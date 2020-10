Gerard Piqué: “Lionel Messi se merece todo. El estadio nuevo debe llevar su nombre”

El mundo del fútbol se paralizará este sábado cuando Barcelona y Real Madrid se enfrenten en una nueva edición del clásico de España por la fecha siete de LaLiga Santander. Los dirigidos por Ronald Koeman y Zinedine Zidane llegan golpeados a este partido luego de sus derrotas ante el Getafe y Cádiz, respectivamente, en la jornada pasada.

Pero en la previa de este importante partido, Gerard Piqué volvió a tocar un tema que parecía olvidado por el mundo blaugrana: la frustrada salida de Lionel Messi del club. El central habló sobre ello y respaldó la decisión del argentino criticando además la gestión de Josep María Bartomeu.

"¿Messi? Yo como presidente habría actuado diferente. Leo se había ganado sobradamente tomar una decisión y sí él consideraba que debía irse. Yo como presidente hubiese actuado diferente. Un jugador que durante 16 años te ha dado tanto. Estás obligado a llegar a un acuerdo con él. No puede ser tan evidente que las dos partes estén tan distanciadas”, inició.

“Yo me pregunto: ¿Cómo puede ser que el mejor jugador de la historia, que hemos tenido la santa suerte de disfrutar, se levante un día y envíe un burofax porque siente que no le están escuchando? Todo es demasiado chocante. ¿Qué está pasando? Leo se lo merece todo. El estadio nuevo debe llevar su nombre y luego el del patrocinador. Debemos preservar nuestras figuras, no desprestigiarlas. Me pone de los pelos de punta”, agregó.

Respecto a su nulo respaldo durante este tenso momento, Gerard Piqué señaló que evitó pronunciarse ya que quería darle espacio a Lionel Messi, pues consideró que era una decisión totalmente personal.

“Le pedí a Leo que aguantara. No tuve mucho trato con él esos días porque creí que era una decisión muy personal. Recuerdo uno: 'Leo, es un año, y luego viene gente nueva’”, sentenció.