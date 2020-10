Real Madrid venció por 2-0 a Levante por la jornada 5 de la liga española

Real Madrid, sin un fútbol exquisito, logró vencer a un débil Levante por la fecha 5 de LaLiga. Los dirigidos por Zinedine Zidane mostraron algunas licencias defensivas ante la poca y nula ofensiva de los locales.

A pesar de que lograron golpear primero, los 'blancos' no pudieron traducir su ventaja en el marcador. El gol de Vinicius Jr se mantuvo hasta los últimos segundos del encuentro, un hecho que mantuvo en vilo a los del Santiago Bernabéu.

Y es que, con muy poco, Levante logró penetrar la débil zaga defensiva del Real Madrid. La inclusión de Nacho por los lesionados Carvajal y Odriozola, generó ese vacío que fue bien aprovechado por los dueños de casa.

José Luis Morales se convirtió en el hombre más peligroso, sin embargo, la poca eficacia y nula creatividad de la volante, permitió que toda intención de igualar la contienda se desvanezca.

A 'Zizou' le empieza a pasar factura el plantel corto que posee. No hay un reemplazante natural de Karim Benzema y es por ello que el 'Gato' ha sumado todos los minutos disputados en la liga española.

Rodrygo, quien ingresó en la etapa complementaria en reemplazo de Marco Asensio, es una de las caras que pretenden establecerse. Eso sí, quedó claro que necesitan reforzar la zona defensiva.

Real Madrid vs. Levante : minuto a minuto en directo

SEGUNDO TIEMPO

50' ¡FINAL!

45' Se añaden cinco minutos.

43' Cambios en Real Madrid. Se retiran Luka Modric y Federico Valverde para permitir el ingreso de Isco y Odegaard.

38' Ferland Mendy intenta progresar por la banda izquierda, pero no logra su cometido.

35' Karim Benzema remata desde fuera del área, pero es bloqueado.

32' Centro de Bardhi, pero va sin problemas a la mano de Courtois.

29' Cambios: Marco Asensio es reemplazado por Rodrygo en Real Madrid. Daniel Gómez sustituye a José Luis Morales y Nemanja Radoja ingresa por Mickael Malsa.

27' Tarjeta amarilla para Enis Bardhi.

25' ¡INVALIDADO! Continúa el partido 0-0.

23' Interviene el VAR. Se espera la resolución.

21' ¡GOL ANULADO DEL REAL MADRID! Excelente centro capitalizado de Sergio Ramos, pero el árbitro cobra una presunta falta.

19' ¡UFFFFFFFFFFFFFF! Enis Bardhi logró superar a Nacho y su remate pasó cerquísima de la portería de Courtois.

17' Peligrosa acción de Aitor Fernández ante Karim Benzema, pero logra sobrellevarlo.

15' Córner para Levante, pero aparece Varane para apacigüar con el pecho el peligro.

13' Levante no puede salir de su campo propio. Absorbidos totalmente por la zona medular.

11' Cambios en Levante. Ingresan Roger Martí y Jorge de Frutos por Gonzalo Melero y Nikola Vukcevic.

9' ¡OTRA VEZ VINICIUS! El brasileño estuvo cerca de convertir el 2-0. Real Madrid encima a su rival de turno.

7' ¡UFFFFFFFFFFFF! Potente remate de Vinicius Junior que pasa levemente desviado por el poste izquierdo.

5' ¡UFFFFFFFFFFFF! Karim Benzema realiza un sensancional tiro que pudo ser el 2-0.

3' La zaga del Levante se impone y despeja el peligro.

2' Real Madrid inicia rápidamente presionando y logra un tiro de esquina.

¡EMPEZÓ!

PRIMER TIEMPO

46' ¡FINAL!

45' Se añade un minuto.

43' ¡UFFFFFFFFFFFFF! Centro de Clerc, pero no llega a concretar Morales. La más clara que tuvo Levante.

41' Busca pie de Nacho, pero no encontró receptor.

39' La ofensiva de Levante es nula, más allá de destellos de juego. Real Madrid ha sabido copar bien la zona medular.

37' Vinicius se asocia con Modric.

33' ¡UFFFFFFFFF! Centro de Benzeman, pero terminó dirigiéndose al arco. Pudo ser el 2-0.

31' Contragolpe de Real Madrid que termina en córner.

29' ¡UFFFFFFFFFFF! Centro de Campaña y casi llega la igualdad.

27' Levante es obligado a retroceder su juego. No puede progresar ante la férrea marca de Valverde y Casemiro.

25' Levante golpea con Campaña. En salida Real Madrid.

23' ¡UFFFFFFFFFFFFF! Karim Benzema conecta y su remate pasa ligeramente desviado.

21' Córner para Real Madrid, pero los blancos no aprovechan la oportunidad.

19' Asensio envía un centro al área, pero la zaga de Levante rechaza.

17' Varane y Sergio Ramos desarrollan un importante juego.

15' ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL PARA REAL MADRID! ¡GOLAZO DE VINICIUS! El brasileño se tomó su tiempo en el área de Levante para anotar el 1-0.

14' Córner para Real Madrid.

12' Malsa intenta ser la salida con Vukcevic, pero pierden rápidamente el esférico.

10' Federico Valverde juega en pared con Benzema, pero Levante cubre con Postigo.

9' Morales roba el esférico a Casemiro, pero recupera Sergio Ramos.

8' Real Madrid pretende construir con Sergio Ramos desde el fondo, pero Levante se cubre en sus líneas.

7' Remate de Asensio, pero el rebote finalmente le vuelve a caer. Saque de meta para Levante.

6' ¡UFFFFFFFFFFFF! Excelente remate de Morales que lleva peligro al arco de Real Madrid. Levante insinúa.

5' Pase largo para Morales, pero se encontró en fuera de juego.

3' Dura falta de Casemiro quien es amonestado tempranamente.

2' Tiro libre para Real Madrid, pero no aprovecha la ocasión.

1' Sergio Ramos brinda salida a Real Madrid.

¡EMPEZÓ!

- El partido iniciará a partir en breves minutos.

- Mira el calentamiento del Real Madrid.

- El Levante disputa su primer partido como local en la presente temporada de LaLiga. Por ahora, los valencianos suman tres unidades en la tabla tras su victoria por 3-1 sobre el Osasuna y dos derrotas frente al Valencia (4-2) y Sevilla (1-0). Morales en su máxima figura con tres tantos en la clasificación al Trofeo Pichichi de LaLiga.

- "El Levante es un buen rival y vamos a tener dificultades, pero estamos preparados", dijo el entrenador francés Zinedine Zidane quien no podrá contar con los Toni Kroos, Dani Carvajal, Eden Hazard, Odriozola y Mariano, todos lesionados. Por esta razón, Zizou convoco Chust, jugador del filial Real Madrid Castilla.

- ¡Atención! Formación confirmada del Real Madrid: Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Federico Valverde, Luka Modric, Vinicius Jr, Marco Asensio y Karim Benzema.

- Suplentes: Lunin, Altube, Marcelo, Lucas Vázquez, Luka Jovic, Martin Odegaard, Isco, Rodrygo y Chust.

- ¡Atención! Formación confirmada del Levante: Aitor Fernández, Roger, Bardhi, Morales, Malsa, Rubén Vezo, Postigo, Vukcevic, Clerc, Miramón y Campaña.

- Suplentes: Koke Vegas, Cárdenas, Son, Toño García, Rober Pier Radoja, Duarte, Frutos, Dani Gomez, Melero y Coke.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Real Madrid y Levante por LaLiga!

Real Madrid vs. Levante : alineaciones confirmadas

Real Madrid: Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Federico Valverde, Luka Modric, Vinicius Jr, Marco Asensio y Karim Benzema.

Levante:

Real Madrid vs. Levante : historial de partidos

2020-02-22 – Levante 1-0 Real Madrid (LaLiga 2019/20)

2019-09-14 – Real Madrid 3-2 Levante (LaLiga 2019/20)

2019-02-24 – Levante 1-2 Real Madrid (LaLiga 2018/19)

2018-10-20 – Real Madrid 1-2 Levante (LaLiga 2018/19)

2018-02-03 – Levante 2-2 Real Madrid (LaLiga 2017/18)

2017-09-09 – Real Madrid 1-1 Levante (LaLiga 2017/18)

2016-03-02 – Levante 1-3 Real Madrid (LaLiga BBVA 15/16)

2015-10-17 – Real Madrid 3-0 Levante (LaLiga BBVA 15/16)

2015-03-15 – Real Madrid 2-0 Levante (LaLiga BBVA 14/15)

2014-10-18 – Levante 0-5 Real Madrid (LaLiga BBVA 14/15)

Levante contra Real Madrid

Real Madrid viajó este domingo a la ciudad de Castellón con solo 20 jugadores y con varias ausencias importantes como la de Toni Kroos, Eden Hazard, Dani Carvajal y Álvaro Odriozola, todos ellos por lesión. Sin embargo, la buena noticia es que podrá contar con Karim Benzema, Marco Asencio, Vinicius, Rodrygo, Jovic y Lucas Vázquez. Aunque, finalmente este jugador puede ser utilizado como lateral, donde Zidane no tendría problemas de ponerlo debido a los lesionados que cuenta.

Real Madrid vs. Levante : horarios y canales del mundo

País Horario Canales TV Argentina 11:00 ESPN 3 Bolivia 10:00 Tigo Sports Brasil 12:00 ESPN Brasil Canadá 10:00 beIN Sports LaLiga Chile 11:00 ESPN 3 Colombia 9:00 ESPN 3 Costa Rica 8:00 SKY Sports Cuba 10:00 Tele Rebelde Ecuador 9:00 ESPN 3 El Salvador 8:00 SKY Sports (Canales 504-546) EE. UU. 9:00 beIN Sports LaLiga Guatemala 8:00 SKY Sports (Canales 504-546) Honduras 8:00 SKY Sports (Canales 504-546) México 9:00 SKY Sports (Canales 504-546) Nicaragua 8:00 SKY Sports (Canales 504-546) Panamá 9:00 SKY Sports (Canales 504-546) Paraguay 10:00 ESPN 3 Puerto Rico 10:00 SKY Sports (Canales 504-546) R. Dominicana 10:00 SKY Sports (Canales 504-546) Uruguay 11:00 ESPN 3 Venezuela 10:00 ESPN 3 España 16:00 Movistar LaLiga y Mitele Plus

Asensio, el llamado a brillar

"Sí, claro. Es un jugador importante. Siempre ha sido así. Lo que tiene que hacer es recuperar su nivel al 100% física y técnicamente. Está preparándose para hacer un gran año. Convencido... Cuando estamos en el campo tenemos que intentar hacerlo bien. El resto no lo controlamos. Tenemos que estar unidos y más en momentos de dificultades. Aquí cada vez que hay un poquito de dificultad siempre se habla mucho. Lo nuestro es unirnos y seguir adelante", dijo en conferencia.

"Hablamos de entrenador a jugador y de jugador a entrenador. Desde que llegué aquí como entrenador, siempre he hecho lo mismo. Tengo una plantilla de 23-24 jugadores y para ganar títulos en 60-65 partidos necesitamos a todos. Es lo que todos los entrenadores están haciendo. Antes había 30-35 partidos y un jugador podía jugarlos todos, ahora no es así. Y luego está la Eurocopa, más partidos... Siempre he hecho rotaciones. Hablo con los jugadores", precisó Zidane en la previa de enfrentar a Levante.

En la tabla de posiciones y con un partido pendiente, Real Madrid se ubica en la cuarta posición al sumar 7 puntos, uno menos que los líderes Real Sociedad y Villarreal.

¿Y cómo llega Levante? El equipo de Valencia acumula dos derrotas y una victoria. El inicio del torneo lo ha sido como se lo esperaban, pues están en los últimos lugares con solo 3 puntos.

Real Madrid vs Levante: alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Valverde, Modric; Vinicius, Odegaard, Benzema.

DT: Zidane.

Levante: Aitor; Miramón, Vezo, Postigo, Toño; Melero, Campaña, Radoja, Bardhi; Roger, Morales.

DT: Paco Lopez.

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. Levante en España?

El partido se televisa en España por los canales Mitele Plus, Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego Real Madrid vs Levante por LaLiga de España.

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Smart TV, Chrome, Mozilla, Edge y Chromecast.

¿Dónde ver ESPN 3 EN VIVO Real Madrid vs. Levante en ARGENTINA?

CANALES TV ESPN ESPN 2 ESPN 3 DIRECTV 621/1620 623/1623 626/1626 TELECENTRO 104/1009 105/1011 108/1012 CABLEVISIÓN 32/102 23/103 104 SUPERCANAL 14/102/1000 15/103/1003 104/1007 CLARO TV 106 107 108 DIBOX 100 101 102 Cablevisión flow 102 103 104 MOVISTAR TV 200 201 202

¿Dónde ver ESPN 3 EN VIVO Real Madrid vs. Levante en COLOMBIA?

CANALES TV ESPN ESPN 2 ESPN 3 DIRECTV 621/1620 625/1623 626/1626 MOVISTAR TV 200/483/884 202/486/886 203/488/887 CLARO TV 510/1510 511/1511 512/1512 COLCABLE 16 - 14/15

¿Dónde ver ESPN 3 EN VIVO Real Madrid vs. Levante en CHILE?

CANALES TV ESPN ESPN 2 ESPN 3 DIRECTV 621/1620 625/1623 626/1626 MOVISTAR TV 480/884 482/886 495/887 CMET 53 - 54 CLARO TV 174/474 175/475 - GTD/TELSUR 84 85 86/854 ZAPPING TV 90 91 92 VTR - 49/27/28 153/842

¿Dónde ver ESPN 3 EN VIVO Real Madrid vs. Levante en PERÚ?

CANALES TV ESPN HD ESPN 2 ESPN 3 DIRECTV 621/1620 625/1623 626/1626 MOVISTAR TV 504/483/884/740 486/505/741/886 488/887/508/742 CLARO TV 64/521 65/523 66/524 CABLE MÁS - - 79

Sigue toda la información deportiva en Libero.pe.