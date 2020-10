Real Madrid se quedó con el clásico español al vencer por 3-1 a Barcelona en el Camp Nou

Barcelona cayó abruptamente por 3-1 a manos del Real Madrid quien se terminó quedando con el gran clásico español desarrollado por la jornada 7 de LaLiga Santander. Lionel Messi fue bien tomado por Sergio Ramos y Raphael Varane.

Justamente, el capitán de los 'Blancos' fue el principal bastión en la zona defensiva, pero a su vez fue el precursor para iniciar el camino hacia la victoria. Los pupilos de Zinedine Zidane golpearon primero gracias a Federico Valverde.

El uruguayo aprovechó un excelente pase de Karim Benzema y así pudo vencer la resistencia de Neto. Sin embargo, minutos después, aparecería Lionel Messi para frotar la lámpara: envió un excelente centro a Jordi Alba quien ya le había ganado la raya a Nacho.

El lateral izquierdo de los catalanes observó que Ansu Fati ingresaba por el medio del área del Real Madrid y decidió ceder el esférico: el joven delantero solo tuvo que añadirla para decretar el empate.

Desde entonces, el encuentro se volvió muy parejo, siendo disputado en su mayoría en la zona medular. Sin embargo, Sergio Ramos logró fabricar un penal: Clément Lenglet lo cogió de la camiseta, el defensor se dejó caer y el árbitro compró.

El propio Sergio Ramos fue el encargado de convertir la pena máxima y ante la adversidad, Barcelona empujó sus líneas en busca de la igualdad. Ya para la etapa complementaria, 'Zizou' dispuso una serie de cambio en la que se encontraba el croata Luka Modric.

Sería el mediocampista quien finalmente selle la victoria de los 'Galácticos' en el Camp Nou. Quedó mano a mano con Neto y lo terminó eludiendo para definir ante una valla totalmente desguarnecida. Una victoria que alivia el momento del Madrid ante tanta sujeción.

Bacelona vs. Real Madrid : así fue el minuto a minuto en directo

SEGUNDO TIEMPO

50' ¡FINAL!

48' Rechaza Sergio Ramos y acaba con la ofensiva catalana.

47' Barcelona presiona y logra un tiro de esquina.

46' Se añaden cinco minutos.

45' ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE REAL MADRID! Luka Modric elude a Neto con un precioso amague y anota el defintivo 3-1.

43' ¡UFFFFFFFFFFFF! Excelente centro de Vazquez para Sergio Ramos y nuevamente aparece Neto para atajar el disparo del defensor. Pudo ser el 3-1.

42' ¡UFFFFFFFFFFFF! Excelente atajada de Neto quien evita la caída de su portería.

41' Rechazo corto de Varane que pudo quedarle para Dembelé.

39' Real Madrid también ejecuta un cambio. Se retiró Asensio e ingresó Rodrygo.

37' Barcelona determina tres cambios. Griezmann, Trincao y Dembelé por Coutinho, Busquets y Pedri.

35' Cabezazo de De Jong y Mendy rechaza al córner. Ejecuta Messi.

34' El remate del argentino se estrella en la barrera. Tiro de esquina.

32' Falta de Vinicius sobre Busquets y es un nuevo tiro libre para Barcelona. Ejecuta Messi.

30' ¡UFFFFFFFFFFFFF! Rechazo desesperado de Varane. Se ha salvado Real Madrid. Córner.

29' Falta de Varane sobre Coutinho. Tiro libre para Barcelona.

27' Barcelona sigue presionando en campo rival. Busca la igualdad.

24' Pase largo de Busquets, pero aparece Courtois. Real Madrid corta todo tipo de conexión.

22' Sergio Busquets intentó filtrar un pase para Alba, pero cruza Vazquez. Barcelona se regocija en su propio campo.

20' Real Madrid alista el ingreso de Luka Modric.

18' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE REAL MADRID! Sergio Ramos anota el 2-1 vía penal.

17' EL VAR determina penal. Alba es amonestado por reclamar.

16' ¿PENAL PARA REAL MADRID? Se detecta una caída producto de un jalón de Lenglet.

13' Barcelona se deja presionar y permite que Real Madrid crezca.

11' Nuevamente Coutinho intenta asociarse, pero Thibaut Courtois.

9' ¡UFFFFFFFFF! Fati centra al área y Coutinho logra cabecear. Pasó cerca de la portería.

7' Pase largo recepcionado por Casemiro, quien conecta un disparo muy flojo.

5' Lionel Messi arremete contra Varane, pero el francés gana el duelo.

3' Córner para Real Madrid. Ejecuta Toni Kroos, pero rechaza la zaga de Barcelona.

1' Pedri intenta un remate raso, pero la defensa bloquea su envío.

¡EMPEZÓ!

PRIMER TIEMPO

47' ¡FINAL!

45' Se añaden dos minutos.

44' Insiste Barcelona con Messi, quien intenta abrir juego con Pedri por la banda izquierda, pero cubre Mendy.

42' Cambio en Real Madrid. Se retiró Nacho, ingresó Lucas Vazquez.

39' Dura falta de Casemiro sobre Messi. Tiro libre para Barcelona.

37' Jordi Alba no logra llegar y es salida para Real Madrid.

36' Tarjeta amarilla para Nacho. Tiro libre para Barcelona. Dura entrada sorbe Coutinho.

35' Valverde corta un avance de Messi. El uruguayo es fundamental.

33' ¿FUE PENAL? Casemiro intentó sobre el área de Barcelona, pero cubre sin problemas Sergiño Dest.

31' Centro de Sergiño Dest, pero es cubierto por Mendy. En salida Real Madrid.

29' Determinan que no hubo falta y continúa el juego.

28' ¿FUE PENAL? Casemiro cruza a Messi y el VAR hace su aparición.

27' Varane realiza un rechazo corto y Coutinho recupera el esférico.

26' Messi intenta asociarse con Coutinho, pero llega Nacho para rechazar.

24' ¡AHORA ES NETO! Excelente pase de Kroos para Benzema quien remata y el guardameta brasileño defiende su portería.

23' ¡UFFFFFFFFFFFFFF! Excelente atajada de Courtois. Messi remató esquinado, pero el guardameta belga salva la portería de Real Madrid.

21' Casemiro y Kroos están ganando las divididas a De Jong y Busquets.

19' Barcelona busca recuperar el esférico. Real Madrid maneja sin problemas.

17' Real Madrid intenta tomar el control del esférico, pero Barcelona sale a presionar.

15' Casemiro intenta filtrar a Mendy, pero se pierde al lateral.

13' Cruce de Lenglet para evitar la subida de Vinicius. Barcelona presenta problemas para cubrir la zona medular.

12' Remate de fuera del área de Coutinho, el cual es atajado sin problemas por Courtois.

11' Barcelona maneja la posesión del esférico sin mucho problema. Falta sobre Coutinho.

10' Excelente corte de Nacho para evitar el pase de Messi a Fati. Real Madrid tiene serios problemas por la banda derecha.

8' ¡GOOOOOOOOOOOOL DE BARCELONA! Excelente pase de Lionel Messi para Jordi Alba quien habilita a Ansu Fati. El joven delantero convierte la igualdad. ¡PARTIDAZO!

7' Pase corto para Vinicius Jr y casi remata solo a la portería de Neto. Se cobra posición adelantada del brasileño.

5' ¡GOOOOOOOOOOOOOL DE REAL MADRID! Federico Valverde rompió líneas y venció la resistencia de Neto. Sorpresa en el inicio del encuentro.

4' Nuevo pase largo para Ansu Fati, pero Courtois sale a cortar sin mucho problema.

3' Excelente cruce de Varane ante el asedio de Messi. Fati había intentado habilitarlo.

2' Coutinho empieza a asociarse por la banda, pero es cubierto por Mendy.

¡EMPEZÓ!

- El partido entre Barcelona y Real Madrid inicia a partir de las 9:00 hora de Perú, Ecuador, México; 11:00 hora de Argentina; y 16:00 hora de España.

- ¡Atención! Formación confirmada del Real Madrid: Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Toni Kroos, Valverde, Vinicius Jr, Karim Benzema y Marco Asensio.

- Suplentes: Lunin, Luis López, Eder Militao, Luka Modric, Marcelo, Lucas Vázquez, Luka Jovic, Isco y Rodrygo.

- ¡Atención! Formación confirmada del Barcelona: Neto; Dest, Gerard Pique, Lenglet, Alba; Sergio, De Jong; Pedri, Coutinho, Ansu Fati; Lionel Messi.

Barcelona vs. Real Madrid en qué canal lo pasan

El partido entre Barcelona y Real Madrid será transmitido por los canales DirecTV Sports, DirecTV Go, ESPN 3, SKY HD, SKY Sports, Movistar LaLiga, Partidazo in Movistar, Movistar LaLiga 1, Movistar LaLiga UHD, DAZN y beIN Sports.

Sergiño Dest

El futbolista nacido en Estados Unidos y que llegó procedente del Ajax de Holanda disputará su primer clásico con la camiseta del Barcelona.

Lionel Messi

Tras la gran incertidumbre sobre su futuro en el Barcelona, Lionel Messi parece haber recuperado la motivación para este clásico con el Real Madrid. En España se cree que podría renovar con el club blaugrana.

Ansu Fati

El llamado a tomar el puesto de Lionel Messi en el Barcelona espera convertir en el Clásico contra el Real Madrid. Ronald Koeman lo prefiere a él antes que Antoine Griezmann, hoy en la banca.

FC Barcelona vs. Real Madrid, dónde ver en Colombia

Debes sintoniza el canal 610 (SD) o canal 1610 (HD) del servicio DirecTV Sports o descargar la app DirecTV Go para poder ver el partido Barcelona-Real Madrid en Colombia.

- Sigue la transmisión de Barca TV para que te enteres de la última información del Clásico de España.

- Rinus Michels, Johan Cruyff, Louis van Gaal, Frank Rijkaard y, ahora, Ronald Koeman son los cinco técnicos de los Países Bajos que han defendido los intereses barcelonistas en los Clásicos. Sólo, Van Gaal debutó con triunfo ante el conjunto madridista. Veremos cómo será la inauguración de la leyenda de Wembley en el banquillo de los Clásicos.

- ¿Cómo le fue a Ronald Koeman como jugador del Barcelona en el clásico? El exdefensor y ahora técnico del equipo blaugrana disputó 14 partidos contra el Real Madrid. Seis victorias, tres empates y cinco derrotas fue el balance que tuvo el holandés. Se destaca la victoria de Copa del Rey de 1990 o el 5-0 de la temporada 1993-94 en aquel soñado Dream Team de Johan Cruyff.

- Neto, Dest, Araujo, Junior Firpo, Pjanić, Riqui Puig, Pedri y Trincão jugarán, por primera vez un clásico entre Barcelona y Real Madrid.

- El FC Barcelona se encuentra a una celebración de alcanzar la cifra redonda de los 400. Contabilizando todas las competiciones, los barcelonistas acumulan 399 goles en los Clásicos.

- Debido a la pandemia de la COVID-19 que existe en todo el mundo, el Barcelona-Real Madrid se jugará por primera vez sin público en la tribunas.

- El francés Zinedine Zidane no coincidió en los terrenos de juego con Ronald Koeman. Además, tampoco se han batido para la victoria desde los banquillos. Así pues, el historial de enfrentamientos entre ambos técnicos se abrirá en este Clásico 2020/21.

- El holandés Ronaldo Koeman afronta su primer Clásico como técnico del Barcelona en una temporada que ha comenzado de forma inusual para dos equipos que siempre son candidatos al título. Y es que de las seis jornadas de Liga disputadas hasta ahora, los madridistas han jugado cinco y los blaugranas, cuatro.

- El brasileño Vinicius Jr., con tres goles en todas las competiciones, dos en Liga y uno en Champions, es el futbolista de la plantilla blanca que más ha visto puerta en los seis partidos iniciales que acumula el Madrid.

- Lista de convocados del Real Madrid para el Clásico:

1. Courtois

13. Lunin

28. Luis López

3. Militão

4. Sergio Ramos

5. Varane

6. Nacho

12. Marcelo

23. Mendy

8. Toni Kroos

10. Modrić

14. Casemiro

15. Valverde

22. Isco

9. Karim Benzema

11. Marco Asensio

17. Lucas Vázquez

18. Jović

20. Vinicius

25. Rodrygo

- Lista de convocados del Barcelona para el Clásico:

2. Dest

3. Piqué

4. Ronald Araujo

5. Sergio Busquets

6. Carles Aleñá

7. Antoine Griezmann

8. Pjanić

9. Braithwaite

10. Messi

11. Ousman. Dembélé

12. Riqui Puig

13. Neto

14. Philippe Coutinho

15. Lenglet

16. Pedri

17. Trincão

18. Jordi Alba

20. Sergi Roberto

21. Frenkie De Jong

22. Ansu Fati

24. Junior

26. Iñaki Peña

36. Arnau Tenas

- ¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Barcelona y Real Madrid!

Barcelona vs. Real Madrid : alineaciones confirmadas

Barcelona: Neto; Dest, Gerard Pique, Lenglet, Alba; Sergio, De Jong; Pedri, Coutinho, Ansu Fati; Lionel Messi.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Toni Kroos, Valverde, Vinicius Jr, Karim Benzema y Marco Asensio.

Barcelona vs. Real Madrid : historial de partidos

2020-03-01 – Real Madrid 2-0 Barcelona (LaLiga 2019/20)

2019-12-18 – Barcelona 0-0 Real Madrid (LaLiga 2019/20)

2019-03-02 – Real Madrid 0-1 Barcelona (LaLiga 2018/19)

2019-02-27 – Real Madrid 0-3 Barcelona (Copa del Rey 18/19)

2019-02-06 – Barcelona 1-1 Real Madrid (Copa del Rey 18/19)

2018-10-28 – Barcelona 5-1 Real Madrid (LaLiga 2018/19)

2018-05-06 – Barcelona 2-2 Real Madrid (LaLiga 2017/18)

2017-12-23 – Real Madrid 0-3 Barcelona (LaLiga 2017/18)

2017-08-16 – Real Madrid 2-0 Barcelona (Supercopa de España 2017)

2017-08-13 – Barcelona 1-3 Real Madrid (Supercopa de España 2017)

2017-04-23 – Real Madrid 2-3 Barcelona (LaLiga 16/17)

2016-12-03 – Barcelona 1-1 Real Madrid (LaLiga 16/17)

2016-04-02 – Barcelona 1-2 Real Madrid (Liga BBVA 15/16)

2015-11-21 – Real Madrid 0-4 Barcelona (Liga BBVA 15/16)

2015-03-22 – Barcelona 2-1 Real Madrid (Liga BBVA 14/15)

2014-10-25 – Real Madrid 3-1 Barcelona (Liga BBVA 14/15)

2014-04-16 – Real Madrid 2-1 Barcelona (Copa del Rey 13/14)

2014-03-23 – Real Madrid 3-4 Barcelona (Liga BBVA 13/14)

2013-10-26 – Barcelona 2-1 Real Madrid (Liga BBVA 13/14)

2013-03-02 – Real Madrid 2-1 Barcelona (Liga BBVA 12/13)

Real Madrid contra Barcelona

Tras el inicio de la Champions League 2020-2021, los amantes del fútbol europeo, pero sobre todo del español, podrán vibrar de emoción cuando el Barcelona reciba hoy al Real Madrid por la séptima jornada de La Liga.

Barcelona vs. Real Madrid: hora oficial para ver Clásico de LaLiga Española

Países Horario Perú 9:00 a. m. Argentina 11:00 a. m. Bolivia 10:00 a. m. Colombia 9:00 a. m. Ecuador 9:00 a. m. España 4:00 p. m. Chile 11:00 a. m. Uruguay 11:00 a. m. Paraguay 10:00 a. m. Venezuela 10:00 a. m. Estados Unidos 10:00 a. m. Honduras 8:00 a. m. Costa Rica 8:00 a. m. El Salvador 8:00 a. m. Italia 4:00 p. m.

El Barcelona, con un triunfo por 5-1 sobre el Ferencváros, vienen de un gran arranque en el certamen más aclamado de clubes en el "viejo continente", la Champions League, quieren extender este alentador presente llevándose el encuentro frente a su eterno rival.

Asimismo, la joven figura del Barcelona, Ansu Fati, suma cuatro goles en la temporada, 3 en liga y 1 en Champions League, y buscará romper por primera vez las redes del Real Madrid después de dos encuentros sin poder anotarles.

Por otra parte, el momento que vive el Real Madrid no es nada bueno tras la dolorosa derrota por 3-2 de local ante el Shakhtar Donetsk, la cual pone en duda la permanencia de Zinedine Zidane como técnico merengue.

Los rivales del clásico, Barcelona y Real Madrid, también buscarán romper la igualdad que mantienen en el historial de enfrentamiento, donde cada equipo suma 96 victorias. ¿Se podrá quebrar el empate histórico?

Ronald Koeman

"Más que la edad, lo importante es el rendimiento y los jóvenes necesitan jugar para ganar partidos", indica el holandés, que incide en ese aspecto y también en el hecho de que por primera vez en la historia se jugará un clásico sin espectadores.

"Será muy extraño jugar un clásico así, sin público, jugar con publico es jugar con uno más, ojalá pronto volvamos a jugar con publico", aseguró.

"Es diferente al resto de los partidos. Llevo muchos años en esto. Mi 'feeling' es que jugaremos un partido importante. Estoy acostumbrado a aguantar esta presión y a dormir tranquilamente", insistió.

Zidane

"Sabemos lo que vamos a encontrar en un campo vacío que es igual para todos los equipos. Es un clásico diferente pero siempre especial. Para nosotros es importante comenzar bien nuestro partido. Va a ser un buen partido a pesar de la situación", dijo.

"El fútbol te da momentos altos y bajos que hay que aceptar en una temporada, ahora preparamos un partido diferente y nos olvidamos de lo que pasó el otro día. En el fútbol actual la situación es rara para todos los equipos, hay que aceptar cuando las cosas te van regular y tenemos un partido especial para reivindicar nuestras fortalezas como vamos a hacer", añadió.

"No entramos al campo para no ganar, a veces te sale peor pero siempre queremos ganar. Le vamos a meter motivación, concentración, entrega en el terreno de juego durante 90 minutos. El Madrid siempre ha tenido altibajos pero quiere demostrar. Es un escenario importante para cambiar nuestra imagen", sentenció.

Alineaciones probables: Barcelona vs. Real Madrid

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest; Busquets, De Jong; Griezmann, Coutinho, Ansu Fati y Messi.

Real Madrid: Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric, Valverde; Vinicius y Benzema.

Partido: Barcelona vs. Real Madrid

Hora: 9:00 a. m.

Canal: DirecTV, SKY Sports y Movistar LaLiga

Estadio: Camp Nou

Árbitro: Juan Martínez Munuera

Canales de TV que transmiten partido Barcelona vs. Real Madrid en directo

DirecTV Sports: Los canales 610 SD y 1610 HD realizaran la cobertura del juego entre Barcelona y Real Madrid de forma exclusiva para los países de Latinoamérica: Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Paraguay y Uruguay con excepción de Bolivia y Brasil.

DirecTV Go: los clientes de DirecTV pueden acceder a la transmisión a través de sus cuentas Mi DirecTV. La mejor forma de ver el contenido por móviles (Android o IOS), tablets, SmarTV y Chrome Cast.

Movistar LaLiga: uno de los canales principales en ofrecer la programación de los partidos de LaLiga de España. Se encuentra disponible en el canal 46 de Movistar + y 110 de Orange TV.

Movistar LaLiga 1: la segunda opción en ofrecer la programación de los partidos de LaLiga de España. Se encuentra disponible en el canal 47 de Movistar + y 112 de Orange TV.

Movistar LaLiga UHD: Si deseas ver los partidos de España en alta definición HD, sintoniza los diales de 440 de Movistar + y 11 de Orange TV.

SKY Sports HD: Los canales de 504 SD y 546 HD ofrecerán la cobertura exclusiva de los partidos del fútbol español y otras ligas en México, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana.

Blue To Go VIDEO Everywhere: una opción similar a SKY Sports que te trae información exclusiva de los mejores ligas de Europa para verlo desde móviles, PC, tables y Smart TV.

beIN Sports: transmisión de todos los partidos de LaLiga Santander en idioma castellano e inglés para el público que vive en los Estados Unidos. Solo hay que sintonizar los siguientes canales: Claro TV (630 es / 629 en), DirecTV NOW (467 es / 620 en), Dish (871 es / 408 en) y Verizon FIOS (1539 es / 598 en).

Fanatiz: servicio streaming exclusivo para los Estados Unidos con una amplia programación deportiva. Existen diferentes planes: 19.99 dólares (mensual) y 199.90 dólares (anual). Acceso para ver partidos en vivo, estadísticas, resumenes y detalles sobre tu equipo favorito. Disponible para ver Smartphone, Table, PC y TV (Roku, Chromecast, FireTV, Apple TV y Android TV). Superliga Argentina, Serie A, LaLiga, Brasileirao, entre otros.

ESPN 3: canal exclusivo para público brasileño.

DAZN: los países de Austria, Alemania, Suiza e Italia verán los juegos del Barcelona y Real Madrid desde este servicio streaming.

TiGO Sports: canal confirmado para Bolivia.

Tabla de posiciones de LaLiga de España

Equipos PJ DIF Puntos 1. Real Sociedad 6 8 11 2. Villarreal 6 0 11 3. Real Madrid 5 0 11 4. Getafe 5 2 10 5. Elche CF 5 1 10 6. Cádiz 6 0 10 7. Granada 5 -1 10 8. Betis 6 -2 9 9. Atlético Madrid 4 7 8 10. Barcelona 4 6 7 11. Sevilla 4 2 7 12. Osasuna 5 1 7 13. Valencia 7 -2 7 14. Athletic Bilbao 5 -1 6 15. Eibar 6 -2 5 16. SD Huesca 6 -2 5 17. Celta de Vigo 6 -6 5 18. Alavés 6 -5 4 19. Real Valladolid 6 -4 3 20. Levante 5 -5 3

Barcelona vs. Real Madrid: datos del Clásico de España

- A Messi le queda un año de contrato con el Barça y, de no renovar y no repetirse un Barça-Real Madrid en la Copa del Rey o en la 'Champions, este podría ser el último clásico en el Camp Nou, que presentará una imagen insólita, con las gradas vacías por la situación sanitaria.

- Lionel Messi suma 26 goles en clásicos: 18 tantos en Liga, 2 en la Liga de Campeones y otros 6 en la Supercopa de España. Nadie ha marcado más que él. Ni Di Stéfano (18), ni Cristiano Ronaldo (18), ni Raúl González (15) ni Ferenc Puskas (14).

- El útimo gol de Leo Messi en un superclásico ocurrió el 6 de mayo de 2018. Una sequía en los últimos cinco clásicos que coincide con la marcha de Cristiano Ronaldo al Juventus. Desde que el portugués no juega en la Liga, Messi no ve portería ante el eterno rival.

- Zidane tiene en sus manos el registro de técnico con mejores números en casa del Barcelona en la historia del Real Madrid. Nunca perdió en el Camp Nou en cinco visitas (dos victorias y tres empates) y necesita extender su racha en un momento el que la crítica se centra en su figuras.

Barcelona vs Real Madrid: cuota de apuesta

Si quieres apostar por el clásico Barcelona vs Real Madrid, conoce cuánto paga DoradoBet. (Cuotas variables)

