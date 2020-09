Real Madrid – Valladolid en vivo vía DirecTV: PT 0-0 en directo por LaLiga

Real Madrid vs. Valladolid en vivo, online y en directo juegan hoy miércoles 30 de septiembre, a partir de las 9:30 horas de España (1:30 p. m. hora peruana) en el tradicional Estadio Alfredo Di Stéfano con motivo de la fecha 3 de LaLiga Santander. La transmisión del partido estará a cargo de la señal de DirecTV (Sudamérica) y SKY Sports (México y Centroamérica). En España, puedes ver el duelo de fútbol en vivo vía Movistar LaLiga, Movistar Partidazo, Movistar + y Mitele Plus. Revisa todas las incidencias con los horarios, canales y los videos de los goles en tiempo real en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

Real Madrid vs. Real Valladolid : minuto a minuto en directo

ENTRETIEMPO

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

41' ¡Ocasión de Valladolid! Rubio recibe cerca del área, el atacante saca el bombazo, el balón se va apenas desviado del arco de Courtois.

40' ¡Intento del Madrid! Benzema recibe entre dos rivales, se acomoda el balón de pecho y le pega de volea, pero su disparo se va alto.

37' Irrupción de Odriozola por banda derecha, el lateral se saca a su marcador, llega hasta la línea de fondo, saca el pase hacia atrás, pero un rival bloquea oportunamente antes que llegue al área chica.

36' ¡Intento de Valladolid! Orellana se anima desde fuera del área, pero su disparo va centrado, fácil para la atrapada de Courtois.

34' ¡Ocasión del Madrid! Marcelo encuentra a Modric en el área, el croata habilita a Jovic a su costado, el serbio le pega en primera al primer palo, pero su disparo se va por el lateral de la red.

29' Valladolid defiende muy bien los pases hacia atrás de Marcelo cuando llega a la línea de fondo.

26' Partido muy incómodo para el Real Madrid. Valladolid cierra bien espacios, se repliega mejor y juega rápido a la contra.

23' Juego muy trabado y con pocas concesiones de un lado a otro.

19' No coordinan bien Isco y Benzema. Centro pasado de Odrizola al segundo palo, ni uno ni otro se hablen y todo termina en una defectuosa definición de pecho del volante.

17' ¡Se la pierde Jovic! Valverde acelera por banda derecha, saca el centro al otro palo, pero el atacante serbio no alcanza a definir bien.

15' Marcelo se asocia con Modric con banda izquierda, el croata ingresa al área y quiere sacar el centro, pero Bruno lo cubre bien y todo acaba en saque de arco.

13' Valladolid encima al Real Madrid en su área a base de centros.

9' ¡Atajadón de Roberto! Jovic habilita a Marcelo en el área, el lateral saca el disparo, un rival bloquea, el rebote le queda a Valverde que define esquinado, pero el arquero del Valladolid alcanza a desviar al córner.

6' ¡Ocasión del Valladolid! Orellana saca el centro desde la derecha, el balón se le pasa a Varane y Weissman define de volea, pero no logra darle mucha potencia a su disparo.

5' Juego en largo de Plano con Orellana por banda derecha, pero Valverde logra anticiparse y desviar al lateral.

1' Arranca el partido en el Santiago Bernabéu.

- El partido inicia a partir de las 9:30 p. m. hora de Madrid, España.

- ¡Atención! Formación confirmada del Real Valladolid: Roberto; Hervías, Bruno, Javi Sánchez, Raúl Carnero; Óscar Plano, Michel, Fede San Emeterio; Waldo, Orellana y Weissman.

- Suplentes: Luis Pérez, Sergi Guardiola, Kike Pérez, Jawad El Yamiq, Marcos André, Toni Villa, Nacho, Samu Pérez, Kuki, Oriol, Miguel Rubio y Sergio López.

- ¡Atención! Formación confirmada del Real Madrid: Thibaut Courtois; Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Odriozola; Casemiro, Federico Valverde, Luka Modric; Isco, Luka Jovic y Karim Benzema.

- Suplentes: Lunin, Altube, Dani Carvajal, Nacho, Marco Asensio, Borja Mayoral, Lucas Vázquez, Vinicius Junir, Martin Odegaard, Mendy y Rodrygo.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Real Madrid y Real Valladolid!

Real Madrid vs. Real Valladolid : historial de partidos

Real Madrid : Thibaut Courtois; Sergio Ramos, Raphael Varane, Marcelo, Odriozola; Casemiro, Federico Valverde, Luka Modric; Isco, Luka Jovic y Karim Benzema.

Real Valladolid : Roberto; Hervías, Bruno, Javi Sánchez, Raúl Carnero; Óscar Plano, Michel, Fede San Emeterio; Waldo, Orellana y Weissman.

2020-01-26 | Valladolid 0-1 Real Madrid (LaLiga 2019/20)

2019-08-24 | Real Madrid 1-1 Valladolid (LaLiga 2019/20)

2019-03-10 | Valladolid 1-4 Real Madrid (LaLiga 2018/19)

2018-11-03 | Real Madrid 2-0 Valladolid (LaLiga 2018/19)

2014-05-07 | Valladolid 1-1 Real Madrid (LaLiga BBVA 13/14)

2013-11-30 | Real Madrid 4-0 Valladolid (LaLiga BBVA 13/14)

2013-05-04 | Real Madrid 4-3 Valladolid (LaLiga BBVA 12/13)

2012-12-08 | Valladolid 2-3 Real Madrid Liga BBVA 12/13)

2010-03-14 | Valladolid 1-4 Real Madrid (LaLiga BBVA)

2009-10-17 | Real Madrid 4-2 Valladolid (LaLiga BBVA 09/10)

Real Madrid contra Real Valladolid

El partido Real Madrid vs. Real Valladolid será muy importante para Zinedine Zidane en esta nueva aventura en LaLiga. Zizou afirmó que aún no siente probable la presencia de Hazard desde el inicio del juego pero tal vez le de algunos minutos. "Quiere jugar, pero ha tenido un problema gordo, le ha molestado mucho tiempo (el tobillo) y ahora está bien. Lo primero que queremos es que él no sienta nada (sobre las molestias que arrastraba) porque la temporada es muy larga. Creo que es un profesional que quiere estar con sus compañeros y estar en buena forma y ayudar", dijo el técnico francés.

Real Madrid vs. Real Valladolid : horarios para ver LaLiga

País Hora España 21:30 horas Argentina 16:30 horas México 14:30 horas Colombia 14:30 horas Estados Unidos 14:30 horas Uruguay 16:30 horas Chile 16:30 horas Ecuador 14:30 horas Paraguay 15:30 horas Venezuela 15:30 horas Bolivia 15:30 horas Brasil 17:30 horas Costa Rica 13:30 horas Honduras 13:30 horas El Salvador 13:30 horas Guatemala 13:30 horas

El Real Madrid se estrena en el Alfredo Di Stéfano por LaLiga Santander tras su primera victoria de la temporada en la visita a un Real Betis que llegaba lanzado. Las pruebas tácticas de Zidane sorprendieron con un sistema con dos puntas que es poco probable que mantenga ante el Real Valladolid. Si Hazard ya está para jugar, su estatus invita a pensar que lo hará de inicio y se regresará al clásico 1-4-3-3 del técnico madridista.

Real Madrid vs. Real Valladolid EN VIVO por LaLiga 1. ¿Cuándo juegan? Miércoles 30 de septiembre de 2020 2. ¿A qué hora ver? 21:30 h (ESP); 14:30 h (MEX; COL); 16:30 h (ARG) 3. ¿Qué canal transmite? DirecTV, Movistar LaLiga y SKY Sports 4. ¿Dónde es el partido? Estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid

El entrenador del Real Valladolid, Sergio González, medita un cambio de sistema para volver al 1-4-4-2, dando entrada a Weissman o a Marcos André junto a Guardiola, o mantener el 1-4-2-3-1. Advirtió, en el inicio de Liga, que los primeros compromisos iban a servir para "alargar la pretemporada" y para seguir realizando pruebas y terminar de acoplar a jugadores, ya que siguen llegando incorporaciones, como la de El Yamiq, quien podría vivir su primer encuentro con el equipo blanquivioleta frente al Real Madrid.

Real Madrid vs. Real Valladolid: alineaciones probables

Real Madrid: Thibaut Courtous; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Federico Valverde, Modric, Casemiro, Martin Odegaard; Karim Benzema y Rodrygo.

Entrenador: Zinedine Zidane.

Real Sociedad: Roberto; Hervias, El Yamiq, Sánchez, Carnero; Óscar Plano, Emeterio; Michel, Waldo, Weissman; y André.

Entrenador: Sergio.

¿Dónde ver DirecTV EN VIVO Real Madrid vs. Real Valladolid?

DirecTV Sports SD SD SD HD HD 4K Canal Perú 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Argentina 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Colombia 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Ecuador 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Chile 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Venezuela 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Uruguay 610 614 683 1610 1614 4000

¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO Real Madrid vs. Real Valladolid?

Canales SKY Sports 1 SKY Sports 2 SKY Sports 3 México 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Costa Rica 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Guatemala 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Nicaragua 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Honduras 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 El Salvador 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 R. Dominicana 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516

Movistar LaLiga EN VIVO Real Madrid vs. Real Valladolid

En España, la Liga Santander puede disfrutarse a través de los distintos canales de Movistar:

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Móvil, tablet, ordenador, Smart TV, Chrome, Mozilla, Edge, IOS, Android, Chromecast, PlayStation 4 y Apple TV

