Barcelona vs Real Madrid EN VIVO vía DirecTV Sports: horarios y canales TV del clásico español por LaLiga

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO vía DirecTV EN VIVO el mundo deportivo se paraliza por 'El Clásico' este sábado por la fecha 7 de LaLiga Santander. Un Camp Nou sin público acogerá el duelo más importante del fútbol español a partir de las 9 a.m. (hora peruana). Podrás seguir todas las incidencias con Libero.pe.

Será un clásico especial. El primero de Ronald Koeman y Ansu Fati, mientras que podría ser uno de los últimos de Lionel Messi. Los 'blaugranas' buscarán una nueva victoria luego de ganar a mitad de semana por 5-1 sobre Ferencvaros.

Al frente está el complicado cuadro 'merengue', que tiene un inicio preocupante en la temporada y esta semana encadena dos derrotas sorpresivas: ante el recién ascendido Cádiz (0-1) y ante Shakhtar Donetsk (2-3), ambas cayendo en condición de local.

Ante este difícil panorama, Zidane descartó en conferencia de prensa una eventual derrota ante una posible caída en 'El clásico'.

“Es lo que se dice, no lo voy a negar. Qué cambia. El año pasado igual, en la primera etapa igual... Lo que tengo que hacer es mi trabajo, el resto nada”, aseguró 'Zizou' al respecto.

Las diferentes bajas en el equipo 'merengue' han mermado al equipo y limitado las convocatorias del técnico. Y es que no podrá contar con Eden Hazard, Daniel Carvajal, Odegaard, Álvaro Odriozola ni Mariano Díaz.

Sergio Ramos era la gran duda del día. Su ausencia en los últimos partidos provocó inestabilidad en el equipo y, pese a no estar recuperado del todo de las molestias en la rodilla, el capitán fue 'filtrado' y está en la lista de convocados del Real Madrid para el duelo con el fin de darle fortaleza defensiva al equipo.

De esta manera, Zidane apostará por una ofensiva compuesta entre su goleador, Karim Benzema, y el brasileño Vinicius Jr. Además, también destacan Luka Modric y en el arco Courtois.

Del otro lado está el Barcelona, que cayó ante Getafe la jornada pasada pero que encontró consuelo con su goleada en la Champions League. Para Koeman será la primera oportunidad como estratega en un clásico español e intentará ganar, pero no se confía del irregular comienzo de su rival de turno.

"El Real Madrid puede no haber estado al nivel en los dos últimos encuentros, pero eso no quiere decir que venga con la moral baja. Es un equipo grande con gente experimentada que sabe aguantar la presión. Saben que toca ganar el partido. No creo que les influya lo que ha pasado recientemente", aseveró en conferencia de prensa.

Del lado de los 'blaugranas', Ansu Fati, la joven estrella que deslumbra en España, tendrá su primera participación en el Clásico y buscará seguir rompiendo récords. Además, se prevé un once de memoria en el equipo de Cataluña, con Griezmann, Coutinho, Piqué y Lionel Messi como figuras.

Barcelona vs Real Madrid: alineaciones probables

Barcelona : Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest; Busquets, De Jong; Griezmann, Coutinho, Ansu Fati y Messi.

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Valverde; Vinicius y Benzema

Barcelona vs Real Madrid: ficha del clásico

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO ¿Cuándo juegan? Sábado 24 de Octubre ¿Dónde? Estadio Camp Nou (Cataluña) ¿A qué hora? 9:00 h (Perú); 16:00 h (España) ¿En qué canal? DirecTV Sports

Barcelona vs Real Madrid: horarios en el mundo

País Horario Perú 9:00 Argentina 11:00 Bolivia 10:00 Brasil 12:00 Canadá 11:00 Chile 11:00 Colombia 9:00 Costa Rica 8:00 Cuba 8:00 Ecuador 9:00 El Salvador 8:00 EE. UU. 9:00 Guatemala 8:00 Honduras 8:00 México 9:00 Nicaragua 8:00 Panamá 9:00 Paraguay 10:00 Puerto Rico 10:00 R. Dominicana 9:00 Uruguay 11:00 Venezuela 10:00 España 16:00 Italia 16:00 Japón 23:00

¿Dónde ver el Barcelona vs Real Madrid?

Argentina: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: FOX Premium 1

Chile: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

Colombia: DIRECTV Sports (canales 610-619)

Costa Rica: SKY Sports (canales 504 y 546), TUDN

Cuba: Tele Rebelde

Ecuador: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

El Salvador: SKY Sports (canales 504 y 546), TUDN

Estados Unidos: beIN SPORTS

México: SKY Sports (canales 504 y 546), TUDN

Nicaragua: SKY Sports (canales 504 y 546) y TUDN

Panamá: SKY Sports (canales 504 y 546) y TUDN

Paraguay: Tigo Sports

Perú: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

Puerto Rico: SKY Sports (canales 504 y 546) y TUDN

Uruguay: Sports (canales 610 y 619)

Venezuela: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

¿Cómo ver DirecTV Barcelona vs Real Madrid?

DirecTV Sports SD SD SD HD HD 4K Canal Perú 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Argentina 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Colombia 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Ecuador 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Chile 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Venezuela 610 614 683 1610 1614 4000 Canal Uruguay 610 614 683 1610 1614 4000

¿Cómo tener DirecTV y cómo tenerlo gratis?

¿Se puede ver DirecTV Gratis? Sí, ya que DirecTV ofrece 7 días de prueba gratuita para los interesados en adquirir alguno de esos paquetes. Esta promoción permite a los usuarios a ver deportes, series y películas exclusivas, ya sea en televisión o vía DirecTV Go.