Atlético Madrid empató a cero con Huesca por la cuarta fecha de LaLiga Santander

No se pudo. En un partido que no contó con claras situaciones de gol, pero si con Luis Suárez desde el arranque, Atlético Madrid no pudo conseguir la victoria en su visita al Huesca y empató a cero por la cuarta fecha de LaLiga Santander.

Los dirigidos por Diego Simeone no pudieron hacerse dueños de la pelota a lo largo de los 90 minutos, salvo algunos pasajes sobre el final del segundo tiempo. La dupla Luis Suárez y Joao Felix no logró juntarse durante gran parte del cotejo debido a que fueron poco alimentados por sus compañeros.

Incluso, el atacante charrúa fue reemplazado al minuto 63 del encuentro para el ingreso de Diego Costa. Una muestra clara de Simeone señalando que no hará jugar junto al ‘Lagarto y al exdelantero de Barcelona.

Final y Atlético Madrid pierde dos puntos ante un rival que debería haberle ganado para no perder pisada en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Con este empate, ‘Los colchoneros’ se quedan con cuatro puntos y se quedan en el octavo lugar de la clasificación general en España.

Atlético Madrid vs. Huesca : minuto a minuto

SEGUNDO TIEMPO

95' Final del partido.

91' Atajadón de Oblak tras disparo de Okazaki. Sin embargo, la jugada fue anulada por posición adelantada.

90' Se añaden cuatro minutos más a este partido.

89' Correa combinó con Costa y este sacó un remate que terminó en las manos del portero de Huesca.

88' ¡UFFF! Córner para Atlético tras remate de Joao Felix.

85' Huesca refugiado en su área defiende los ataques de Atlético.

79' ¡UFFFF! Otra clara para Atlético a través de Diego Costa que se falla un claro remate frente al arco rival.

74' Nuevo cambio en Atlético Madrid: deja la cancha Saúl para el ingreso de Koke.

64' ¡UFFFF! Joao Felix casi anota el primero del Atlético tras remate que pasó cerquita.

61' Cambio en Atlético Madrid: deja la cancha Luis Suárez para el ingreso de Diego Costa.

58' ¡UFFFFF! Suárez se pierde un mano a mano claro que gana el portero Fernández. Era el primero de Atlético.

57' Rico llegó bien por la derecha, sacó el centro, pero Oblak la deja correr para que la pelota se pierda al saque de meta.

54' ¡UFFFF! Tremendo remate de Thomas que pasó muy cerquita del arco.

48' ¡UFFFFF! Llorente probó de media distancia y sacó un fuerte remate que pasó cerquita del arco de Huesca.

¡Arranca la segunda parte!

Cambio en Atlético Madrid: ingresa Ángel Correa en reemplazo de Vitolo.

PRIMER TIEMPO

45' Final de la primera parte. Por ahora no hay goles.

43' ¡UFFFF! Ferreiro aprovechó una mala salida del Atlético para rematar sobre el arco rival con un disparo que pasó cerca.

42' Tiro de esquina para Huesca que se acercó al arco rival luego de varios minutos.

39' Pase largo de Trippier para Lodi, pero la jugada es anulada por posición adelantada.

34' Saúl vuelve a despejar un centro de Javi y sale con un pelotazo para los delanteros del Atlético.

33' Huesca vuelve a robar la pelota y Atlético comienza a retroceder en el campo de juego.

31' Javi llegó bien por la izquierda, se acomodó para sacar un centro, pero mando la pelota al saque de meta. Sale el Atlético.

29' Nuevo centro largo para Suárez, pero este no logra controlar la pelota. La ha tocado poco el uruguayo.

27' Mano de Vitolo. Tiro libre en salida para Huesca.

26' Okazaki cae dentro del área del Atlético y todo el Huesca pide penal. El juez del encuentro indica que no hay nada.

25' Ahora es Huesca quien comienza a tocar la pelota y a desesperar a los jugadores del Atlético.

24' ¡UFFFF! Joao Felix ejecutó la falta directa y por poco anota el primero para el Atlético.

23' Tiro libre de peligro para Atlético Madrid luego que Saúl fuera derribado cerca del área de Huesca.

21' Falta en salida para Huesca. Respira el cuadro local con este tiro libre.

20' Saúl intentó un pase en cortada para Suárez que fue rechazado por la defensa de Huesca.

18' ¡UFFFFFF! Seoane se come el primero del Huesca con un cabezazo que se fue por arriba cuando se encontraba solo frente a Oblak.

17' Nueva llegada de Huesca y otra vez Felipe corta el centro mandando la pelota al tiro de esquina.

16' Ahora fue Huesca quien llegó con Okazaki, pero Felipe llegó muy bien al cierre.

14' Nueva llegada del Atlético con un pase para Joao Felix que no llegó a controlar bien la pelota. Sale Huesca.

13' Balonazo largo para Lodi quien llegó a parar la pelota, pero su centro no fue problema para el portero Andrés Fernández.

11' ¡UFFFFF! Rico encontró un buen servició y remató sobre el arco del Atlético. La pelota se fue al tiro de esquina tras rebote en Thomas.

10' Mosquera rechaza un nuevo centro del Atlético desde la izquierda tras una buena jugada ente Vitolo, Joao Felix y Lodi.

8' Falta sobre Saúl en la mitad de la cancha. El Atlético se hace dueño de la pelota.

7' Otra vez Lodi para el Atlético. El lateral sacó un pase largo para Vitolo que no llega a conectar el servicio. El Huesca sale desde su arco.

6' Lodi trepó por la izquierda, intentó combinar con Suárez, pero la defensa de Huesca rechaza el peligro.

4' Tiro de esquina para Huesca que se animó a través de Ferreira.

¡Arrancó el encuentro!

- El partido inicia a partir de las 12:00 m. hora de Lima (Perú); 14:00 p. m. hora de Montevideo (Uruguay); y 19:00 p. m. de Madrid (España).

- ¡Atención! Formación confirmada del Atlético de Madrid: Jan Oblak, Renan Lodi, Hermoso, Felipe, Trippier, Saúl, Thomas, Marcos Llorente, Vitolo, Joao Félix y Luis Suárez.

- Suplentes: Grbic, Sánchez, Nehuen, Savic, Koke, Lemar, Herrera, Carrasco, Ángel Correa, Diego Costa, Mollejo y Camello.

- ¡Atención! Formación confirmada del SD Huesca: Andrés Fernández, Pedro López, Pulido, Siovas, Javi Galán, Sedane, Mosquera, Mikel Rico, Borja García, Okazaki y Ferreira.

- Suplentes: Alvaro Fernández, Insua, Gastón Silva, Luisinho, Eugeni, Juan Carlos Real, Joaquín, Ontiveros, Sergio Gómez, Rafa Mir y Escriche.

- Lista de futbolista confirmada por Diego Simeon para el duelo contra el Huesca: Grbic, Oblak, Sánchez, Nehuen, Renan Lodi, Savic, Felipe, Hermoso, Trippier, Thomas, Koke, Saúl, Lemar, Marcos Llorente, Herrera, Vitolo, Carrasco, Joao Félix, Luis Suárez, Ángel Correa, Diego Costa, Mollejo y Cammello.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido Atlético Madrid vs. Huesca!"

Atlético Madrid : Jan Oblak, Renan Lodi, Hermoso, Felipe, Trippier, Saúl, Thomas, Marcos Llorente, Vitolo, Joao Félix y Luis Suárez.

Huesca : Andrés Fernández, Pedro López, Pulido, Siovas, Javi Galán, Sedane, Mosquera, Mikel Rico, Borja García, Okazaki y Ferreira.

Huesca contra Atlético Madrid

El partido Atlético de Madrid y Huesca se enfrentan en un atractivo duelo por la fecha 4 de la Liga Santander. Los de Diego Simeone empezaron fechas después su participación en el torneo local debido a la Champions League pasada.

Atlético de Madrid vs. Huesca: horarios en el mundo

Perú: 12:00 m.

Bolivia: 13:00 p. m.

Argentina: 2:00 p. m.

Colombia: 12:00 m.

Ecuador: 12:00 m.

Chile: 14:00 p. m.

Uruguay: 14:00 a. m.

Brasil: 15:00 p. m.

Paraguay: 13:00 p. m.

España: 19:00 p. m.

Italia: 19:00 p. m.

Venezuela: 13:00 a. m.

México: 12:00 m.

Los ‘colchoneros’ tuvieron un debut de ensueño y no tuvieron mayores problemas para propinarle una paliza al Granada el último domingo. Atlético de Madrid salió con todo al gramado de juego del Wanda Metropolino y ya a los 9 minutos ganaba 1-0.

Diego Costa marcó el primer gol oficial de la temporada para el Atlético de Madrid. Luego, Ángel Correa, Joao Félix y Marcos Llorente se encargaron de aumentar la ventaja en el marcador. Pero eso no fue todo.

Luis Suárez, el más reciente fichaje en el elenco de Simeone, también debutó con su nuevo equipo y vaya que no demoró en conseguir su primer doblete. El uruguayo anotó en los minutos finales y hasta dio un pase gol en el cuarto tanto ‘colchonero’.

Debido a ello, el ‘Cholo’ tendrá más de un inconveniente para ver quiénes comandan el ataque ante el Huesca. Para este choque, el DT del Atlético de Madrid podrá contar con Luis Suárez, Ángel Correa, Joao Félix, Diego Costa, entre otros.

Por el lado del local, Huesca no ha tenido el inicio esperado. Hasta el momento no saben lo que es ganar tras tres partidos jugados y buscará hacer respetar la casa ante uno de los favoritos para quedarse con la Liga Santander.

Atlético de Madrid vs. Huesca: formaciones probables

Huesca: Andrés Fernández; Pedro López, Jorge Pulido, Dimitrios Siovas, Javi Galán; Pedro Mosquera, Jaime Seoane, Juan Carlos; Rafa Mir, Shinji Okazaki, David Ferreiro.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Kiera Trippier, Stefan Savic, Felipe, Renán Lodi; Marcos Llorente, Thomas Partey, Saúl Ñíguez, Koke Resurreción; Joao Félix, Luis Suárez.

¿Dónde ver el Atlético de Madrid vs. Huesca?

Argentina: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: FOX Premium 1

Chile: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

Colombia: DIRECTV Sports (canales 610-619)

Costa Rica: SKY Sports (canales 504 y 546), TUDN

Cuba: Tele Rebelde

Ecuador: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

El Salvador: SKY Sports (canales 504 y 546), TUDN

Estados Unidos: beIN SPORTS

México: SKY Sports (canales 504 y 546), TUDN

Nicaragua: SKY Sports (canales 504 y 546) y TUDN

Panamá: SKY Sports (canales 504 y 546) y TUDN

Paraguay: Tigo Sports

Perú: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

Puerto Rico: SKY Sports (canales 504 y 546) y TUDN

Uruguay: Sports (canales 610 y 619)

Venezuela: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

¿Cómo ver DirecTV Atlético de Madrid vs. Huesca?

DirecTV Sports SD SD SD HD HD 4K Canal Perú 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Argentina 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Colombia 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Ecuador 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Chile 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Venezuela 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Uruguay 610 614 683 1610 1614 4000

¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO Atlético de Madrid vs. Huesca?

Canales SKY Sports 1 SKY Sports 2 SKY Sports 3 México 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Costa Rica 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Guatemala 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Nicaragua 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Honduras 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 El Salvador 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 R. Dominicana 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516

Movistar LaLiga EN VIVO Atlético de Madrid vs. Huesca

En España, la Liga Santander puede disfrutarse a través de los distintos canales de Movistar:

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Móvil, tablet, ordenador, Smart TV, Chrome, Mozilla, Edge, IOS, Android, Chromecast, PlayStation 4 y Apple TV

