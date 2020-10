Barcelona demandará a medio que publicó polémica y racista nota contra Ansu Fati

El último martes, Barcelona debutó con un gran triunfo al golear al Ferencváros por la Champions League, en donde Ansu Fati se encargó de anotar el segundo de los cinco goles; sin embargo, días después más se habla de actos racistas contra el 22 culé que por su gol o sus jugadas.

Y es que, una desafortunada crónica del periodista Salvador Sostres en el medio ABC, generó una ola de críticas por el claro racismo contra Ansu Fati. Por este hecho, varias personalidades se han sumado a respaldar al futbolista lamentando lo sucedido, pero, sobre todo, Barcelona no lo pasará por alto y ya alista acciones legales contra los protagonistas.

"Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación", precisó Antoine Griezmann sobre el artículo publicado en el medio mencionado. Incluso hasta la alcaldesa de Barcelona se pronunció al respecto. "Todo mi apoyo para Ansu Fati a todos los jóvenes anónimos a los que la caverna caricaturiza y estigma por su color de piel", señaló, en donde además instó al medio a rectificarse y pedir disculpa.

A su vez, el autor de la polémica crónica, se disculpó por lo sucedido, en el cual argumento que sus palabras no fueron de desprecio o racismo. "Lamento profundamente el malentendido y pido disculpas a quien se haya sentido ofendido", sentenció.

¿Qué decía la nota de ABC sobre Ansu Fati?

Ansu corriendo tiene algo de gacela, de mantero jovencísimo y negro que de repente veías corriendo por el Paseo de Gracia cuando alguien al grupo de ¡Agua, Agua! anunciaba que la Guardia Urbana había llegado. Selváticas estampas en el corazón de la ciudad. Ahora esto no pasa, porque para Ada Colau (Alcaldesa de Barcelona) los delincuentes son los policías y no los manteros, que ya no tienen que salir corriendo. También es cierto que sin turistas, les flaquea bastante el negocio.