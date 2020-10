Barcelona vs Real Madrid EN VIVO DIRECTV: Horario, canal y dónde ver Clasico LaLiga

El mundo se detiene para ver el Barcelona vs Real Madrid por la séptima jornada de LaLiga Santander en el Camp Nou. El clásico español será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO vía la señal de DirecTV desde las 9:00 horas de Perú. Además, para segui Fútbol Online solo debes seguir el Minuto a Minuto en Libero.pe que te traerá todas las incidencias al instantes.

Horarios en el mundo para ver Barcelona vs. Real Madrid, clásico de España

España, Italia, Francia, Italia y Alemania –16:00 horas

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay – 11:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia, México, Panamá, México y Estados Unidos – 9:00 horas

Venezuela, Bolivia, Paraguay, Canadá, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana – 10:00 horas

Honduras, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua y El Salvador – 8:00 horas

Al primer clásico español de la temporada, Barcelona y Real Madrid tienen un presente distinto, por lo que, los azulgranas llegan como favoritos para quedarse con los tres puntos frente a un equipo merengue que viene entre críticas.

Fuera de su estreno espléndido en la Champions League, Barcelona viene de perder en LaLiga contra el humilde equipo de Getafe; sin embargo, este resultado puede tomarse como un traspié, pues el equipo culé ha ido mostrando un buen resultado en su juego.

Por su parte, Real Madrid viene en medio de fuertes críticas, en donde, además, se ha puesto en duda la continuidad de Zidane. Los merengues perdieron en su debut en la Champions League y, en LaLiga también cayeron contra el Cádiz, por lo que, una tercera derrota consecutiva sería muy dura para el plantel y directiva.

Zidane, confía en revertir la historia

"Un Clásico es un Clásico. Creo que va a ser un buen partido a pesar de la situación. Siempre un Barça-Madrid es un partido de equipo a equipo. El Barcelona sabe jugar muy bien al fútbol y te complica las cosas siempre. Vamos a tener un patrido difícil mañana y eso es muy bueno", precisó Zidane en la previa del partido.

"Siempre he sido crítico conmigo, pero nosotros sabemos que las cosas las podemos cambiar todos juntos. Después de una derrota, la mayoría de las críticas son para mí. Es normal. Yo no vivo del pasado, lo más importante es lo que viene y tenemos ganas de hacer un buen partido. Nosotros siempre salimos al campo pensando en ganar. A veces no salen las cosas por varios factores, pero es así. Nosotros siempre metemos nuestra motivación en el terreno de juego".

Koeman, no se fía del Real Madrid

"Cuando cometes errores, quieres mejorar. No tiene sentido no tener motivación para mañana, para ningún equipo. El Real Madrid tiene experiencia, no espero un Madrid vulnerable, sino que espero lo contrario. Que el Madrid no haya estado a su nivel en los últimos partidos en casa, no quiere decir que venga un equipo de perfil bajo. Es un equipo grande, sabe llevar la presión, y sabe que les toca ganar el partido, pero no creo que les influyan sus derrotas", confesó Koeman en la previa del clásico.

Barcelona vs Real Madrid: alineaciones y formaciones probables

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Sergiño Dest; Busquets, De Jong; Coutinho, Ansu Fati, Griezmann, Messi

Técnico: Ronald Koeman.

Real Madrid: Thibaout Courtois, Nacho, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Benzema

Técnico: Zinedine Zidane.

EN VIVO Real Madrid vs Barcelona: Guía de TV

DirecTV será el encargado de transmitir EN VIVO el clásico español.

Argentina: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: FOX Premium 1

Chile: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

Colombia: DIRECTV Sports (canales 610-619)

Costa Rica: SKY Sports (canales 504 y 546), TUDN

Cuba: Tele Rebelde

Ecuador: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

El Salvador: SKY Sports (canales 504 y 546), TUDN

Estados Unidos: beIN SPORTS

México: SKY Sports (canales 504 y 546), TUDN

Nicaragua: SKY Sports (canales 504 y 546) y TUDN

Panamá: SKY Sports (canales 504 y 546) y TUDN

Paraguay: Tigo Sports

Perú: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

Puerto Rico: SKY Sports (canales 504 y 546) y TUDN

Uruguay: Sports (canales 610 y 619)

Venezuela: DIRECTV Sports (canales 610 y 619)

Barcelona vs. Real Madrid: canales para ver clásico español en directo

El partido entre Barcelona y Real Madrid será transmitido en diferentes partes del mundo. En Sudamérica, la cadena DirecTV Sports será el encargado de televisar el duelo en los países de Perú, Argentina, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Chile y Venezuela; en Bolivia se verá por TiGO Sports. En los Estados Unidos, el canal Bein Sports y Fnatiz son los que pasarán el juego. SKY Sports tendrá la cobertura exclusiva para México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. Finalmente, en España se verá por las señal los diales de Movistar LaLiga, Movistar LaLiga, Partidazo in Movistar, LaLiga TV Bar y el servicio streaming de Mitele Plus.