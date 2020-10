Ronald Koeman desafía al Real Madrid: "Sabemos mejor que nadie que toca ganar el partido"

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, se manifestó acerca del duelo que tendrá que enfrentar este sábado 24 de octubre ante Real Madrid: quiere aprovechar el mal momento de los 'Blancos' quienes vienen de caer sorpresivamente en Champions League.

"Siempre existe mucha presión. No depende del resultado del último partido ni para nosotros ni para el Madrid. No ha sacado el resultado que tenía que hacer, pero eso no quiere decir que es un equipo que venga con un nivel muy bajo, creo que el Madrid es un equipo grande que puede aguantar esa presión. Sabemos mejor que nadie que toca ganar el partido", indicó en conferencia de prensa.

"Lo mejor es asistir a un 'Clásico' en el campo -como futbolista-. Si no se puede estar en el campo, pues es mejor verlo como entrenador. Es un partido diferente a los demás donde siempre hay mucha más presión, pero llevo muchos años en este deporte. Hay que aguantar la presión y dormir tranquilamente", agregó.

Entorno a la ausencia de público, Koeman detalló que será algo muy extraño debido a que este tipo de eventos se encuentran enmarcados por el color y fuerza que brindan las respectivas hinchadas.

"Sí, claro, que nos faltan partidos de fútbol. Es un poco extraño un campo tan grande no tener a nadie para ayudar e intentar crear un ambiente importante para el equipo local. Es muy extraño, pero tenemos que estar acostumbrados. Ojalá pronto podamos tener ese ambiente y, sobre todo, en partidos contra el Madrid. El público es casi un jugador más en el campo", detalló.

Finalmente, explicó que buscarán prepararse de la mejor manera para afrontar el duelo ante los 'Blancos'. "Bueno, primero, tenemos que prepararnos nosotros mismos. El contrario tiene su calidad cuando tiene el balón. A veces, ha jugado más un 4-4-2 contra el Barcelona que un 4-3-3 que ha estado jugando últimamente y no va a dejar los espacios que ha dejado en los últimos partidos".

"Esperamos un Madrid más compacto con menos espacios. También, para ellos, importante es si Ramos va a estar o no porque es un gran central, es uno de los mejores, tiene muchísima personalidad sobre el campo", concluyó.