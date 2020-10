Getafe vs Barcelona EN VIVO partido por la jornada 6 de la liga española

Barcelona vs Getafe EN VIVO se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 6 de la liga española. El partido se desarrollará en el Estadio Alfonso Pérez a las 2:00 de la tarde y contará con la transmisión internacional de ESPN 2.

La interna en tienda catalana anda tensa. Y es que el entrenador Ronald Koeman salió a responder directamente a Antoine Griezmann quien lanzó algunos dardos al estratega holandés: el francés expresó su fastidio por no jugar en su posición.

"Me siento bien, me encuentro bien, porque el entrenador (Deschamps) sabe dónde ponerme y, por lo tanto, me beneficio de ello, así como de la confianza que me brindan el técnico y mis compañeros", expresó Griezmann tras haber disputado la Liga de las Naciones con el cuadro galo. La respuesta no se hizo esperar.

"Cada uno tiene derecho a decir cosas. Sabemos que este tipo de cosas pueden pasar. Estuve hablando con Antoine no por lo que ha dicho. Hablamos sobre su posición y sobre el rendimiento del jugador", expresó el holandés en conferencia de prensa.

"Le dije que yo busco lo mejor para el equipo y, si pienso que su posición es por la derecha con libertad, porque no juega en banda juega más adentro, y puede jugar de '10' y de '9', y al final decido yo lo que es lo mejor para el equipo, y luego cada jugador tiene que sacar el máximo rendimiento", agregó.

En medio de este 'tumulto', Barcelona pretende llegar de la mejor manera a su estreno en la Champions League (el próximo 20 de octubre) porque luego de ello viene el Real Madrid, el gran desafío en la era de Ronald Koeman.

Por su parte, Getafe deberá de dejar en el olvido la dolorosa derrota que sufrieron a manos de Real Sociedad el pasado 3 de octubre. Han transcurrido casi dos semanas desde el hecho para ponerse a punto ante el gigante 'catalán'.

Y en la tabla de posiciones no andan nada mal. Ubicados en el séptimo lugar, poseen la misma cantidad de puntos (7) que su rival por la jornada 6 de la liga española. Eso sí, la diferencia es que ellos tienen un partido más, por lo que están obligados a sumar en casa.

Barcelona vs Getafe probables alineaciones

Getafe: David Soria; Suárez, Dakonam, Etxeita, Olivera; Arrambarri, Maksimovic, Cucurella, Nyom; Ángel y Hernández.

DT: José Bordarlás.

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Araujo, Pique, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Griezmann, Coutinho, Fati y Messi.

DT: Ronald Koeman.

Barcelona vs Getafe: fecha, hora y canal

Barcelona vs Getafe – fecha 6 – Liga Española 1. ¿Cuándo juegan? Sábado 17 de octubre 2. ¿En qué lugar? Estadio Alfonso Pérez 3. ¿A qué hora ver? 21:00 h (ESP); 14:00 h (PER); 16:00 h (ARG) 4. ¿Qué canal transmite? ESPN 2

¿Qué canal transmite partido Barcelona vs Getafe?

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Venezuela: ESPN 2

Barcelona vs Getafe: horarios en el mundo

País Hora Perú 14:00 horas Colombia 14:00 horas México 14:00 horas Uruguay 16:00 horas Argentina 16:00 horas Estados Unidos 14:00 horas España 21:00 horas Francia 21:00 horas Chile 16:00 horas Ecuador 14:00 horas Costa Rica 15:00 horas Alemania 21:00 horas Bolivia 15:00 horas

