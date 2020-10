Con Lionel Messi, Barcelona empata 1-1 con Sevilla: fecha 5 LaLiga vía DirecTV

Barcelona vs. Sevilla en vivo, online y en directo sostendrán un apasionante juego hoy, domingo 4 de octubre, a partir de las 14:00 horas de Lima, Perú, (21:00 horas de Madrid, España) en el Estadio Camp Nou por la jornada 5 de LaLiga Santander. Lionel Messi y Ansu Fati volverán a comandar el ataque de los azulgranas. La transmisión del partido será por el canal DirecTV Sports en Sudamérica; SKY Sports, tendrá señal para México y Centroamérica; mientras que si estás en España podrás verlo vía Movistar LaLiga, Barça TV, Movistar LaLiga 3, Movistar LaLiga TV Bar y Mitele Plus. Sigue todas las incidencias, revisa los horarios del mundo, los canales que televisan fútbol español en vivo y mira los videos del os goles en tiempo real en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

Barcelona vs. Sevilla FC : minuto a minuto en directo

PRIMER TIEMPO

65' Buen desborde de En-Nesyri y el balón choca en el palo. Se salvó el Barcelona.

62' Salieron también Ocampos y Suso. Ingresaron En-Nesyri y El Haddadi en la visita.

61' Se retiraron Griezmann y Ansu Fati. Entraron Pedri y Trincao en el Barcelona.

60 Sergi Roberto reclama una mano de Acuña. Nuevo córner para el local.

60' Despeja la defensa del Sevilla.

59' Diego Carlos casi marca en propia puerta. Tiro de esquina para el Barcelona.

55' Despeja la defensa del Barcelona.

54' Sevilla tiene un tiro de esquina.

49' La tuvo Griezman, pero genial la intervención de Bono.

47' Tiro libre para el Sevilla, pero se luce la defensa del Barcelona.

45' Arrancó la parte complementaria.

PRIMER TIEMPO

45' Final de la primera parte.

43' Quería Messi y todo acaba en un saque de portería.

42' Jordán la tuvo de cabeza para el Sevilla.

38' El partido se pone de ida y vuelta.

36' Remate de Ansu Fati. Por ahora, sin problemas para Bono.

36' Infracción contra Ansu.

32' Suso probó para la visita.

31' Tiro de esquina para el Barcelona, pero Bono se queda con el balón.

30' Sigue llegando con peligro el local.

28' Buena llegada del Barcelona. Ansu Fati casi vence a Bono, pero el meta respondió de buena manera.

25' Estamos 1-1 en el Camp Nou.

21' Griezmann probó de larga distancia.

18' El partido se pone de ida y vuelta.

17' Remate fallado por Jordi Alba en e Barcelona.

14' Ahora hay infracción contra Busquets.

13' Falta y tiro libre en salida para el Sevilla.

10' ¡GOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA! Mal cierre de Navas y Coutinho no dudó en fusilar al arquero Bono poniendo todo igualado en el Camp Nou.

8' ¡GOOOOOOOOOOL DEL SEVILLA! De Jong aprovechó que el balón quedó suelto en el área chica para sacar un potente remate y abrir el marcador en el Camp Nou.

7' Tiro de esquina para la visita.

4' Ocampos probó de larga distancia. La tuvo el Sevilla.

1' Arrancó el partido en el Camp Nou.

- El partido inicia a partir de las 16:00 horas de Buenos Aires (Argentina) y 21:00 horas de Madrid (España).

Barcelona vs Sevilla EN VIVO vía DirecTV Sports

Ambos equipos quieren la victoria.

- ¡Atención! Formación confirmada del Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán, Rakitic, Ocampos, Suso; y De Jong.

- Suplentes: Vaclik, Javi Díaz, Gómez, Gudelj, Munir El Haddadi, Óscar, En Nesvyri, Escudero, Vázquez, Pozo, Oliver y Carlos Fernández.

- ¡Atención! Formación confirmada del Barcelona: Neto; Piqué, Araujo, Jordi Alba, Sergi Roberto; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Coutinho; Ansu Fati, Lionel Messi y Antoine Griezmann.

- En breves minutos se confirmará la formación titular del FC Barcelona.

- Julen Lopetegui, extécnico azulgrana durante tres cursos, 1994/95 - 1996/97, inicia su segunda etapa como estratega del Sevilla. Curiosamente, este duelo entre catalanes y andaluces también servirá para ver un enfrentamiento de ex compañeros en los banquillos. Porque Lopetegui y Koeman compartieron el vestuario barcelonista en la temporada 1994/95.

- Los futbolistas Luuk de Jong, Munir, Rakitic y En-Nesyri han firmado los cuatro goles Sevilla en estos primeros partidos de LaLiga Santander.

- Con dos partidos menos de Liga, al igual que el Barça, ocupa el sexto puesto en la tabla general. Las seis unidades que refleja su casillero son gracias al triunfo por 1-3 en el Estadio Ramón de Carranza, con gol de Rakitic, y la victoria por un 1-0 ante el Levante en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

- Más allá de los dos últimos triunfos en competición regular, ambos sumados con dianas sobre la bocina, los de Nervión acumulan los minutos de la final de la Supercopa de Europa. El pasado 24 de septiembre, en el Puskas Arena (Budapest), los hispalenses perdieron el título europeo ante el Bayern Múnich (2-1). Una decepción consumada en la prórroga, con un gol del muniqués Javi Martínez, futbolista que brilló en el Bilbao.

- Serginho Dest, reciente fichaje procedente del Ajax de Holanda, se presenta como principal novedad en la lista de Koeman. Asimismo, el jugador Ousmane Dembélé ha decidido rechazar la oferta del Manchester United y se quedará por una temporada más en el FC Barcelona.

- Ronaldo Koeman realizo la siguiente convocatoria en el Barcelona: Serginho Dest, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Carles Aleña, Antoine Griezmann, Pjanic, Ousmane Dembélé, Neto, Coutinho, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Lionel Messi, Ansu Fait, Iñaki Peña, Riqui Puig, Konrad, Araujo, Ramos Mingo y Aranu Tenas.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Barcelona y Sevilla por LaLiga!

Barcelona vs. Sevilla FC : alineaciones confirmadas

Barcelona: - ¡Atención! Formación confirmada del Barcelona: Neto; Piqué, Araujo, Jordi Alba, Sergi Roberto; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Coutinho; Ansu Fati, Lionel Messi y Antoine Griezmann.

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán, Rakitic, Ocampos, Suso; y De Jong.

Barcelona vs. Sevilla FC : historial de partidos

2020-06-19 – Sevilla 0-0 Barcelona (LaLiga 2019/20)

2019-10-06 – Barcelona 4-0 Sevilla (LaLiga 2019/20)

2019-02-23 – Sevilla 2-4 Barcelona (LaLiga 2018/19)

2019-01-30 – Barcelona 6-1 Sevilla (Copa Rey 18/19)

2019-01-23 – Sevilla 2-0 Barcelona (Copa Rey 18/19)

2018-10-20 – Barcelona 4-2 Sevilla (LaLiga 2018/19)

2018-08-12 – Sevilla 1-2 Barcelona (Supercopa España 2018)

2018-04-21 – Sevilla 0-5 Barcelona (Copa del Rey 17/18)

2018-03-31 – Sevilla 2-2 Barcelona (LaLiga 2017/18)

2017-11-04 – Barcelona 2-1 Sevilla (LaLiga 2017/18)

Barcelona contra Sevilla

El renovado Barcelona ha empezado con pie derecho La Liga: dos triunfos en dos fechas que evidencian una generalizada mejoría. Por ello, esta tarde buscarán seguir por esa senda ante el Sevilla de Julen Lopetegui.

Barcelona vs. Sevilla FC : horarios para ver LaLiga de ESPAÑA

Perú / Lima – 14:00 horas

Colombia / Bogotá – 14:00 horas

Ecuador / Quito – 14:00 horas

Chile / Santiago – 16:00 horas

Argentina / Buenos Aires – 16:00 horas

Uruguay / Montevideo – 16:00 horas

Brasil / Brasilia – 17:00 horas

Paraguay / Asunción – 15:00 horas

Bolivia / La Paz – 15:00 horas

Venezuela / Caracas – 15:00 horas

Estados Unidos / Nueva York – 15:00 horas

México / Ciudad de México – 14:00 horas

España / Madrid – 21:00 horas

Honduras / Tegucigalpa – 13:00 horas

Guatemala / Ciudad de Guatemala – 13:00 horas

Costa Rica / San José – 13:00 horas

Canadá / Toronto – 15:00 horas

Los azulgranas han encontrado la regularidad que no tenían en antaño de la mano de Ronald Koeman, quien ha distribuido casi a la perfección a sus pupilos en la cancha. Además, ha encontrado respuestas en el triunvirato conformado por Lionel Messi, Philippe Coutinho y Ansu Fati, teniendo por delante a Antoine Griezmann.

Asimismo, tienen una enorme paternidad sobre el rival de turno: 11 victorias consecutivas en el Camp Nou. La última vez que no se impusieron fue en enero de 2010, ¡hace 10 años!

Y si por eso fuera poco, cuentan con un seguro de vida llamado Lionel Messi. El argentino le ha anotado al Sevilla un total de 37 goles en 39 partidos disputados.

Sin embargo, los andaluces llegan motivados luego de plantarse en la Supercopa de Europa y también ganar sus primeros cotejos en España contra Cádiz y Levante.

Barcelona vs. Sevilla FC : alineaciones probables

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Araujo, Alba; Busquets, Pjanic, Coutinho; Ansu Fati, Griezmann, Messi.

Sevilla: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Fernando, Jordan, Rakitic; Munir, Ocampos, De Jong.

Movistar LaLiga EN VIVO Barcelona vs. Sevilla

- El partido se televisa en España por los canales Mitele Plus, Movistar LaLiga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego Barcelona vs. Sevilla por LaLiga de España.

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Móvil, tablet, ordenador, Smart TV y Chromecast.

Canales para ver DirecTV EN VIVO Barcelona vs. Sevilla

- Mira todos los partidos del Barcelona en Sudamérica por DirecTV.

DirecTV Sports SD SD SD HD HD 4K Canal Perú 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Argentina 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Colombia 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Ecuador 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Chile 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Venezuela 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Uruguay 610 614 683 1610 1614 4000

Canales para ver SKY Sports EN VIVO Barcelona vs. Sevilla

- Mira todos los partidos del Barcelona en México y Centroamérica por SKY Sports.

Canales SKY Sports 1 SKY Sports 2 SKY Sports 3 México 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Costa Rica 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Guatemala 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Nicaragua 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Honduras 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 El Salvador 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 R. Dominicana 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516

- Lyon le dice no al Barcelona y Real Madrid: Aouar y Depay se quedan en Francia

- Barcelona vs. Juventus: fecha y hora de los choques entre Lionel Messi y CR7 por Champions League

- Sergiño Dest intentó hacer un lujo pero cometió terrible blooper en su presentación en Barcelona – VIDEO

- Andrés Iniesta incluyó a Renato Tapia en su once ideal de la jornada 5 de la liga española

Sigue toda la información deportiva en Libero.pe.