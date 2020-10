▷ Ver ESPN 2 EN VIVO, Barcelona – Getafe: con Leo Messi, 0-0 en directo por LaLiga

Ver ESPN 2 EN VIVO Barcelona vs. Getafe ONLINE y EN DIRECTO, con la "Pulga" Lionel Messi, se enfrentarán este sábado 17 de octubre, desde las 14:00 horas, en el Estadio Estadio Coliseum Alfonso Pérez por la fecha 6 de LaLiga Santander. La transmisión del partido estará a cargo ESPN 2 y ESPN PLAY para toda Sudamérica; SKY Sports para México y Centroamérica; Barca TV, Movistar LaLiga y Mitele Plus tendrán la señala en España. Sigue todas las incidencias del duelo de fútbol español y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

Barcelona vs. Getafe : minuto a minuto

PRIMER TIEMPO

- En breves minutos empieza el partido entre Barcelona y Getafe.

- Suplentes: Yañez, Etxeita, Chema, Portillo, Ángel, Ünal, Palaversa, Timor SV y Mollejo.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Barcelona vs. Getafe!

Barcelona vs. Getafe : historial de partidos

2020-02-15 – Barcelona 2-1 Getafe (LaLiga 2019/20)

2019-09-28 – Getafe 0-2 Barcelona (LaLiga 2019/20)

2019-05-12 – Barcelona 2-0 Getafe (LaLiga 2018/19)

2019-01-06 – Getafe 1-2 Barcelona (LaLiga 2018/19)

2018-02-11 – Barcelona 0-0 Getafe (LaLiga 2017/18)

2017-09-16 – Getafe 1-2 Barcelona (LaLiga 2017/18)

2016-03-12 – Barcelona 6-0 Getafe (LaLiga 15/16)

2015-10-31 – Getafe 0-2 Barcelona (LaLiga 15/16)

2015-04-28 – Barcelona 6-0 Getafe (LaLiga 14/15)

2014-12-13 – Getafe 0-0 Barcelona (LaLiga 14/15)

2014-05-03 – Barcelona 2-2 Getafe (LaLiga 13/14)

2014-01-16 – Getafe 0-2 Barcelona (Copa del Rey 13/14)

Barcelona vs. Getafe : alineaciones confirmadas

Barcelona: Neto, Dest, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Lenglet, Pedri, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Ousmane Dembélé, Lionel Messi y Antoine Griezmann.

Getafe: David Soria; Damián, Djene, Cabaco, Olivera; Maksimovic, Arambarri, Nyom, Cucurella; Cucho y Mata.

Getafe contra Barcelona

Luego del parón por la Fecha FIFA y el fútbol de selecciones en el mundo, Barcelona buscará continuar con su racha ganadora ante Getafe en condición de visita. El entrenador Ronald Koeman podrá disponer de lo mejor de su plantilla, con las excepciones de Ter Stegen, Jordi Alba y Umtiti, lesionados.

No obstante, el holandés recupera a Junior Firpo y Pjanic para este encuentro. Sin embargo, la polémica se instaló en la interna de Barcelona por las últimas declaraciones de Antoine Griezmann respecto a su posición en Barcelona. El francés afirmó que su entrenador en la selección si sabe dónde ponerlo mandando una fuerte indirecta contra Koeman.

Barcelona vs. Getafe: horarios para ver LaLiga de ESPAÑA

Perú / Lima – 14:00 horas

Colombia / Bogotá – 14:00 horas

Ecuador / Quito – 14:00 horas

Chile / Santiago – 16:00 horas

Argentina / Buenos Aires – 16:00 horas

Uruguay / Montevideo – 16:00 horas

Brasil / Brasilia – 17:00 horas

Paraguay / Asunción – 15:00 horas

Bolivia / La Paz – 15:00 horas

Venezuela / Caracas – 15:00 horas

Estados Unidos / Nueva York – 15:00 horas

México / Ciudad de México – 14:00 horas

España / Madrid – 21:00 horas

Honduras / Tegucigalpa – 13:00 horas

Guatemala / Ciudad de Guatemala – 13:00 horas

Costa Rica / San José – 13:00 horas

Canadá / Toronto – 15:00 horas

Ante estos dichos, el holandés respondió fiel a su estilo. "Cada uno tiene derecho a decir cosas. Sabemos que este tipo de cosas pueden pasar. Estuve hablando con Antoine no por lo que ha dicho. Hablamos sobre su posición y sobre el rendimiento del jugador”, expresó.

“Le dije que yo busco lo mejor para el equipo y, si pienso que su posición es por la derecha con libertad, porque no juega en banda juega más adentro, y puede jugar de '10' y de '9', y al final decido yo lo que es lo mejor para el equipo, y luego cada jugador tiene que sacar el máximo rendimiento”, agregó en la conferencia previa al duelo de este sábado.

Ahora, Koeman tendrá que saber dosificar a su plantel, pues a partir de la fecha se viene una verdadera maratón de partido al cuadro culé que incluyen el choque ante la Juventus de Cristiano Ronaldo por Champions League y el clásico de España ante Real Madrid.

Barcelona vs. Getafe: alineaciones probables

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest; Busquets, De Jong; Messi, Coutinho, Ansu Fati y Griezmann.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; “Cucho” Hernández y Jaime Mata.

Movistar LaLiga EN VIVO Barcelona vs. Getafe

- El partido se televisa en España por los canales Mitele Plus, Movistar LaLiga, Movistar Laliga 1 y Partidazo in Movistar LaLiga. Sigue en directo la programación para ver el juego Barcelona vs. Getafe por LaLiga de España.

Movistar Canales de España Movistar LaLiga Canal 46 de Movistar Movistar LaLiga 1 Canal 47 de Movistar y 112 de Orange Movistar LaLiga UHD Canal 440 de Movistar Orange TV Canal 110 de Orange Jazztel TV Canal 108-109 (Calidad 4k) LaLiga TV (Bar) Canal 146 de Movistar Mitele PLUS Móvil, tablet, ordenador, Smart TV y Chromecast.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO Barcelona vs. Getafe?

ESPN 2 Canales TV DirecTV (Perú) Canal 625 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Argentina) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Uruguay) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Chile) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Colombia) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Ecuador) Canal 623 (SD) y Canal 1623 (HD) DirecTV (Venezuela) Canal 624 (SD) Movistar (Perú) Canal 506 (SD) y Canal 741 (HD) Movistar (Chile) Canal 482 (SD) y Canal 886 (HD) Movistar (Argentina) Canal 201 (HD) Claro TV (Perú) Canal 65 (SD) y Canal 523 (HD) Claro TV (Chile) Canal 175 (SD) y Canal 475 (HD) Claro TV (Colombia) Canal 511 (SD) y 1511 (HD) Claro TV (Ecuador) Canal 90 (SD) y Canal 590 (HD) Claro TV (Argentina) Canal 107 (HD) Telecentro (Argentina) Canal 105 (D) y Canal 1011 (HD) Cablevisión (Argentina) Canal 23 (A) y Canal 103 (D/HD) Grupo TV Cable (Ecuador) Canal 202 (SD) y Canal 734 (HD) VTR Chile Canal 49 (Santiago) y 841 (HD) Supercanal (Argentina) Canal 15 (A), 103 (D) y 1003 (HD) Dibox (Argentina) Canal 101 (HD) Cablevisión Flow (Argentina) Canal 103 (HD)

Canales para ver SKY Sports EN VIVO Barcelona vs. Getafe

- Mira todos los partidos del Barcelona en México y Centroamérica por SKY Sports.

Canales SKY Sports 1 SKY Sports 2 SKY Sports 3 México 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Costa Rica 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Guatemala 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Nicaragua 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Honduras 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 El Salvador 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 R. Dominicana 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516

