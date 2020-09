Zidane sobre nuevos fichajes: "¿Para qué vamos a meter más gente?"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha vuelto a indicar que no tiene la intención de añadir a algún elemento más a su plantilla: considera que se encuentra bien cubierto a pesar de no haber fichado a nadie.

"Tengo esta plantilla y para mí siempre son los mejores. Siempre el Real Madrid tiene los mejores. Está abierto el mercado, pero estoy muy contento con lo que tengo. Somos muchos, ¿vas a meter a más gente aquí? ¿Para qué? Ya es liante hacer un equipo porque son muy buenos todos y estoy contento con ellos", exclamó el estratega.

Como se recuerda, Real Madrid pasó las de 'Caín' para poder vencer al Real Betis. Los 'blancos' empezaron perdiendo el duelo, pero finalmente terminaron imponiéndose por 3-2 sobre el conjunto de Manuel Pellegrini.

Sobre las críticas al VAR, Zinedine expresó su fastidio debido a que considera que el uso de la tecnología en el fútbol es un acierto: permite, bajo su óptica, detectar errores que puedan tener los árbitros.

"Sí, me sorprende porque es una crítica a los aciertos. No voy a hablar de estas cosas, cada uno puede opinar lo que quiera. El resto no lo controlamos. No estoy enfadado por las críticas al VAR, que cada uno siga opinando, lo que digo es que se critica a los aciertos arbitrales en el VAR, nada más", expresó.

Respecto a la posibilidad de que algunos jugadores puedan abandonar el Real Madrid, 'Zizou' indicó que es un tema netamente económico, pero que también se deberá de tener en cuenta el impacto deportivo.

"Es un tema económico. Hay que tener en cuenta todo, deportivo y económico, así que hasta el día 5 veremos. Los jugadores están bien aquí, es lo único que a mí me interesa", concluyó.