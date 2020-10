Barcelona: Ronald Koeman tuvo un tenso cruce con el DT del Getafe - VIDEO

El Barcelona perdió 1-0 ante el Getafe este 17 de octubre por la quinta fecha de la Liga Santander y, tras culminar el encuentro, Ronald Koeman tuvo un tenso cruce con el entrenador del cuadro rival, José Bordalás.

Jaime Mata anotó de penal el único tanto del partido a los 56’ minutos, con el triunfo en el Estadio Alfonso Pérez los locales se metieron en la segunda casilla del torneo español y mandaron a los catalanes a la novena posición, por lo que el estratega holandés acabó algo molesto el encuentro.

Tras estrechar la mano con el director técnico del Getafe, Koeman comenzó a reprocharle alguna acción que tuvo durante el duelo y las cámaras de televisión pudieron captar claramente el enojo que desbordaba el neerlandés.

No obstante, lo ocurrido durante el encuentro entre ambos entrenadores recién se supo en la conferencia de prensa, en donde se dio a conocer que el director técnico de los azulgranas estaba molesto porque el defensor rival Nyom lo había insultado.

“El jugador número 12, Nyom creo, me ha demostrado una falta de respeto. Me ha dicho varias veces cosas muy feas que no voy a repetir. Le he dicho (a Bordalás) que hable con él, que esto no es lo que hay que hacer”, indicó Ronald Koeman frente a las cámaras de la prensa.

Por su parte, Bordalás confirmó las palabras del holandés.: “No he hablado todavía con el jugador, lo haré mañana con calma y tranquilidad. Ya le dicho a Ronald que mañana hablaré con él porque los insultos no tienen cabida en nuestro equipo, pero insisto en que dudo mucho de que Nyom le haya dedicado esos insultos. Lo conozco bien y es muy competitivo, pero también sé que es una persona muy respetuosa”.

Por último, cabe recordar que Nyom fue uno de los protagonistas del encuentro entre el Barcelona y el Getafe. El defensor camerunés le encajó un codazo en la cara a Lionel Messi y tuvo un encuentro duro con Ansu Fati. Ahora, el futbolista se prepara para el duelo de su equipo ante el Granada la próxima semana.