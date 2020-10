Atlético de Madrid y Villarreal empataron sin goles en la fecha 5 de LaLiga

La mañana de este sábado, Atlético Madrid y Villarreal se repartieron puntos en LaLiga de España tras empatar sin goles en el Wanda Metropolitano, en el que Luis Suárez fue titular pero no pudo convertir por segundo partido consecutivo.

Con el segundo empate consecutivo, Atlético Madrid se quedó en la posición 11 con 5 puntos, mientras que, Villarreal trepó momentáneamente el segundo lugar al sumar 8 unidades.

La próxima fecha, Atlético Madrid de Luis Suárez enfrentará de visita al Celta de Vigo de Renato Tapia. A su vez, Villarreal recibirá en casa al complicado Valencia.

Atlético Madrid vs. Villarreal : minuto a minuto en directo

SEGUNDO TIEMPO

90+3' Final del partido. Empate sin goles entre Atlético y Villarreal

90+2 Desde la frontal, Marcos Llorente le pega con dureza pero pega en la espalda de Pau Torres.

85' Nuevo cambio en las filas del 'Submarino Amarillo'. Emery retira del campo a Manu Trigueros para apostar por Take Kubo.

79' Amarilla para Vicente Iborra por un agarrón continuado sobre Yannick Carrasco.

76' Simeone sorprende con su cuarto cambio. Prescinde de Joao Félix para meter a Héctor Herrera, que disputa sus primeros minutos en este nuevo curso liguero

73' Cambio en el Villarreal. Emery da entrada a Samu Chukwueze. Se retira del campo Paco Alcácer.

71' Los otros dos cambios de Atlético fue: Koke Resurrección x Yannick Carrasco, Correa por Marcos Llorente

70' Cambio en el Atlético. Luis Suárez se marcha un partido más sin ver portería. Deja su sitio a Diego Costa

60' Persiste igualado sin goles entre Atlético Madrid vs. Villarreal. Por ahora, poco lo que ha ofrecido Luis Suárez

56' Renan Lodi ve la tarjeta amarilla por llegar tarde a una pelota que ya había tocado previamente Gerard Moreno

53' No logra acomodarse el Atlético que le cuesta demasiado generar peligro de gol

50' Raúl Albiol es amonestado por un agarrón que impide a Luis Suárez girarse tras generarse el espacio.

PRIMER TIEMPO

45' Final del primer tiempo. Atlético y Villarreal se van al descanso igualando 0-0

42' Se reivindica el inglés. Ahora es Kieran Trippier el que evita que el centro lateral de Gerard Moreno encuentre un rematador en el segundo palo.

40' Recta final del primer periodo en el Metropolitano. El partido está bloqueado. Empate a cero

35' No se mueve el marcador. El partido no ha tenido mayors situaciones de gol en ninguno de los dos arco

30' Media hora de partido en el Estadio Metropolitano. Se mantiene el 0-0 en el marcador.

26' Emery cambia su figura. Mario Gaspar coloca muy cerca Joao Félix. El objetivo es que el lateral consiga que el portugués no se gire cuando recibe de espaldas

23' Intenta Joao Félix aparecer con más frecuencia. El luso está muy desactivado del juego

21' Ahora, Atlético y Villarreal intercambian protagonismo por momento

18' Atlético intenta adueñarse del control de la pelota, pero sin mucha agresividad

15' Buen inicio de Stefan Savic, corrigiendo los errores de sus compañeros. Ha estado al quite en un par de balones perdidos por Thomas Partey

13' Albiol se cruza en el intento de asociación de Luis Suárez con Joao Félix. No termina de tener precisión el Atlético en los últimos metros del campo

9' Responde el Atlético con un remate de Luis Suárez, pero su disparo sale muy desviado

7' Ángel Correa gana un tiro de esquina tras ser marcado por varios rivales

4' Moi Gómez elude a Kieran Trippier con muchísima facilidad y manda un centro para Paco Alcácer, pero Oblak se anticipa a la jugada

Empieza el partido en el Wanda Metropolitano. Atlético vs Villarreal

- El partido entre Atlético de Madrid y Villarreal inica en breves minutos.

- ¡Atención! Formación confirmada del Villarreal: Asenjo; Mario, Albiol, Torres, Estupinan; Iborra; Moreno, Trigueros, Parejo, Gomez; y Alcacer.

- ¡Atención! Formación confirmada del Atlético de Madrid: Oblak; Lodi, Felipe, Savic, Trippier; Koke, Partey, Saul, Correa; Felix y Suarez.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Atlético Madrid y Villarreal!.

Atlético Madrid contra Villarreal

Atlético Madrid viene de propinar una goleada al Granada y un empate con el Huesca. Para el duelo ante el Villarreal, Diego Pablo Simeone anunció la lista de convocados con Luis Suárez a la cabeza.

En la tabla de posiciones, Atlético Madrid marcha en la posición 12 con 4 puntos, pero además, tiene dos partidos menos, esto debido a que sus dos primeras fechan han sido reprogramadas.

¿Y Villarreal? El equipo de Unai Emery tiene un presente distinto. Viene de ser goleado por Barcelona, pero rápidamente se recuperó con una buena victoria sobre el Alavés. El 'Submarino Amarillo' marcha en la tabla de posiciones en el cuarto lugar con 7 puntos y es uno de los líderes, por lo que un triunfo sobre los colchoneros le permitirá colocarse en lo más alto de la tabla.

Atlético Madrid vs. Villarreal: alineaciones probables

Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Savic, Lodi; Koke, Saúl, Carrasco, Correa; Joao Felix y Luis Suárez

Técnico: Diego Pablo Simeone.

Villarreal: Asenjo; Mario, Albiol, Pau Torres, Estupiñán; Parejo, Iborra, Chukwueze, Moi Gómez; Alcácer y Gerard.

Técnico: Unai Emery.

Atlético Madrid vs. Villarreal: horarios del mundo

Argentina: 11.00 horas

Bolivia: 10.00 horas

Brasil: 11.00 horas

Chile: 11.00 horas

Colombia: 09.00 horas

Ecuador: 09.00 horas

México: 09.00 horas por SKY Sports (504-546)

Paraguay 10.00 horas

Perú 09.00 horas

Uruguay 11.00 horas

Venezuela: 10.00 horas

Estados Unidos: 07.00 horas PT / 10.00 horas ET

