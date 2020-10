Ver DIRECTV en vivo, FC Barcelona – Sevilla: con Leo Messi y Coutinho, PT 1-1 en directo por LaLiga

Ver DirecTV EN VIVO Barcelona vs Sevilla EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO juegan hoy, domingo 4 de octubre, se juega el partido por la jornada 5 de la Liga Santander. El duelo está pactado para las 2:00 p.m. (hora peruana) y 4:00 p. m. (hora de Buenos Aires, Argentina) en el Camp Nou y será transmitido por DirecTV GO. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

SEGUNDO TIEMPO

65' Buen desborde de En-Nesyri y el balón choca en el palo. Se salvó el Barcelona.

62' Salieron también Ocampos y Suso. Ingresaron En-Nesyri y El Haddadi en la visita.

61' Se retiraron Griezmann y Ansu Fati. Entraron Pedri y Trincao en el Barcelona.

60 Sergi Roberto reclama una mano de Acuña. Nuevo córner para el local.

60' Despeja la defensa del Sevilla.

59' Diego Carlos casi marca en propia puerta. Tiro de esquina para el Barcelona.

55' Despeja la defensa del Barcelona.

54' Sevilla tiene un tiro de esquina.

49' La tuvo Griezman, pero genial la intervención de Bono.

47' Tiro libre para el Sevilla, pero se luce la defensa del Barcelona.

45' Arrancó la parte complementaria.

PRIMER TIEMPO

45' Final de la primera parte.

43' Quería Messi y todo acaba en un saque de portería.

42' Jordán la tuvo de cabeza para el Sevilla.

38' El partido se pone de ida y vuelta.

36' Remate de Ansu Fati. Por ahora, sin problemas para Bono.

36' Infracción contra Ansu.

32' Suso probó para la visita.

31' Tiro de esquina para el Barcelona, pero Bono se queda con el balón.

30' Sigue llegando con peligro el local.

28' Buena llegada del Barcelona. Ansu Fati casi vence a Bono, pero el meta respondió de buena manera.

25' Estamos 1-1 en el Camp Nou.

21' Griezmann probó de larga distancia.

18' El partido se pone de ida y vuelta.

17' Remate fallado por Jordi Alba en e Barcelona.

14' Ahora hay infracción contra Busquets.

13' Falta y tiro libre en salida para el Sevilla.

10' ¡GOOOOOOOOOOL DEL BARCELONA! Mal cierre de Navas y Coutinho no dudó en fusilar al arquero Bono poniendo todo igualado en el Camp Nou.

8' ¡GOOOOOOOOOOL DEL SEVILLA! De Jong aprovechó que el balón quedó suelto en el área chica para sacar un potente remate y abrir el marcador en el Camp Nou.

7' Tiro de esquina para la visita.

4' Ocampos probó de larga distancia. La tuvo el Sevilla.

1' Arrancó el partido en el Camp Nou.

- El partido inicia a partir de las 16:00 horas de Buenos Aires (Argentina) y 21:00 horas de Madrid (España).

Barcelona vs Sevilla EN VIVO vía DirecTV Sports

Ambos equipos quieren la victoria.

- ¡Atención! Formación confirmada del Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordán, Rakitic, Ocampos, Suso; y De Jong.

- Suplentes: Vaclik, Javi Díaz, Gómez, Gudelj, Munir El Haddadi, Óscar, En Nesvyri, Escudero, Vázquez, Pozo, Oliver y Carlos Fernández.

- ¡Atención! Formación confirmada del Barcelona: Neto; Piqué, Araujo, Jordi Alba, Sergi Roberto; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Coutinho; Ansu Fati, Lionel Messi y Antoine Griezmann.

- En breves minutos se confirmará la formación titular del FC Barcelona.

- Julen Lopetegui, extécnico azulgrana durante tres cursos, 1994/95 - 1996/97, inicia su segunda etapa como estratega del Sevilla. Curiosamente, este duelo entre catalanes y andaluces también servirá para ver un enfrentamiento de ex compañeros en los banquillos. Porque Lopetegui y Koeman compartieron el vestuario barcelonista en la temporada 1994/95.

- Los futbolistas Luuk de Jong, Munir, Rakitic y En-Nesyri han firmado los cuatro goles Sevilla en estos primeros partidos de LaLiga Santander.

- Con dos partidos menos de Liga, al igual que el Barça, ocupa el sexto puesto en la tabla general. Las seis unidades que refleja su casillero son gracias al triunfo por 1-3 en el Estadio Ramón de Carranza, con gol de Rakitic, y la victoria por un 1-0 ante el Levante en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

- Más allá de los dos últimos triunfos en competición regular, ambos sumados con dianas sobre la bocina, los de Nervión acumulan los minutos de la final de la Supercopa de Europa. El pasado 24 de septiembre, en el Puskas Arena (Budapest), los hispalenses perdieron el título europeo ante el Bayern Múnich (2-1). Una decepción consumada en la prórroga, con un gol del muniqués Javi Martínez, futbolista que brilló en el Bilbao.

- Serginho Dest, reciente fichaje procedente del Ajax de Holanda, se presenta como principal novedad en la lista de Koeman. Asimismo, el jugador Ousmane Dembélé ha decidido rechazar la oferta del Manchester United y se quedará por una temporada más en el FC Barcelona.

- Ronaldo Koeman realizo la siguiente convocatoria en el Barcelona: Serginho Dest, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Carles Aleña, Antoine Griezmann, Pjanic, Ousmane Dembélé, Neto, Coutinho, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Lionel Messi, Ansu Fait, Iñaki Peña, Riqui Puig, Konrad, Araujo, Ramos Mingo y Aranu Tenas.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Barcelona y Sevilla por LaLiga!

Barcelona vs. Sevilla FC : historial de partidos

2020-06-19 – Sevilla 0-0 Barcelona (LaLiga 2019/20)

2019-10-06 – Barcelona 4-0 Sevilla (LaLiga 2019/20)

2019-02-23 – Sevilla 2-4 Barcelona (LaLiga 2018/19)

2019-01-30 – Barcelona 6-1 Sevilla (Copa Rey 18/19)

2019-01-23 – Sevilla 2-0 Barcelona (Copa Rey 18/19)

2018-10-20 – Barcelona 4-2 Sevilla (LaLiga 2018/19)

2018-08-12 – Sevilla 1-2 Barcelona (Supercopa España 2018)

2018-04-21 – Sevilla 0-5 Barcelona (Copa del Rey 17/18)

2018-03-31 – Sevilla 2-2 Barcelona (LaLiga 2017/18)

2017-11-04 – Barcelona 2-1 Sevilla (LaLiga 2017/18)

Barcelona contra Sevilla

El Barcelona quiere confirmar buenas sensaciones. Tras doblegar a un Villarreal y Celta en plena construcción, el equipo de Ronald Koeman enfrenta al Sevilla de Julen Lopetegui en busca de su tercer triunfo consecutivo en LaLiga.

Barcelona vs. Sevilla FC : horarios y canales del mundo

País Horario Canales TV Argentina 16:00 DirecTV (Canales 610-619) Bolivia 15:00 Tigo Sports Brasil 16:00 ESPN Brasil Canadá 15:00 beIN Sports LaLiga Chile 16:00 DirecTV (Canales 610-619) Colombia 14:00 DirecTV (Canales 610-619) Costa Rica 13:00 SKY Sports (canales 504-546) Cuba 15:00 Tele Rebelde Ecuador 14:00 DirecTV (Canales 610-619) El Salvador 13:00 SKY Sports (Canales 504-546) EE. UU. 15:00 beIN Sports LaLiga Guatemala 13:00 SKY Sports (Canales 504-546) Honduras 13:00 SKY Sports (Canales 504-546) México 14:00 SKY Sports (Canales 504-546) Nicaragua 13:00 SKY Sports (Canales 504-546) Panamá 14:00 SKY Sports (Canales 504-546) Paraguay 15:00 DirecTV (Canales 610-619) Puerto Rico 15:00 SKY Sports (Canales 504-546) R. Dominicana 15:00 SKY Sports (Canales 504-546) Uruguay 16:00 DirecTV (Canales 610-619) Venezuela 15:00 DirecTV (Canales 610-619) España 21:00 Movistar LaLiga y Mitele Plus

Será un duelo entre dos clubes que empezaron la Liga Santander después que los demás y ambos con total autoridad: dos triunfos consecutivos. Ahora bien, la contundencia fue obra exclusiva del Barza de Koeman, que goleó por 4-0 al Villarreal y 3-0 al Celta.

Sin bajas de consideración, el entrenador holandés seguirá apostando por el bloque que le ha venido dando resultados en el inicio de su ciclo, es decir, con el cuarteto ofensivo conformado por Ansu Fati, Philippe Coutinho, Lionel Messi y Antoine Griezmann.

La única baja obligada en Barcelona será la de Clement Lenglet, expulsado ante Celta, y cuyo reemplazante será el juvenil uruguayo Ronald Araújo.

Si bien ya está disposición de Koeman, es poco probable que el recién llegado Sergiño Dest vaya a ser titular, sin embargo, sí es una posibilidad que disponga minutos ante el Sevilla.

El conjunto de Julen Lopetegui, por su parte, afrontará su cuarto partido en diez días y con el objetivo de romper una mala racha: once derrotas seguidas ante el Barcelona en el Camp Nou.

Pese a la sobrecarga de partidos, el DT del Sevilla apostará lo mejor que tiene considerando la jerarquía de su rival y que el duelo en el Camp Nou sea el último antes del parón FIFA.

El Barcelona vs Sevilla significará la vuelta de Ivan Rakitic al Camp Nou. El volante croata abandonó la entidad catalana luego de seis temporadas para volver al club de su corazón en España y aspira a liderar al equipo de Lopetegui hacia un triunfo en feudo azulgrana, algo que no sucede desde enero de 2010.

¿Dónde ver DirecTV EN VIVO Barcelona vs Sevilla?

DirecTV Sports SD SD SD HD HD 4K Canal Perú 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Argentina 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Colombia 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Ecuador 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Chile 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Venezuela 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Uruguay 610 614 683 1610 1614 4000

¿Dónde ver SKY Sports EN VIVO Barcelona vs Sevilla?

Canales SKY Sports 1 SKY Sports 2 SKY Sports 3 México 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Costa Rica 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Guatemala 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Nicaragua 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Honduras 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 El Salvador 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 R. Dominicana 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516

¿Qué canal transmite Barcelona vs. Sevilla en ESPAÑA?

El partido se televisa en España por los canales Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego Barcelona vs Sevilla por LaLiga Santander.

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Descargar aplicación

¿Dónde ver Mitele Plus EN VIVO Barcelona vs Sevilla?

Dispositivos para ver Mitele Plus y Mitele Fútbol Amazon TV Firestick - Chromecast - SMART TV Samsung con sistema operativo Tizen (de 2015 en adelante) - SMART TV LG con sistema operativo Netcast (2014 y 2015) y sistema operativo WebOS (2015 en adelante) - Dispositivos con sistema operativo Android TV 7.0 o superior (Sony, Hisense, Philips, Sharp, BenQ, TCL, Asus Nexus Player, Xiomi Box, Nvidia Shield) - STB sagemcom compatible con Vewd - Ordenador: mitele es compatible con la mayor parte de navegadores web, pero te recomendamos que utilices Chrome, Mozilla Firefox, Edge o Safari para poder visualizar mejor nuestro contenido. Internet Explorer está especialmente desaconsejado al tratarse de un navegador muy antiguo al cual ya no se le da soporte. - Móviles Android con sistema operativo 4.2 (o superior) y móviles iOS con sistema operativo 10.0 (o superior)

