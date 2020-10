Respira Koeman: Memphis Depay llegaría a Barcelona en enero y a costo cero

Barcelona volvió a decepcionar en el último mercado de pases al no poder concretar los fichajes de Memphis Depay y Eric García, dos jugadores que fueron pedidos exclusivos de Ronald Koeman. Ahora, el entrenador holandés tendrá que afrontar la temporada con la actual plantilla que presenta el club culé.

Sin embargo, según las últimas informaciones brindadas por Mundo Deportivo de España, Barcelona y Depay tendrían un acuerdo pactado para que el delantero holandés llegue al club blaugrana en enero del 2021 y sin costo alguno. Y es que el jugador del Lyon finaliza contrato con el club francés en diciembre de este año por lo que llegará como jugador libre.

Otro que finaliza su vínculo con su actual club es Eric García con el Manchester City. Y según el citado medio, el central español es otro de los jugadores que tendría acuerdo con Barcelona para incorporarse a su plantilla en enero próximo.

Relación entre Lionel Messi y Gerard Piqué "es casi inexistente", aseguran en España

A pesar que Lionel Messi terminó quedándose en Barcelona luego de anunciar sus intenciones de dejar el club, esta decisión del argentino sigue dejando rezagos según asegura parte de la prensa española. Y es que ‘El Chiringuito de Jugones’, a través de su panelista Eduardo Inda, aseguró que la relación del argentino con Gerard Piqué se encuentra rota debido a esta situación.

"Pasaban los días y el aliento no llegaba. Había jugadores que sí se posicionaron públicamente a favor del argentino, directa o sobre todo indirectamente. “Esto provocó que Messi tenga ahora una relación casi inexistente (con Piqué). Luego de contar esto se abrazarán y harán esas teatralizaciones que ya no se cree ni su padre. Pero la relación está absolutamente rota. Leo no le perdona que ese aliento, que pasaban los días, no llegase jamás”, señaló el mencionado periodista.

"Leo está cabreado porque no esperaba esto. El apoyo muchas veces se puede hacer por implícitos, no por explícitos, que es lo que suelen hacer los jugadores listos como Piqué, que lo es y mucho. Máxime cuando han estado juntos en batallas muy duras", agregó.