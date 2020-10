Barcelona vs Real Madrid: confirman horario para el clásico del fútbol español

Barcelona y Real Madrid protagonizarán el choque más importante de la liga española. El 'clásico' tendrá lugar el próximo sábado 24 de octubre, partido correspondiente a la jornada 7 de LaLiga. ¿Y la hora? A las 9 de la mañana.

"Confirmado el horario de 'El Clásico'. Barcelona vs Real Madrid, sábado 24 de octubre, 16:00 horas (es el horario español, pero la diferencia con Perú es de 7 horas), en el Estadio Camp Nou", expresó Barcelona en su cuenta oficial.

Ambos llegan en un momento casi igual. Real Madrid, quien tiene un partido más que Barcelona, lidera la tabla de posiciones con 10 unidades, mientras que el elenco catalán posee 7 puntos producto de dos victorias y un empate.

Uno de los experimentados del plantel de Ronald Koeman, Sergio Busquets, hizo un análisis por lo realizado en el presente año e hizo un mea culpa. Asimismo, espera mejorar para los próximos duelos.

"Una cosa es lo que pase fuera, que no es el mejor momento del club. Y otra lo que ocurre en el campo, que no fue nuestro mejor año y se nota a nivel individual y colectivo. Si me parase a dar mi opinión detenidamente podría estar 5 o 6 horas", expresó.

"Dentro del campo no fue nuestro mejor año. El fútbol es un deporte de equipo y si no estás bien colectivamente, no vas a estar individualmente. Pero ya ha pasado y tenemos una nueva oportunidad. Han cambiado cosas y tenemos la esperanza de que vaya a mejor, agregó.

Por su parte, Real Madrid viene desarrollando, curiosamente, un trabajo muy silencioso. A comparación de otros años, los 'Blancos' decidieron no fichar a nadie a pedido de Zinedine Zidane, quien se las ha sabido arreglar con el plantel que posee.