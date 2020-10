Paul Pogba sobre llegar a Real Madrid: "Sería un sueño para mí"

La apertura del próximo mercado de fichajes de invierno en Europa podría tener una sorpresa con la inclusión de Paul Pogba. El volante confesó que es uno de sus máximos sueños al conocer que Zinedine Zidane lo quiere tener dentro de su plantilla.

El jugador de Manchester United admitió que no existieron contactos para renovar y quedarse en Inglaterra, por ello llegar a Real Madrid es una máxima ilusión que solo el tiempo podrá decirlo.

"A todos los jugadores les encantaría jugar en el Real Madrid. Sería seguramente un sueño. Es un sueño para mí y por qué no algún día. Como he dicho antes, estoy en el United y amo mi club. Voy a dar todo ahora para disfrutar aquí y devolver al club donde se merece".

Culminar su vínculo con los "Diablos Rojos" podría abrir aún más esa opción, pero fue claro al mencionar que no le gusta hablar de supuestos y vive concentrado en ofrecer su mejor versión futbolística.

"No hemos hablado de renovación. Ahora estoy aquí y solo pienso en volver a mi mejor forma. Imagino que llegará un momento en que el club vendrá a hablar conmigo y quizá proponerme algo, o no. Por ahora no hay nada y no puedo hablar de algo que desconozco. Pienso sobre todo en mí, en volver a disfrutar".