Atlético Madrid vs Granada EN VIVO vía DirecTV el posible debut de Luis Suárez

Atlético de Madrid vs Granada EN VIVO por DirecTV ONLINE y EN DIRECTO | Los 'colchoneros' pueden hacer debutar a Luis Suárez en el encuentro perteneciente a la tercera fecha de la Liga Santander. El partido se jugará en el Wanda Metropolitano este domingo 27 de setiembre desde las 9.00 a. m. (hora peruana), 11:00 a. m. (Montevideo) y 4.00 p. m. (Madrid). La transmisión del juego estará a cargo del canal DirecTV en Sudamérica; SKY Sports en México; mientras que Movistar LaLiga y Mitele Plus lo harán en España. No obstante, si no puedes verlo a través de la señal podrías disfrutarlo gracias al Minuto a Minuto de Libero.pe.

El Atlético de Madrid hará su debut en el torneo español y recibirá al Granada en casa, pero el condimento adicional es que podría debutar el uruguayo, Luis Suárez, que llega procedente del Barcelona y su traspaso ha sido una "bomba" en el mundo del fútbol.

Los 'colchoneros' quieren comenzar con el pie derecho la temporada 2020/2021 y dejar atrás todo el mal sabor que viene dando este año. Por ello, con Diego Simeone en la banca y un equipo lleno de estrellas saldrán a obtener los 3 puntos ante una visita que también buscaría dar la sorpresa.

📋 CONVOCATORIA

¡Estos son los futbolistas rojiblancos citados para el estreno liguero ante el @GranadaCdeF! 👇



🔴⚪ #AúpaAtleti | ⚽ #AtletiGranada pic.twitter.com/VA09duSTOV — Atlético de Madrid (@Atleti) September 26, 2020

Asimismo, el cuadro local no ha perdido un debut en LaLiga desde hace 10 temporadas y no cae en un arranque de temporada en casa desde 1999, cuando fueron derrotados 2-0 por el Rayo Vallecano. Mientras que, las estadísticas entre los protagonistas tampoco le es favorable al Granada.

El Atlético de Madrid no ha perdido ninguno de sus últimos 19 encuentros ante los 'matagigantes', con un total de 14 victorias y 5 empates. Además, el Granada no le ha ganado un encuentro de visita a los 'colchoneros' desde 1959, cuando vencieron por 2-0.

Sin embargo, las marcas están para romperse y mañana los dirigidos por Diego Martínez Penas saldrán a sorprender al Wanda Metropolitano, en donde quizá podremos ver a Luis Suárez anotar en la Liga Santander con un nuevo equipo.

Posibles formaciones del Atlético de Madrid vs Granada

Atlético de Madrid: Oblak, Sánchez, Lodi, Sávic, Trippier, Koke, Saúl, Herrera, Lemar, Joao Félix y Luis Suárez. DT: Diego Simeone.

Granada: Rui Silva, Nava, Vallejo, Duarte, Foulquier, Milla, Gonalons, Machís, Herrera, Puertas y Soldado. DT: Martínez Penas.

¿A qué hora juegan Atlético de Madrid vs Granada EN VIVO?

Perú: 9.00 a. m.

Bolivia: 10.00 a. m.

Argentina: 11.00 a. m.

Colombia: 9.00 a. m.

Ecuador: 9.00 a. m.

Chile: 11.00 a. m.

Uruguay: 11.00 a. m.

Brasil: 11.00 a. m.

Paraguay: 10.00 a. m.

España: 4.00 p. m.

Venezuela: 10.00 a. m.

México: 9.00 a. m.

¿Dónde ver el Atlético de Madrid vs Granada EN VIVO?

Argentina: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: FOX Premium 1

Chile: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

Colombia: DIRECTV Sports (canales 610-619)

Costa Rica: SKY Sports (canales 504 y 546), TUDN

Cuba: Tele Rebelde

Ecuador: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

El Salvador: SKY Sports (canales 504 y 546), TUDN

Estados Unidos: beIN SPORTS

México: SKY Sports (canales 504 y 546), TUDN

Nicaragua: SKY Sports (canales 504 y 546) y TUDN

Panamá: SKY Sports (canales 504 y 546) y TUDN

Paraguay: Tigo Sports

Perú: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

Puerto Rico: SKY Sports (canales 504 y 546), TUDN

Uruguay: Sports (canales 610 y 619)

Venezuela: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

¿Cómo ver DirecTV Atlético de Madrid vs Granada?

DirecTV Sports SD SD SD HD HD 4K Canal Perú 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Argentina 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Colombia 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Ecuador 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Chile 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Venezuela 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Uruguay 610 614 683 1610 1614 4000

¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO Atlético de Madrid vs Granada?

Canales SKY Sports 1 SKY Sports 2 SKY Sports 3 México 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Costa Rica 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Guatemala 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Nicaragua 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Honduras 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 El Salvador 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 R. Dominicana 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516

Movistar LaLiga EN VIVO Atlético de Madrid vs Granada

En España, la Liga Santander puede disfrutarse a través de los distintos canales de Movistar:

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Móvil, tablet, ordenador, Smart TV, Chrome, Mozilla, Edge, IOS, Android, Sams, Chromecast, PlayStation 4 y Apple TV

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Granada ONLINE?

Si no puedes ver el encuentro a través de la señal televisiva, podrás disfrutarlo gracias a un Minuto a Minuto con todas las incidencias del partido y los goles, totalmente gratis en Libero.pe.