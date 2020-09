Iker Casillas sobre Mourinho: "¿Mi salida del Real Madrid? Le fue fácil elegir"

Iker Casillas fue uno de los últimos emblemas del Real Madrid debido a que el portero nació en las canteras del cuadro 'blanco' y su influencia durante los años de carrera que disputó bajo los tres palos.

No obstante, este relación sufrió un abrupto corte en el final de la temporada 2014/15. José Mourinho, entonces entrenador del cuadro español, dispuso su salida del club debido a que no lo tenía en sus planes: Diego López era el arquero titular.

Fue entonces que Casillas no tuvo más remedio que viajar hacia la lejana Portugal, Porto lo requería para que cuidara su portería y así lo hizo durante cuatro temporadas. Iba a disputar la última (2019/20), pero un problema en el corazón aceleró su retiro.

"El Madrid y yo nos equivocamos", explicó Casillas a la Fundación TELEMEX sobre su salida a mediados de 2015. "Hemos aprendido. Para ninguno de los dos fue bueno, creo. Estoy seguro de que algún día subsanaremos ese pequeño desliz y haremos cosas buenas para que la gente se sienta contenta", agregó.

Casillas expresó su orgullo al recordar sobre los equipos ganadores que le tocó formar parte en Real Madrid. "Cuando jugaba en las categorías inferiores, aunque ganáramos 8-2, el entrenador me decía que cómo había dejado encajar dos goles".

"Eso me hacía llevar la presión hasta llegar a ser el portero del primer equipo. Sabía que tenía una responsabilidad. Está claro que no es fácil siempre mantener el nivel, pero es cierto que me gustaba jugar con esa responsabilidad".

Explicó sus diferencias con José Mourinho. "Pensaba que yo no estaba al nivel de otro compañero. O, sumado a eso, que nuestra relación ya no estaba tan bien. Le era mucho más fácil elegir entre uno y otro", acotó.

Finalmente, afirmó que no le guarda ningún rencor a nadie. "Nos hemos visto después y hemos tenido palabras agradables. Tengo buena relación. No hay que seguir con el rencor, cada uno miraba por el bien del equipo. Yo decidí no tener tanta relación porque no me gustaban las cosas que veía".