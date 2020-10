Relación entre Lionel Messi y Gerard Piqué "es casi inexistente", aseguran en España

A pesar que Lionel Messi terminó quedándose en Barcelona luego de anunciar sus intenciones de dejar el club, esta decisión del argentino sigue dejando rezagos según asegura parte de la prensa española. Y es que ‘El Chiringuito de Jugones’, a través de su panelista Eduardo Inda, aseguró que la relación del argentino con Gerard Piqué se encuentra rota debido a esta situación.

"Pasaban los días y el aliento no llegaba. Había jugadores que sí se posicionaron públicamente a favor del argentino, directa o sobre todo indirectamente. “Esto provocó que Messi tenga ahora una relación casi inexistente (con Piqué). Luego de contar esto se abrazarán y harán esas teatralizaciones que ya no se cree ni su padre. Pero la relación está absolutamente rota. Leo no le perdona que ese aliento, que pasaban los días, no llegase jamás”, señaló el mencionado periodista.

"Leo está cabreado porque no esperaba esto. El apoyo muchas veces se puede hacer por implícitos, no por explícitos, que es lo que suelen hacer los jugadores listos como Piqué, que lo es y mucho. Máxime cuando han estado juntos en batallas muy duras", agregó.

🚨¡EXCLUSINDA!🚨 #Inda: "MESSI ha ROTO su relación con PIQUÉ tras no sentir su apoyo este VERANO". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/pxIzQ2sJbg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 6, 2020

Como se recuerda, distintos jugadores del plantel catalán mostraron su apoyo a Lionel Messi cuando este expresó sus deseos de marcharse del club. Incluso exfiguras como Carles Puyol y Xavi Hernández también respaldaron al argentino, pero de parte de Gerard Piqué, este gesto nunca llegó.

Barcelona no pudo fichar a Eric García ni Depay en el último día del mercado de pases

Con la llegada de las primeras horas del martes, se confirmó que Barcelona no logró fichar a Memphis Depay así como al central Eric García quien se quedará en el Manchester City. Con ello, Ronald Koeman peleará los torneos donde jugará casi con el mismo plantel de la temporada pasada.

Lo único positivo para Barcelona fue haber retenido a Lionel Messi quien también había anunciado sus intenciones de dejar el club luego de la goleada ante Bayern Múnich. Pero como ya es historia conocida, el argentino terminó quedándose en el club debido a la falta de ofertas y a la presión mediática de Josep María Bartomeu.