Real Madrid – Barcelona en vivo: ¿cómo, cuándo y dónde ver Clásico de España por LaLiga?

Ver Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO el Clásico de España se disputa este sábado 24 de octubre, a partir de las 16:00 horas de Madrid (9:00 horas de Lima), en el estadio Camp Nou por la fecha 5 de LaLiga Santander. La transmisión del duelo estará a cargo de las empresas Movistar + y Orange TV por los diales Movistar LaLiga, Partidazo in Movistar y Mitele Plus en España; Sudamérica lo verá por las pantallas de los canales 610 y 1610 de DirecTV Sports y la aplicación DirecTV Go; en México y Centroamérica la señal del juego va por SKY Sports HD. Sigue la transmisión del partido de fútbol en vivo, con la información previa y los videos de los goles en tiempo real durante el minuto a minuto del diario Libero.pe.

El partido entre Real Madrid y Barcelona llega en un momento donde el fútbol español busca recuperar terreno entre las mejores ligas de Europa. El buen momento del Bayern Múnich en la Bundesliga, la tensa rivalidad de los equipos de la Premier League y el crecimiento en la Serie A parece haber opacado en cierta forma los juegos de LaLiga. Sin embargo, un clásico entre los dos mejores del país ibérico tendrá la atención de todo el mundo.

Horarios y canales para ver Real Madrid vs. Barcelona por Clásico de España

País Horario Canales TV España 16:00 Movistar LaLiga y Mitele Plus Argentina 11:00 DirecTV Sports (canales 610-1610) Bolivia 10:00 TiGo Sports Brasil 12:00 ESPN Brasil Canadá 10:00 beIN Sports Chile 11:00 DirecTV Sports (canales 610-619) Colombia 9:00 DirecTV Sports (canales 610-619) Costa Rica 8:00 SKY Sports (canal 504-546) Cuba 10:00 Tele Rebelde Ecuador 9:00 DirecTV Sports (canales 610-619) El Salvador 8:00 SKY Sports (canal 504-546) Estados Unidos 10:00 beIN Sports y Fanatiz Guatemala 8:00 SKY Sports (canal 504-546) Honduras 8:00 SKY Sports (canal 504-546) México 9:00 SKY Sports (canal 504-546) Nicaragua 8:00 SKY Sports (canal 504-546) Panamá 9:00 SKY Sports (canal 504-546) Paraguay 10:00 DirecTV Sports (canales 610-619) Perú 9:00 DirecTV Sports (canales 610-619) Puerto Rico 10:00 SKY Sports (canal 504-546) R. Dominicana 10:00 SKY Sports (canal 504-546) Uruguay 11:00 DirecTV Sports (canales 610-619) Venezuela 10:00 DirecTV Sports (canales 610-619) Italia 16:00 DAZN Francia 16:00 Canal + y RMC Sports Alemania 16:00 DAZN Japón 23:00 DAZN y WOWOW

Así llega el Real Madrid al clásico de España

El Real Madrid no encuentra a su mejor referente desde la partida de Cristiano Ronaldo en la Juventus. No despegan Vinicius, Jovic y Rodrygo en su totalidad. A esto se le suma las repetidas lesiones de Eden Hazard y ya se extraña mucho al Luka Modric del 2018. Zidane busca encontrar a su mejor once pero todavía el equipo no toma forma. La última derrota (3-2) a manos del Shakhtar en la Champions, dejó un mal sabor a todos los hinchas, sobre todo, porque el equipo ucraniano llegó con un mar de bajas.Cabe señalar que los merengues perdieron (1-0) fente al Cádiz.

No queda otra que apelar por la experiencia, Zidane apostará por el siguiente once para vencer al Barcelona: Real Madrid: Thibaut Courtois, Nacho, Raphael Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Luka Modric, Karim Benzema y Vinicius Junior.

Así llega el Barcelona al clásico de España

En el Barcelona las cosas todavía no están del todo claras. Si bien se pudo ganar por 5-1 al humilde Ferencváros de Hungría, en la fecha anterior de LaLiga cayeron por la mínima diferencia (1-0) a manos del Getafe. Ronald Koeman parece haber encontrado el once ideal para derrotar al clásico rival: Neto, Jordi Alba, Lenglet, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Ansu Fati, Antoine Griezmann y Lionel Messi.

"Ojalá que duerma tranquilo. Es un partido diferente a los demás, para todos. En un Clásico siempre hay más presión, pero llevo muchos años en esto. Vamos a jugar un partido mañana contra nuestro gran rival", dijo el entrenador holandés del Barcelona previo al choque contra Real Madrid.

Real Madrid vs. Barcelona: alineaciones probables

Barcelona: Neto, Jordi Alba, Lenglet, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Philippe Coutinho, Ansu Fati, Antoine Griezmann y Lionel Messi.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Nacho, Raphael Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Toni Kroos, Federico Valverde, Luka Modric, Karim Benzema y Vinicius Junior.

¿Cómo, cuándo y dónde ver Real Madrid vs. Barcelona en España?

El partido entre Real Madrid vs. Barcelona será televisado por las empresas de Movistar + y Orange TV en toda España. Los diales que estarán haciendo la cobertura del clásico español son los siguientes: Movistar LaLiga, Movistar LaLiga 1, Movistar LaLiga UHD y LaLiga TV (solo disponible en bares). Por otro lado, Mitele PLUS hará su propia transmisión vía live streaming.

Canales de TV Movistar + Orange TV Movistar LaLiga Dial 46 Dial 110 Movistar LaLiga 1 Dial 47 Dial 112 Movistar LaLiga UHD Dial 440 Dial 111 LaLiga TV BAR Dial 146 -

Movistar +

Movistar + (o Movistar PLUS) ofrece una gran cantidad de contenido exclusivo para el gusto de sus clientes como canales de noticias de actualidad, deportes, espectáculos, música, señales internacionales, documentales, series, cine, entre otros. También se encuentra disponible en Som TV de Andorra. Puedes contratar el servicio de fibra óptica en el hogar o líneas móviles como principales opciones.

Orange TV

Orange TV transmite contenido especial para sus clientes que no cuentan con Movistar +. Aquí podrás disfrutar de juegos de LaLiga de España como partidos de la Europa y Champions League.

Mitele PLUS

Mitele PLUS es un servicio de streaming con una amplio contenido para el gusto de sus clientes y que tiene como pago único la cifra de 20 euros. Si estás en España, podrás ver la transmisión en dos dispositivos de forma simultanea: uno de ellos en Smart TV (HD) y otro en un móvil, tablet y ordenador. Recuerda que no podrán ser más de dos ordenadores, dos móviles o dos tables, ni mezclados. Solo un SmarTV TV y una TV con Chromecast, Amazon Firetick o decodificador y el otro móvil, ordenador o tablet.

- ¿Cuáles son los pasos para contratar Mitele Plus?

1. Ingresa a https://www.mitele.es/suscripciones/

2. Elige una de estas dos opciones que deseas contratar:

Suscripciones disponibles en España: mitele PLUS Básico, mensual o anual.

Suscripciones disponibles desde el extranjero: mitele PLUS Internacional, mensual o anual.

3. Tras esto, dale click en "Más información".

4. Elige una de las 3 opciones: Mensual, Anual o Para Regalo.

5. Si ya estás registrado, introduce tu email y contraseña (Crea una cuenta si no lo estas).

6. Elige la formar de pago con tarjeta (VISA o MASTERCARD) o selecciona la opción Paypal.

7. Llena los datos y eso será todo. Mitele Plus te dará la bienvenida y ya podrás disfrutar de todo el contenido.

- Estos son los dispositivos donde puedes ver Mitele PLUS

Amazon TV Firestick

Chromecast

SmarTV Samsung (de 2015 en adelante) y LG (2014 y 2015 en adelante)

Android TV 7.0 – Sony, Hisense, Philios, Sharp, BenQ, Nvidia, TCL y Nexus.

STB

PC – Chrome, Mozilla Firefox, Edge o Sagari

Móviles Android 5.0 (o superior) y iOS 10 (o superior)

Canales para ver DirecTV Sports EN VIVO Real Madrid vs. Barcelona en Sudamérica

La señal de DirecTV Sports traerá la cobertura del clásico para los países de Perú, Venezuela, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Chile y Paraguay. Revisa la guía de canales a continuación.Cana

Guía de canales de TV para DirecTV Sports en Sudamérica Perú 610 SD 614 SD 683 SD 1610 HD 1614 HD 4000 4k Argentina 610 SD 614 SD 683 SD 1610 HD 1614 HD 4000 4k Colombia 610 SD 614 SD 683 SD 1610 HD 1614 HD 4000 4k Ecuador 610 SD 614 SD 683 SD 1610 HD 1614 HD 4000 4k Chile 610 SD 614 SD 683 SD 1610 HD 1614 HD 4000 4k Venezuela 610 SD 614 SD 683 SD 1610 HD 1614 HD 4000 4k Uruguay 610 SD 614 SD 683 SD 1610 HD 1614 HD 4000 4k

DirecTV Go

El servicio DirecTV Go es la aplicación streaming de la cadena DirecTV Sports que, también, se encuentra disponible en los países de Sudamérica.

Canales para ver SKY Sports EN VIVO Real Madrid vs. Barcelona en México y Centroamérica

La señal de SKY Sports traerá la cobertura del clásico para los países de México, Panamá, Honduras, Costa Rica, Puerto Rico, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Revisa la guía de canales a continuación.

Canales SKY Sports 1 SKY Sports 2 SKY Sports 3 México 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Costa Rica 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Guatemala 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Nicaragua 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 Honduras 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 El Salvador 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516 R. Dominicana 501 - 1501 502 - 1502 516 - 1516

Aquí se juega el Clásico de España: Real Madrid vs. Barcelona – Camp Nou

El estadio Camp Nou de Barcelona será el escenario para el partido Real Madrid vs. Barcelona.

