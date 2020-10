Rivaldo arremete contra Dembélé: “No ha demostrado nada de nada"

Barcelona afrontará la actual temporada con una plantilla poco renovada luego de no poder fichar a Memphis Depay en el último mercado de pases. Y es que el cuadro catalán aguardaba la salida de Ousmane Dembélé hacia el Manchester United, pero a última hora el delantero francés decidió quedarse en el club y pelear por un puesto en el equipo de Ronald Koeman.

Esta decisión generó la molestia de unas de las figuras más icónicas del club blaugrana en los últimos años como lo es Rivaldo. El astro brasileño enfiló contra el delantero francés asegurando que hasta el momento no ha hecho nada para devolver la millonada que Barcelona pagó por su fichaje.

"Dembélé continúa lesionándose, llegando tarde a los entrenamientos… Debería ser mucho más responsable. Si cumpliera con su trabajo, si estuviera jugando regularmente, tendría todo el derecho del mundo a quedarse en el Barcelona, pero no es el caso. Dembélé no ha hecho nada para devolverle al club el enorme esfuerzo que hicieron con su fichaje", expresó.

“Gastaron mucho en traerlo y no hemos visto todavía ni rastro de lo que enseñó en el Borussia Dortmund. A mí me parece un jugador extraordinario con condiciones magníficas, pero como siga por este camino, acabará su contrato sin haber demostrado nada de nada. Veremos a ver si le da argumentos a Koeman para ser importante, pero no depende del entrenador o del club, sino del compromiso que quiera tener Dembélé", sentenció.

Rivaldo también se refirió a la salida de Luis Suárez hacia el Atlético Madrid y afirmó que el club catalán debió hacer un esfuerzo por fichar a un delantero para reemplazarlo. No obstante, también mostró su apoyo al trabajo que viene realizando Ronald Koeman bajo la dirección técnica de Barcelona.

"Barcelona tendría que haberse esforzado más para fichar un nuevo delantero que sustituyera a Suárez, sobre todo porque han dejado salir a un futbolista que sigue siendo extraordinario y que claramente tenía condiciones para seguir siendo importante. Con Koeman está claro que el Barcelona está mejorando y avanzando”, finalizó.