de Lionel Messi -noticia en las últimas semanas por sus declaraciones sobre el presidente Bartomeu- en los amistosos. Otra buena noticia se centra en la posible titularidad Ansu Fati.

Barcelona vs. Villarreal : horarios en el mundo

País Hora España 21:00 horas Perú 14:00 horas Argentina 16:00 horas México 14:00 horas Francia 21:00 horas Italia 21:00 horas Colombia 14:00 horas Chile 15:00 horas Brasil 17:00 horas Ecuador 14:00 horas Estados Unidos 14:00 horas Inglaterra 20:00 horas Costa Rica 13:00 horas Uruguay 16:00 horas Honduras 13:00 horas Guatemala 13:00 horas El Salvador 13:00 horas Japón 4:00 horas (Lunes)

En los tres primeros juegos, que fueron triunfos sobre el Nastic (3-1), el Girona (3-1) y el Elche (1-0), Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann (x2), Coutinho (x2) y Lionel Messi (x2) fueron los goleadores con los que cuenta el técnico holandés Ronald Koeman, quien hará su primer oficial tras la salida de Quiqué Setién. Como espera de esperarse, la estrellas del equipo han sido los que han puesto la cuota del gol en esta revolución del Barcelona.

Para disfrutar del partido Barcelona-Villarreal en España deberás suscribirte a Barça TV + . Asimismo, sintoniza los diales de Movistar LaLiga y la aplicación Mitele Plus fútbol para vivir en directo todas las emociones del fútbol español desde casa. En Sudamérica, la cadena ESPN 2 dará la transmisión del juego, mientras que SKY Sports y Blue To GO en México y el resto de países de Centroamérica.

Los números de Lionel Messi previo al inicio de esta nueva temporada en LaLiga de España.

¿En qué canal juega el Barcelona hoy?

El Barcelona juega en Barca TV, Movistar LaLiga y Mitele Plus de España. Los países de Latinoamérica deberán obtener la aplicación Barca TV+ para poder observar el Trofeo Joan Gamper en el estadio Camp Nou. En Latinoamérica, ESPN 2 y SKY Sports se encargarán de televisar el juego.

Movistar LaLiga EN VIVO Barcelona vs. Villarreal

El partido se televisa en España por los canales Mitele Plus, Movistar LaLiga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego Barcelona vs. Villarreal por LaLiga de España.

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Móvil, tablet, ordenador, Smart TV, Chrome, Mozilla, Edge, IOS, Android, Sams, Chromecast, PlayStation 4 y Apple TV

Mitele PLUS: Barcelona vs. Villarreal - Live TV

Mitele Plus Fútbol Total - Amazon TV Firestick - Chromecast - SMART TV Samsung con sistema operativo Tizen (de 2015 en adelante) - SMART TV LG con sistema operativo Netcast (2014 y 2015) y sistema operativo WebOS (2015 en adelante) - Dispositivos con sistema operativo Android TV 7.0 o superior (Sony, Hisense, Philips, Sharp, BenQ, TCL, Asus Nexus Player, Xiomi Box, Nvidia Shield) - STB sagemcom compatible con Vewd - Ordenador: mitele es compatible con la mayor parte de navegadores web, pero te recomendamos que utilices Chrome, Mozilla Firefox, Edge o Safari para poder visualizar mejor nuestro contenido. Internet Explorer está especialmente desaconsejado al tratarse de un navegador muy antiguo al cual ya no se le da soporte. - Móviles Android con sistema operativo 4.2 (o superior) y móviles iOS con sistema operativo 10.0 (o superior)

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Barcelona vs. Villarreal?

ESPN 2 Canales TV DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Chile) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Colombia) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Ecuador) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD) Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar (Argentina) Canal 201 (HD) Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD) Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD) Telecentro (Argentina) Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Argentina) Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD) Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) VTR Chile Canal 49 (Santiago) y 841 (HD) Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD) Dibox (Argentina) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO Barcelona vs. Villarreal?

Canales SKY Sports 1 SKY Sports 2 SKY Sports 3 México 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Costa Rica 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Guatemala 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Nicaragua 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Honduras 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 El Salvador 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 R. Dominicana 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516

Barcelona y Villarreal juegan en el Estadio Camp Nou

El Barcelona y Villarreal jugarán por LaLiga Santander en el Estadio Camp Nou.

