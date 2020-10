Ver Barcelona vs Real Madrid en México vía SKY Sports: ¿cómo y dónde ver el clásico español?

Ver Sky Sports HOY GRATIS | Sigue el partido Barcelona vs Real Madrid EN VIVO | El Club Barcelona recibe en el Camp Nou al Real Madrid por una nueva edición del clásico español este sábado 24 de octubre. El derbi será transmitido en México desde el canal SKY Sports a partir de las 09:00 horas y 16:00 horas de España.

Conoce toda la programación del canal SKY Sports gracias al diario Líbero.pe. En esta previa del encuentro Barcelona vs Real Madrid encontrarás: guía de canal para seguir minuto a minuto el clásico español, pronósticos de casas de apuestas, alineaciones, link para ver el derbi y más.

¿Qué canal transmite el clásico Barcelona vs Real Madrid?

Averigua el canal que transmitirá el partido Barcelona vs Real Madrid de acuerdo al país en el que te encuentres.

País Canal Argentina DirecTV Sports Bolivia Tigo Sports Brasil ESPN Canadá beIN Sports Chile DirecTV Sports Colombia DirecTV Sports Costa Rica SKY Rep. Dominicana SKY Ecuador DirecTV Sports El Salvador SKY Guatemala SKY Honduras SKY México SKY, Blue To Go Nicaragua SKY Panamá SKY Paraguay Tigo Sports Perú DirecTV Sports España Movistar LaLiga Estados Unidos Fanatiz, beIN Sports Uruguay DirecTV Sports Venezuela DirecTV Sports

Últimas noticas del Barcelona

Sin Luis Suárez, el capitán Leo Messi ha sabido asociarse de forma exitosa con el joven prodigio Ansu Fati, aunque el astro argentino todavía no ha encontrado su mejor momento.

"No tengo ninguna duda sobre su rendimiento y vamos a verlo en los próximos partidos, estoy seguro", dijo Koeman, aunque admitió que su "rendimiento puede ser mejor".

El hombre más goleador de los clásicos con 26 dianas en 42 partidos contra el Real Madrid, sólo lleva anotados dos goles en cinco partidos oficiales, ambos de penal, a los que hay que añadir tres asistencias.

La duda en ataque para el Barcelona es si Koeman optará por Antoine Griezmann, del que afirmó este viernes que "como cualquier jugador tiene opciones de jugar", sin ir más allá, o volverá a apostar por el portugués francisco Trincao.

El técnico holandés también confía en poder contar con Jordi Alba, tras superar una lesión muscular.

¿A qué hora empieza el partido Barcelona vs Real Madrid en México?

El clásico español entre Barcelona vs Real Madrid está programado para las 09:00 horas de México por la señal de SKY Sports y Blue To Go. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto del derbi mediante la app de este canal.

¿A qué hora comienza el clásico Barcelona vs Real Madrid?

Aquí conocerás la guía de horarios en todo el mundo para ver el inicio del partido Barcelona vs Real Madrid.

Colombia: 09:00 horas

Ecuador: 09:00 horas

Perú: 09:00 horas

México: 09:00 horas

Bolivia: 10:00 horas

Canadá: 10:00 horas

Estados Unidos: 10:00 horas

Paraguay: 10:00 horas

Venezuela: 10:00 hora

Argentina: 11:00 horas

Brasil: 11:00 horas

Chile: 11:00 horas

Uruguay: 11:00 horas

España: 16:00 horas

Últimas noticias del Real Madrid

Real Madrid, que perdió el liderato liguero el fin de semana pasado tras caer 1-0 en su casa ante el Cádiz, llega lleno de dudas sobre su juego al estadio azulgrana.

La derrota el jueves, de nuevo en su estadio, ante el Shakhtar Donetsk 3-2 en la Liga de Campeones sólo sirvió para profundizarlas a las puertas del primer clásico de la temporada.

"Mañana es un escenario importante para cambiar nuestra imagen", dijo este viernes el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, insistiendo en que "lo bueno del fútbol es que tú puedes cambiar la situación".

Y es que una tercera derrota consecutiva a manos del eterno rival azulgrana acabaría por hacer explotar la crisis y eventualmente amenazar el puesto de Zidane.

"Es lo que se dice (que se juega el puesto en ese partido). ¿Qué cambia? No cambia nada. El año pasado fue igual, en mi primera etapa igual. Lo que tengo que hacer, es hacer mi trabajo", dijo el técnico blanco.

Tras acabar en tromba la pasada temporada, ganando 10 de 11 partidos tras el confinamiento para llevarse el título liguero, los merengues han empezado la temporada de forma diferente.

La solidez defensiva que le sostuvo en la última parte de la temporada se ha debilitado y también ha bajado el rendimiento ofensivo con un Karim Benzema, que sólo lleva un gol en cinco partidos.

¿Dónde ver SKY Sports México?

Sky Sports cuenta con tres señales en México. En esta tabla, conoce el canal que deberás sintonizar para ver el clásico Barcelona vs Real Madrid

Sky Sports 1:

Canal 501 (SD)

Canal 1501 (HD)

Sky Sports 2:

Canal 502 (SD)

Canal 1502 (HD)

Sky Sports 3:

Canal 516 (SD)

Canal 1516 (HD)

¿En qué estadio se jugará el derbi español Barcelona vs Real Madrid?

El partido Barcelona vs Real Madrid está programado para disputarse este sábado 24 de octubre en el Camp Nou, estadio en el que el club catalán juega de local.

Posibles alineaciones del partido Barcelona vs Real Madrid

FC Barcelona: Neto - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest (o Alba) - De Jong, Busquets - Griezmann, Coutinho, Fati - Messi.

RealMadrid: Courtois - Mendy, Ramos, Varane, Marcelo - Modric, Casemiro, Valverde - Asensio, Benzema, Vinicius